https://ria.ru/20210609/soglasheniya-1736293701.html

Липецкая область заключила на ПМЭФ соглашения на 70 миллиардов рублей

Липецкая область заключила на ПМЭФ соглашения на 70 миллиардов рублей - РИА Новости, 09.06.2021

Липецкая область заключила на ПМЭФ соглашения на 70 миллиардов рублей

Власти Липецкой области заключили в рамках Петербургского международного экономического форума соглашения более чем на 70 миллиардов рублей, сообщил глава... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T14:02

2021-06-09T14:02

2021-06-09T14:02

липецкая область

игорь артамонов

пмэф

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ЛИПЕЦК, 9 июн – РИА Новости. Власти Липецкой области заключили в рамках Петербургского международного экономического форума соглашения более чем на 70 миллиардов рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов."Работа липецкой делегации на форуме была насыщенной и продуктивной, это видно по результатам. Мы заключили несколько многомиллиардных соглашений, провели ряд важных встреч, обсудили перспективы модернизации очистных сооружений, а также вопросы переселения из ветхого и аварийного жилья", – сказал Артамонов.По его словам, на ПМЭФ-2021 область заключила соглашения как с уже работающими в регионе инвесторами, так и с новыми компаниями, использующими принципы "зелёной экономики". К примеру, "Новотранс" и "ИстАгро Дон". "Новотранс" инвестирует более 30 миллиардов рублей в создание машиностроительного комплекса в ОЭЗ "Липецк". Это будет безотходное производство цельнокатаных железнодорожных колёс. "ИстАгро Дон" построит вторую очередь завода по переработке топинамбура. Глава региона отметил, что также подписаны соглашения с "ЛВМ РУС" и компанией "Бекарт" о расширении производства. Более 22 миллиардов рублей в развитие агропромышленного комплекса Липецкой области инвестирует группа "Черкизово". Реализация этих соглашений принесёт Липецкой области более 70 миллиардов рублей инвестиций и 1,7 тысяч новых рабочих мест. Кроме того, на ПМЭФ-2021 было заключено соглашение с ВЭБ.РФ и Росводоканалом, которое поможет решить проблему водоснабжения и водоотведения в Липецке и Ельце. Особое внимание было уделено проектам цифровых технологий, соглашение о развитии цифровой медицины подписано со Сбербанком.

https://ria.ru/20210603/lipetsk-1735434024.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов, пмэф