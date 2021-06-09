https://ria.ru/20210609/siriya-1736372335.html
Путин и Байден обсудят ситуацию в Сирии
Путин и Байден обсудят ситуацию в Сирии - РИА Новости, 09.06.2021
Путин и Байден обсудят ситуацию в Сирии
Ситуация в Сирии станет одной из тем переговоров президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в ходе предстоящего двухстороннего саммита в Женеве,... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T21:22
2021-06-09T21:22
2021-06-09T21:22
джейк салливан
россия
джо байден
владимир путин
сирия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156240/13/1562401388_0:139:2665:1638_1920x0_80_0_0_fd7b642da2f6816b0a4100ea768af715.jpg
ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Ситуация в Сирии станет одной из тем переговоров президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в ходе предстоящего двухстороннего саммита в Женеве, заявил в среду советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан."Сирия будет на повестке (переговоров). Наша позиция по вопросам гуманитарного доступа хорошо понятна: мы считаем, что для спасения жизней должен существовать трансграничный гуманитарный доступ. Определенно, это станет одной из тем, которые будут обсуждаться двумя президентами", - сказал Салливан в ходе брифинга.Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдет 16 июня в швейцарской Женеве.
https://ria.ru/20210609/bayden-1736193818.html
россия
сирия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156240/13/1562401388_149:0:2518:1777_1920x0_80_0_0_1f8d5ed5eaa20e2520079abdb2d0b22e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джейк салливан, россия, джо байден, владимир путин, сирия, сша, в мире