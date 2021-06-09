https://ria.ru/20210609/shvetsiya-1736339059.html

В МИД ответили на заявления Швеции в адрес России

В МИД ответили на заявления Швеции в адрес России - РИА Новости, 09.06.2021

В МИД ответили на заявления Швеции в адрес России

Первый замглавы МИД РФ Владимир Титов обратил внимание первого заместителя министра иностранных дел Швеции Роберта Рюдберга на то, что продолжающиеся... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T17:24

2021-06-09T17:24

2021-06-09T22:43

россия

обсе

балтийское море

владимир титов

арктический совет

москва

в мире

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Первый замглавы МИД РФ Владимир Титов обратил внимание первого заместителя министра иностранных дел Швеции Роберта Рюдберга на то, что продолжающиеся недружественные заявления властей Швеции в отношении Москвы не способствуют развитию двусторонних отношений и атмосфере доверия на Севере Европы, говорится в сообщении на сайте российского дипведомства."Внимание шведской стороны обращено на то, что продолжающиеся недружественные заявления в отношении России властей Швеции не способствуют развитию двусторонних отношений и атмосфере доверия на Севере Европы", — отмечается на сайте министерства.Стороны рассмотрели актуальные вопросы российско-шведских отношений, включая график предстоящих политических контактов. Дипломаты констатировали обоюдное намерение сторон укреплять практическое взаимодействие, прежде всего в торгово-экономической сфере, включая работу межправительственного Российско-Шведского Наблюдательного комитета по торговле и экономическому сотрудничеству.Титов и Рюдберг также обсудили широкий круг международных вопросов, включая ситуацию на Украине, в том числе с учетом председательства Швеции в ОБСЕ, отношения Россия — ЕС, ближневосточное урегулирование и ряд других вопросов."Отдельное внимание было уделено укреплению безопасности и стабильности в регионе Балтийского моря, а также взаимодействию в региональных структурах на Севере Европы и в Арктике с акцентом на председательство России в Арктическом совете в 2021-2023 годах", — указали в МИД РФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20210425/shvetsiya-1729837696.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210312/nato-1600879767.html

россия

балтийское море

москва

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россия, обсе, балтийское море, владимир титов, арктический совет, москва, в мире