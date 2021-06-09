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Липецкая область заключила на ПМЭФ соглашения на 70 миллиардов рублей
Липецкая область заключила на ПМЭФ соглашения на 70 миллиардов рублей - РИА Новости, 09.06.2021
Липецкая область заключила на ПМЭФ соглашения на 70 миллиардов рублей
Власти Липецкой области заключили в рамках Петербургского международного экономического форума соглашения более чем на 70 миллиардов рублей, сообщил глава... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T14:02
2021-06-09T14:02
2021-06-09T14:02
липецкая область
игорь артамонов
пмэф
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ЛИПЕЦК, 9 июн – РИА Новости. Власти Липецкой области заключили в рамках Петербургского международного экономического форума соглашения более чем на 70 миллиардов рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов."Работа липецкой делегации на форуме была насыщенной и продуктивной, это видно по результатам. Мы заключили несколько многомиллиардных соглашений, провели ряд важных встреч, обсудили перспективы модернизации очистных сооружений, а также вопросы переселения из ветхого и аварийного жилья", – сказал Артамонов.По его словам, на ПМЭФ-2021 область заключила соглашения как с уже работающими в регионе инвесторами, так и с новыми компаниями, использующими принципы "зелёной экономики". К примеру, "Новотранс" и "ИстАгро Дон". "Новотранс" инвестирует более 30 миллиардов рублей в создание машиностроительного комплекса в ОЭЗ "Липецк". Это будет безотходное производство цельнокатаных железнодорожных колёс. "ИстАгро Дон" построит вторую очередь завода по переработке топинамбура. Глава региона отметил, что также подписаны соглашения с "ЛВМ РУС" и компанией "Бекарт" о расширении производства. Более 22 миллиардов рублей в развитие агропромышленного комплекса Липецкой области инвестирует группа "Черкизово". Реализация этих соглашений принесёт Липецкой области более 70 миллиардов рублей инвестиций и 1,7 тысяч новых рабочих мест. Кроме того, на ПМЭФ-2021 было заключено соглашение с ВЭБ.РФ и Росводоканалом, которое поможет решить проблему водоснабжения и водоотведения в Липецке и Ельце. Особое внимание было уделено проектам цифровых технологий, соглашение о развитии цифровой медицины подписано со Сбербанком.
https://ria.ru/20210603/lipetsk-1735434024.html
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игорь артамонов, пмэф
ЛИПЕЦК, 9 июн – РИА Новости
. Власти Липецкой области заключили в рамках Петербургского международного экономического форума соглашения более чем на 70 миллиардов рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
"Работа липецкой делегации на форуме была насыщенной и продуктивной, это видно по результатам. Мы заключили несколько многомиллиардных соглашений, провели ряд важных встреч, обсудили перспективы модернизации очистных сооружений, а также вопросы переселения из ветхого и аварийного жилья", – сказал Артамонов.
По его словам, на ПМЭФ-2021 область заключила соглашения как с уже работающими в регионе инвесторами, так и с новыми компаниями, использующими принципы "зелёной экономики". К примеру, "Новотранс" и "ИстАгро Дон". "Новотранс" инвестирует более 30 миллиардов рублей в создание машиностроительного комплекса в ОЭЗ "Липецк". Это будет безотходное производство цельнокатаных железнодорожных колёс. "ИстАгро Дон" построит вторую очередь завода по переработке топинамбура.
"Мы позиционируем себя как регион ESG, что предполагает заботу об окружающей среде, социальную ответственность и корпоративное управление. Инвесторов с такими принципами мы хотим видеть в Липецкой области", – сказал Артамонов.
Глава региона отметил, что также подписаны соглашения с "ЛВМ РУС" и компанией "Бекарт" о расширении производства. Более 22 миллиардов рублей в развитие агропромышленного комплекса Липецкой области инвестирует группа "Черкизово". Реализация этих соглашений принесёт Липецкой области более 70 миллиардов рублей инвестиций и 1,7 тысяч новых рабочих мест. Кроме того, на ПМЭФ-2021 было заключено соглашение с ВЭБ.РФ и Росводоканалом, которое поможет решить проблему водоснабжения и водоотведения в Липецке и Ельце. Особое внимание было уделено проектам цифровых технологий, соглашение о развитии цифровой медицины подписано со Сбербанком.