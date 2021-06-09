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Рябков рассказал о переговорах по иранской ядерной сделке
Рябков рассказал о переговорах по иранской ядерной сделке - РИА Новости, 09.06.2021
Рябков рассказал о переговорах по иранской ядерной сделке
Сейчас не может быть непреодолимых сложностей в восстановлении сделки по иранской ядерной программе, в том числе, относящихся к предвыборной ситуации в Иране,... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T16:22
2021-06-09T16:50
россия
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
сергей рябков
иран
в мире
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Сейчас не может быть непреодолимых сложностей в восстановлении сделки по иранской ядерной программе, в том числе, относящихся к предвыборной ситуации в Иране, затягивать с восстановлением СВПД нет смысла, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Он отметил, что переговоры в Вене "набрали собственную динамику"."Видимо, в ближайшие дни возобновится работа над тем, что можно будет назвать итоговым документом", - сказал Рябков журналистам в кулуарах "Примаковских чтений".Он подчеркнул, что российская делегация делает все возможное "для ускорения выхода на конечный результат". "Затягивать нет резона, тем более, что нерешенные вопросы хотя и существуют, но нельзя сказать что их великое множество", - резюмировал замглавы МИД РФ.В столице Австрии с апреля проходят заседания комиссии по ядерной сделке. В конце мая начался пятый раунд. По словам Михаила Ульянова, возглавляющего российскую делегацию на переговорах, пятый раунд переговоров может стать финальным.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили Совместный всеобъемлющий план действий. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20210608/iran-1736193123.html
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россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), сергей рябков, иран, в мире

Рябков рассказал о переговорах по иранской ядерной сделке

16:22 09.06.2021 (обновлено: 16:50 09.06.2021)
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков во время брифинга
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков во время брифинга - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Сейчас не может быть непреодолимых сложностей в восстановлении сделки по иранской ядерной программе, в том числе, относящихся к предвыборной ситуации в Иране, затягивать с восстановлением СВПД нет смысла, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Он отметил, что переговоры в Вене "набрали собственную динамику".
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США оставят санкции против Ирана в случае его возврата к ядерной сделке
"Видимо, в ближайшие дни возобновится работа над тем, что можно будет назвать итоговым документом", - сказал Рябков журналистам в кулуарах "Примаковских чтений".
"Я не вижу, чтобы сейчас возникали какие-то непреодолимые сложности на этом пути, особенно сложности, связанные с развитием обстановки в Иране в преддверии выборов", - добавил Рябков.
Он подчеркнул, что российская делегация делает все возможное "для ускорения выхода на конечный результат". "Затягивать нет резона, тем более, что нерешенные вопросы хотя и существуют, но нельзя сказать что их великое множество", - резюмировал замглавы МИД РФ.
В столице Австрии с апреля проходят заседания комиссии по ядерной сделке. В конце мая начался пятый раунд. По словам Михаила Ульянова, возглавляющего российскую делегацию на переговорах, пятый раунд переговоров может стать финальным.
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В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили Совместный всеобъемлющий план действий. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
 
РоссияСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Сергей РябковИранВ мире
 
 
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