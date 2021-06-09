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В Швейцарии по запросу США арестовали россиянина Клюшина, обвиненного в махинациях
В Швейцарии по запросу США арестовали россиянина Клюшина, обвиненного в махинациях - РИА Новости, 09.06.2021
В Швейцарии по запросу США арестовали россиянина Клюшина, обвиненного в махинациях
Россиянина Владислава Клюшина арестовали в Швейцарии после запроса США по обвинению в финансовых махинациях, сообщила РИА Новости официальный представитель... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T14:54
2021-06-09T14:54
2021-06-09T16:34
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ЖЕНЕВА, 9 июн — РИА Новости. Россиянина Владислава Клюшина арестовали в Швейцарии после запроса США по обвинению в финансовых махинациях, сообщила РИА Новости официальный представитель Федерального офиса юстиции Швейцарии Ингрид Райзер.Ему грозит экстрадиция в Соединенные Штаты, Клюшин выступает против.По словам Райзер, его обвиняют в инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов с участием нескольких сообщников. Представитель Минюста отметила, что решение о передаче его американским властям, принятое Федеральным офисом юстиции, может быть обжаловано в Федеральном уголовном суде.В российском посольстве подтвердили информацию об аресте Клюшина.
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