https://ria.ru/20210609/sotsipoteka-1736311897.html
Более 30 медработников Подмосковья получили свидетельства на соципотеку
Более 30 медработников Подмосковья получили свидетельства на соципотеку - РИА Новости, 09.06.2021
Более 30 медработников Подмосковья получили свидетельства на соципотеку
Свыше 30 медработников получили сертификаты на приобретение жилья в доме правительства Московской области, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T15:25
2021-06-09T15:25
2021-06-09T15:25
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Свыше 30 медработников получили сертификаты на приобретение жилья в доме правительства Московской области, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области."Социальная ипотека" реализуется в Подмосковье с 2016 года. Принять участие в ней могут учителя, врачи, тренеры, молодые ученые и уникальные специалисты. Среди требований к участникам программы: российское гражданство, наличие трудового договора в Московской области на срок не менее 10 лет, отсутствие жилья в собственности на территории Подмосковья."Особенно приятно вручать такие сертификаты в преддверии главного для всех медицинских специалистов праздника – Дня медицинского работника. Программа "Социальная ипотека" позволяет обеспечить медработников жильем. На прошлой неделе мы вручили 60 сертификатов, сегодня свидетельства получил еще 31 специалист – врачи из Видновской, Химкинской, Королёвской и других больниц", - рассказала заместитель министра здравоохранения Московской области Нина Свешникова, слова которой приводятся в сообщении.Отмечается, что всего в 2021 году сертификаты на приобретение жилья получат 160 медработников. В Московской области предусмотрен целый комплекс мер поддержки медицинских работников. Помимо "Социальной ипотеки", в регионе также реализуются программа "Земский доктор" и губернаторская доплата участковым врачам-педиатрам, терапевтам и врачам общей практики.
https://ria.ru/20210609/podmoskove-1736275162.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Свыше 30 медработников получили сертификаты на приобретение жилья в доме правительства Московской области, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
"Социальная ипотека" реализуется в Подмосковье
с 2016 года. Принять участие в ней могут учителя, врачи, тренеры, молодые ученые и уникальные специалисты. Среди требований к участникам программы: российское гражданство, наличие трудового договора в Московской области на срок не менее 10 лет, отсутствие жилья в собственности на территории Подмосковья.
"Особенно приятно вручать такие сертификаты в преддверии главного для всех медицинских специалистов праздника – Дня медицинского работника. Программа "Социальная ипотека" позволяет обеспечить медработников жильем. На прошлой неделе мы вручили 60 сертификатов, сегодня свидетельства получил еще 31 специалист – врачи из Видновской, Химкинской, Королёвской и других больниц", - рассказала заместитель министра здравоохранения Московской области Нина Свешникова, слова которой приводятся в сообщении.
Отмечается, что всего в 2021 году сертификаты на приобретение жилья получат 160 медработников. В Московской области предусмотрен целый комплекс мер поддержки медицинских работников. Помимо "Социальной ипотеки", в регионе также реализуются программа "Земский доктор" и губернаторская доплата участковым врачам-педиатрам, терапевтам и врачам общей практики.