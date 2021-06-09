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Онлайн-конференция о результатах встречи президентов России и США
Онлайн-конференция о результатах встречи президентов России и США - РИА Новости, 09.06.2021
Онлайн-конференция о результатах встречи президентов России и США
17 июня в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция о результатах встречи Президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом.
2021-06-09T14:59
2021-06-09T14:59
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Задать вопрос Участники:- генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей КОРТУНОВ;- директор Института США и Канады РАН, член РСМД Валерий ГАРБУЗОВ;- программный директор РСМД, доцент МГИМО МИД России Иван ТИМОФЕЕВ.На 16 июня в Женеве запланирован саммит президентов России и США. Предыдущий российско-американский саммит проходил в июле 2018-го – почти три года назад. Это будет первая личная встреча Владимира Путина и Джо Байдена, на которой они смогут обсудить ряд насущных проблем, необходимых для восстановления стабильности в отношениях Москвы и Вашингтона. Станет ли встреча шагом к сближению позиций государств по ключевым вопросам мировой политики? Какое влияние результаты встречи двух лидеров окажут на двусторонние отношения и взаимоотношения с другими игроками?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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5
4.7
96
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о результатах встречи президентов России и США

14:59 09.06.2021
 
Читать ria.ru в
17 июня в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция о результатах встречи Президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом.
Задать вопрос

Участники:
- генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей КОРТУНОВ;
- директор Института США и Канады РАН, член РСМД Валерий ГАРБУЗОВ;
- программный директор РСМД, доцент МГИМО МИД России Иван ТИМОФЕЕВ.

На 16 июня в Женеве запланирован саммит президентов России и США. Предыдущий российско-американский саммит проходил в июле 2018-го – почти три года назад. Это будет первая личная встреча Владимира Путина и Джо Байдена, на которой они смогут обсудить ряд насущных проблем, необходимых для восстановления стабильности в отношениях Москвы и Вашингтона.
Станет ли встреча шагом к сближению позиций государств по ключевым вопросам мировой политики? Какое влияние результаты встречи двух лидеров окажут на двусторонние отношения и взаимоотношения с другими игроками?

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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