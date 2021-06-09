https://ria.ru/20210609/ryabkov-1736324715.html

Рябков рассказал о переговорах по иранской ядерной сделке

Рябков рассказал о переговорах по иранской ядерной сделке - РИА Новости, 09.06.2021

Рябков рассказал о переговорах по иранской ядерной сделке

Сейчас не может быть непреодолимых сложностей в восстановлении сделки по иранской ядерной программе, в том числе, относящихся к предвыборной ситуации в Иране,... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T16:22

2021-06-09T16:22

2021-06-09T16:50

россия

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

сергей рябков

иран

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1596965640_0:303:3071:2030_1920x0_80_0_0_f122307015d9f82184c0f9e270b1de2e.jpg

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Сейчас не может быть непреодолимых сложностей в восстановлении сделки по иранской ядерной программе, в том числе, относящихся к предвыборной ситуации в Иране, затягивать с восстановлением СВПД нет смысла, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Он отметил, что переговоры в Вене "набрали собственную динамику"."Видимо, в ближайшие дни возобновится работа над тем, что можно будет назвать итоговым документом", - сказал Рябков журналистам в кулуарах "Примаковских чтений".Он подчеркнул, что российская делегация делает все возможное "для ускорения выхода на конечный результат". "Затягивать нет резона, тем более, что нерешенные вопросы хотя и существуют, но нельзя сказать что их великое множество", - резюмировал замглавы МИД РФ.В столице Австрии с апреля проходят заседания комиссии по ядерной сделке. В конце мая начался пятый раунд. По словам Михаила Ульянова, возглавляющего российскую делегацию на переговорах, пятый раунд переговоров может стать финальным.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили Совместный всеобъемлющий план действий. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20210608/iran-1736193123.html

https://ria.ru/20210602/voyna-1735201211.html

россия

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), сергей рябков, иран, в мире