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Онлайн-конференция о результатах встречи президентов России и США

Онлайн-конференция о результатах встречи президентов России и США - РИА Новости, 09.06.2021

Онлайн-конференция о результатах встречи президентов России и США

17 июня в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция о результатах встречи Президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом.

2021-06-09T14:59

2021-06-09T14:59

2021-06-09T14:59

анонсы

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Задать вопрос Участники:- генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей КОРТУНОВ;- директор Института США и Канады РАН, член РСМД Валерий ГАРБУЗОВ;- программный директор РСМД, доцент МГИМО МИД России Иван ТИМОФЕЕВ.На 16 июня в Женеве запланирован саммит президентов России и США. Предыдущий российско-американский саммит проходил в июле 2018-го – почти три года назад. Это будет первая личная встреча Владимира Путина и Джо Байдена, на которой они смогут обсудить ряд насущных проблем, необходимых для восстановления стабильности в отношениях Москвы и Вашингтона. Станет ли встреча шагом к сближению позиций государств по ключевым вопросам мировой политики? Какое влияние результаты встречи двух лидеров окажут на двусторонние отношения и взаимоотношения с другими игроками?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы