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В Бурятии четыре человека пострадали при взрывных работах на месторождении

В Бурятии четыре человека пострадали при взрывных работах на месторождении - РИА Новости, 09.06.2021

В Бурятии четыре человека пострадали при взрывных работах на месторождении

Четыре человека пострадали при проведении взрывных работ на Тугнуйском угольном разрезе, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Бурятии. РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T12:04

2021-06-09T12:04

2021-06-09T12:08

забайкальский край

республика бурятия

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 9 июн - РИА Новости. Четыре человека пострадали при проведении взрывных работ на Тугнуйском угольном разрезе, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Бурятии."Четыре человека пострадали при проведении взрывных работ на месторождении Олонь-Шибирского месторождения Тугнуйского угольного разреза, находящегося на границе Забайкальского края и республики Бурятия", - говорится в сообщении.Ожидается, что четырех пострадавших отправят в Мухоршибирскую ЦРБ для обследования и оказания необходимой медицинской помощи.Ситуация находится на контроле главы Бурятии.

https://ria.ru/20210519/vozgoranie-1732978436.html

забайкальский край

республика бурятия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

забайкальский край, республика бурятия, происшествия