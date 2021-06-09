https://ria.ru/20210609/siriya-1736372335.html

Путин и Байден обсудят ситуацию в Сирии

Путин и Байден обсудят ситуацию в Сирии - РИА Новости, 09.06.2021

Путин и Байден обсудят ситуацию в Сирии

Ситуация в Сирии станет одной из тем переговоров президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в ходе предстоящего двухстороннего саммита в Женеве,... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T21:22

2021-06-09T21:22

2021-06-09T21:22

джейк салливан

россия

джо байден

владимир путин

сирия

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Ситуация в Сирии станет одной из тем переговоров президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в ходе предстоящего двухстороннего саммита в Женеве, заявил в среду советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан."Сирия будет на повестке (переговоров). Наша позиция по вопросам гуманитарного доступа хорошо понятна: мы считаем, что для спасения жизней должен существовать трансграничный гуманитарный доступ. Определенно, это станет одной из тем, которые будут обсуждаться двумя президентами", - сказал Салливан в ходе брифинга.Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдет 16 июня в швейцарской Женеве.

https://ria.ru/20210609/bayden-1736193818.html

россия

сирия

сша

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джейк салливан, россия, джо байден, владимир путин, сирия, сша, в мире