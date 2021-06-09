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В Татарстане оштрафовали женщину, упавшую с годовалым ребенком с самоката
В Татарстане оштрафовали женщину, упавшую с годовалым ребенком с самоката - РИА Новости, 09.06.2021
В Татарстане оштрафовали женщину, упавшую с годовалым ребенком с самоката
Верхнеуслонский районный суд Татарстана оштрафовал жительницу Иннополиса на 5 тысяч рублей за то, что она с годовалым сыном на груди упала с самоката, ребёнок... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T17:20
2021-06-09T17:20
россия
иннополис (татарстан)
происшествия
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КАЗАНЬ, 9 июн - РИА Новости. Верхнеуслонский районный суд Татарстана оштрафовал жительницу Иннополиса на 5 тысяч рублей за то, что она с годовалым сыном на груди упала с самоката, ребёнок получил серьезные травмы, сообщил старший помощник прокурора республики Руслан Галиев."Суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Свою вину женщина не признала. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей в доход государства", - сказал Галиев журналистам.Следствием и судом установлено, что днём 31 августа 2020 года женщина во время передвижения на электросамокате с годовалым сыном, которого зафиксировала на груди при помощи приспособления для переноски детей, не справилась с управлением и упала на тротуар. В результате ребёнок получил тяжелые травмы головы.Тема травматизма с участием электросамокатов и необходимость ограничения их скорости в последнее время широко обсуждаются в обществе. Так, в Совфеде предложили продавать в РФ электросамокаты со встроенным лимитом скорости. В СПЧ рекомендовали оснастить их номерными знаками и внести в ПДД. Власти Москвы заявили о намерении ограничить быстроту передвижения на электросамокатах в общественных пространствах 15 километрами в час.
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россия, иннополис (татарстан), происшествия

В Татарстане оштрафовали женщину, упавшую с годовалым ребенком с самоката

17:20 09.06.2021
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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КАЗАНЬ, 9 июн - РИА Новости. Верхнеуслонский районный суд Татарстана оштрафовал жительницу Иннополиса на 5 тысяч рублей за то, что она с годовалым сыном на груди упала с самоката, ребёнок получил серьезные травмы, сообщил старший помощник прокурора республики Руслан Галиев.
"Суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Свою вину женщина не признала. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей в доход государства", - сказал Галиев журналистам.
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Следствием и судом установлено, что днём 31 августа 2020 года женщина во время передвижения на электросамокате с годовалым сыном, которого зафиксировала на груди при помощи приспособления для переноски детей, не справилась с управлением и упала на тротуар. В результате ребёнок получил тяжелые травмы головы.
Тема травматизма с участием электросамокатов и необходимость ограничения их скорости в последнее время широко обсуждаются в обществе. Так, в Совфеде предложили продавать в РФ электросамокаты со встроенным лимитом скорости. В СПЧ рекомендовали оснастить их номерными знаками и внести в ПДД. Власти Москвы заявили о намерении ограничить быстроту передвижения на электросамокатах в общественных пространствах 15 километрами в час.
 
РоссияИннополис (Татарстан)Происшествия
 
 
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