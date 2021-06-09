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В Бурятии четыре человека пострадали при взрывных работах на месторождении
В Бурятии четыре человека пострадали при взрывных работах на месторождении - РИА Новости, 09.06.2021
В Бурятии четыре человека пострадали при взрывных работах на месторождении
Четыре человека пострадали при проведении взрывных работ на Тугнуйском угольном разрезе, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Бурятии. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T12:04
2021-06-09T12:04
2021-06-09T12:08
забайкальский край
республика бурятия
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 9 июн - РИА Новости. Четыре человека пострадали при проведении взрывных работ на Тугнуйском угольном разрезе, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Бурятии."Четыре человека пострадали при проведении взрывных работ на месторождении Олонь-Шибирского месторождения Тугнуйского угольного разреза, находящегося на границе Забайкальского края и республики Бурятия", - говорится в сообщении.Ожидается, что четырех пострадавших отправят в Мухоршибирскую ЦРБ для обследования и оказания необходимой медицинской помощи.Ситуация находится на контроле главы Бурятии.
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забайкальский край, республика бурятия, происшествия