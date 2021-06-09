https://ria.ru/20210609/sotsipoteka-1736311897.html

Более 30 медработников Подмосковья получили свидетельства на соципотеку

Более 30 медработников Подмосковья получили свидетельства на соципотеку - РИА Новости, 09.06.2021

Более 30 медработников Подмосковья получили свидетельства на соципотеку

Свыше 30 медработников получили сертификаты на приобретение жилья в доме правительства Московской области, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T15:25

2021-06-09T15:25

2021-06-09T15:25

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586679160_0:138:3072:1866_1920x0_80_0_0_8c1e26e5fa6df6a2013c9a70f1ad8535.jpg

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Свыше 30 медработников получили сертификаты на приобретение жилья в доме правительства Московской области, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области."Социальная ипотека" реализуется в Подмосковье с 2016 года. Принять участие в ней могут учителя, врачи, тренеры, молодые ученые и уникальные специалисты. Среди требований к участникам программы: российское гражданство, наличие трудового договора в Московской области на срок не менее 10 лет, отсутствие жилья в собственности на территории Подмосковья."Особенно приятно вручать такие сертификаты в преддверии главного для всех медицинских специалистов праздника – Дня медицинского работника. Программа "Социальная ипотека" позволяет обеспечить медработников жильем. На прошлой неделе мы вручили 60 сертификатов, сегодня свидетельства получил еще 31 специалист – врачи из Видновской, Химкинской, Королёвской и других больниц", - рассказала заместитель министра здравоохранения Московской области Нина Свешникова, слова которой приводятся в сообщении.Отмечается, что всего в 2021 году сертификаты на приобретение жилья получат 160 медработников. В Московской области предусмотрен целый комплекс мер поддержки медицинских работников. Помимо "Социальной ипотеки", в регионе также реализуются программа "Земский доктор" и губернаторская доплата участковым врачам-педиатрам, терапевтам и врачам общей практики.

https://ria.ru/20210609/podmoskove-1736275162.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)