https://ria.ru/20210609/sanktsii-1736339792.html

Белоруссия изучает риски на случай расширения санкций Запада

Белоруссия изучает риски на случай расширения санкций Запада - РИА Новости, 09.06.2021

Белоруссия изучает риски на случай расширения санкций Запада

Министерство промышленности Белоруссии анализирует потенциальные санкционные риски, рассматривает возможности диверсификации экспорта продукции и замены... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T17:29

2021-06-09T17:29

2021-06-09T17:29

евросоюз

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/19/1576271554_0:128:2561:1568_1920x0_80_0_0_42c4872a5e2d936ae821d7ed98124b3e.jpg

МИНСК, 9 июн – РИА Новости. Министерство промышленности Белоруссии анализирует потенциальные санкционные риски, рассматривает возможности диверсификации экспорта продукции и замены поставщиков комплектующих на случай расширения ограничительных мер со стороны Запада, заявил в среду заместитель главы ведомства Дмитрий Харитончик."Мы анализируем возможные риски, рассматриваем возможности диверсификации (реализации – ред.) готовой продукции. Также наши предприятия рассматривают возможности поиска новых контрагентов по поставкам комплектующих и материалов на свои конвейеры", - заявил Харитончик, рассуждая о санкционных рисках для отрасли в кулуарах прошедшего в Москве Белорусско-азиатского форума. Слова замминистра приводит агентство Белта.По его словам, ситуация находится под контролем. "И я думаю, что каких-то серьезных потрясений нам удастся избежать", - сказал заместитель министра промышленности.Он подчеркнул, что нельзя говорить о существовании каких-то серьезных проблем в белорусской промышленности в связи с санкционным давлением со стороны стран Запада. "Мы работаем устойчиво. Пока все основные наши партнеры подтверждают свои обязательства. Мы надеемся, что все заявления, которые были высказаны вводящими санкции странами, все-таки в большей степени не коснутся бизнеса, поскольку бизнес стоит в стороне от политики и обеспечивает работой граждан, как стран, вводящих санкции, так и нашей страны", - подчеркнул Харитончик.В свою очередь заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Алексей Богданов на этом же мероприятии заявил, что не считает серьезной угрозой возможность введения Евросоюзом санкций в отношении поставок белорусского продовольствия. "Европейский рынок занимает у нас небольшую долю, мы легко заменим его поставками на рынки в другие регионы", - пояснил он, рассуждая о возможности расширения санкций ЕС.По словам Богданова, одним из таких альтернативных рынков может стать азиатский. В частности, он сообщил, что только за первые четыре месяца текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Белоруссия увеличила поставки продовольствия в страны Азии на 60%.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. Евросоюз, Великобритания, США и Канада ввели санкции против ряда белорусских официальных лиц и предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. ЕС работает уже над четвертым пакетом санкций, его могут утвердить до конца июня.

https://ria.ru/20210609/zelenskiy-1736193605.html

https://ria.ru/20210529/zapad-1734644604.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евросоюз, белоруссия, в мире