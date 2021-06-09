Белоруссия изучает риски на случай расширения санкций Запада
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГерб Белоруссии на здании БГПУ им. М. Танка в Минске
МИНСК, 9 июн – РИА Новости. Министерство промышленности Белоруссии анализирует потенциальные санкционные риски, рассматривает возможности диверсификации экспорта продукции и замены поставщиков комплектующих на случай расширения ограничительных мер со стороны Запада, заявил в среду заместитель главы ведомства Дмитрий Харитончик.
"Мы анализируем возможные риски, рассматриваем возможности диверсификации (реализации – ред.) готовой продукции. Также наши предприятия рассматривают возможности поиска новых контрагентов по поставкам комплектующих и материалов на свои конвейеры", - заявил Харитончик, рассуждая о санкционных рисках для отрасли в кулуарах прошедшего в Москве Белорусско-азиатского форума. Слова замминистра приводит агентство Белта.
По его словам, ситуация находится под контролем. "И я думаю, что каких-то серьезных потрясений нам удастся избежать", - сказал заместитель министра промышленности.
Он подчеркнул, что нельзя говорить о существовании каких-то серьезных проблем в белорусской промышленности в связи с санкционным давлением со стороны стран Запада. "Мы работаем устойчиво. Пока все основные наши партнеры подтверждают свои обязательства. Мы надеемся, что все заявления, которые были высказаны вводящими санкции странами, все-таки в большей степени не коснутся бизнеса, поскольку бизнес стоит в стороне от политики и обеспечивает работой граждан, как стран, вводящих санкции, так и нашей страны", - подчеркнул Харитончик.
В свою очередь заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Алексей Богданов на этом же мероприятии заявил, что не считает серьезной угрозой возможность введения Евросоюзом санкций в отношении поставок белорусского продовольствия. "Европейский рынок занимает у нас небольшую долю, мы легко заменим его поставками на рынки в другие регионы", - пояснил он, рассуждая о возможности расширения санкций ЕС.
По словам Богданова, одним из таких альтернативных рынков может стать азиатский. В частности, он сообщил, что только за первые четыре месяца текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Белоруссия увеличила поставки продовольствия в страны Азии на 60%.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. Евросоюз, Великобритания, США и Канада ввели санкции против ряда белорусских официальных лиц и предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. ЕС работает уже над четвертым пакетом санкций, его могут утвердить до конца июня.
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