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В МИД ответили на заявления Швеции в адрес России
В МИД ответили на заявления Швеции в адрес России - РИА Новости, 09.06.2021
В МИД ответили на заявления Швеции в адрес России
Первый замглавы МИД РФ Владимир Титов обратил внимание первого заместителя министра иностранных дел Швеции Роберта Рюдберга на то, что продолжающиеся... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T17:24
2021-06-09T22:43
россия
обсе
балтийское море
владимир титов
арктический совет
москва
в мире
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Первый замглавы МИД РФ Владимир Титов обратил внимание первого заместителя министра иностранных дел Швеции Роберта Рюдберга на то, что продолжающиеся недружественные заявления властей Швеции в отношении Москвы не способствуют развитию двусторонних отношений и атмосфере доверия на Севере Европы, говорится в сообщении на сайте российского дипведомства."Внимание шведской стороны обращено на то, что продолжающиеся недружественные заявления в отношении России властей Швеции не способствуют развитию двусторонних отношений и атмосфере доверия на Севере Европы", — отмечается на сайте министерства.Стороны рассмотрели актуальные вопросы российско-шведских отношений, включая график предстоящих политических контактов. Дипломаты констатировали обоюдное намерение сторон укреплять практическое взаимодействие, прежде всего в торгово-экономической сфере, включая работу межправительственного Российско-Шведского Наблюдательного комитета по торговле и экономическому сотрудничеству.Титов и Рюдберг также обсудили широкий круг международных вопросов, включая ситуацию на Украине, в том числе с учетом председательства Швеции в ОБСЕ, отношения Россия — ЕС, ближневосточное урегулирование и ряд других вопросов."Отдельное внимание было уделено укреплению безопасности и стабильности в регионе Балтийского моря, а также взаимодействию в региональных структурах на Севере Европы и в Арктике с акцентом на председательство России в Арктическом совете в 2021-2023 годах", — указали в МИД РФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20210425/shvetsiya-1729837696.html
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россия, обсе, балтийское море, владимир титов, арктический совет, москва, в мире

В МИД ответили на заявления Швеции в адрес России

17:24 09.06.2021 (обновлено: 22:43 09.06.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Первый замглавы МИД РФ Владимир Титов обратил внимание первого заместителя министра иностранных дел Швеции Роберта Рюдберга на то, что продолжающиеся недружественные заявления властей Швеции в отношении Москвы не способствуют развитию двусторонних отношений и атмосфере доверия на Севере Европы, говорится в сообщении на сайте российского дипведомства.
"Внимание шведской стороны обращено на то, что продолжающиеся недружественные заявления в отношении России властей Швеции не способствуют развитию двусторонних отношений и атмосфере доверия на Севере Европы", — отмечается на сайте министерства.
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Стороны рассмотрели актуальные вопросы российско-шведских отношений, включая график предстоящих политических контактов. Дипломаты констатировали обоюдное намерение сторон укреплять практическое взаимодействие, прежде всего в торгово-экономической сфере, включая работу межправительственного Российско-Шведского Наблюдательного комитета по торговле и экономическому сотрудничеству.
Титов и Рюдберг также обсудили широкий круг международных вопросов, включая ситуацию на Украине, в том числе с учетом председательства Швеции в ОБСЕ, отношения Россия — ЕС, ближневосточное урегулирование и ряд других вопросов.
"Отдельное внимание было уделено укреплению безопасности и стабильности в регионе Балтийского моря, а также взаимодействию в региональных структурах на Севере Европы и в Арктике с акцентом на председательство России в Арктическом совете в 2021-2023 годах", — указали в МИД РФ.
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