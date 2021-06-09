Онлайн-конференция о результатах встречи президентов России и США
17 июня в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция о результатах встречи Президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом.
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Участники:
- генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей КОРТУНОВ;
- директор Института США и Канады РАН, член РСМД Валерий ГАРБУЗОВ;
- программный директор РСМД, доцент МГИМО МИД России Иван ТИМОФЕЕВ.
На 16 июня в Женеве запланирован саммит президентов России и США. Предыдущий российско-американский саммит проходил в июле 2018-го – почти три года назад. Это будет первая личная встреча Владимира Путина и Джо Байдена, на которой они смогут обсудить ряд насущных проблем, необходимых для восстановления стабильности в отношениях Москвы и Вашингтона.
Станет ли встреча шагом к сближению позиций государств по ключевым вопросам мировой политики? Какое влияние результаты встречи двух лидеров окажут на двусторонние отношения и взаимоотношения с другими игроками?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей КОРТУНОВ;
- директор Института США и Канады РАН, член РСМД Валерий ГАРБУЗОВ;
- программный директор РСМД, доцент МГИМО МИД России Иван ТИМОФЕЕВ.
На 16 июня в Женеве запланирован саммит президентов России и США. Предыдущий российско-американский саммит проходил в июле 2018-го – почти три года назад. Это будет первая личная встреча Владимира Путина и Джо Байдена, на которой они смогут обсудить ряд насущных проблем, необходимых для восстановления стабильности в отношениях Москвы и Вашингтона.
Станет ли встреча шагом к сближению позиций государств по ключевым вопросам мировой политики? Какое влияние результаты встречи двух лидеров окажут на двусторонние отношения и взаимоотношения с другими игроками?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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