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Пушков предостерег Байдена от "игры мускулами" на встрече с Путиным
Пушков предостерег Байдена от "игры мускулами" на встрече с Путиным - РИА Новости, 09.06.2021
Пушков предостерег Байдена от "игры мускулами" на встрече с Путиным
Сенатор Алексей Пушков дал в Telegram совет президенту США Джо Байдену перед встречей с Владимиром Путиным. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T01:35
2021-06-09T01:35
2021-06-09T10:30
россия
алексей пушков
джо байден
владимир путин
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в мире
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков дал в Telegram совет президенту США Джо Байдену перед встречей с Владимиром Путиным.Парламентарий выразил надежду, что глава Белого дома не станет пытаться навязать президенту России свои требования и условия, так как, по мнению сенатора, это лишь сорвет саммит двух лидеров.Саммит Россия — США запланирован на 16 июня в Женеве.
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россия, алексей пушков, джо байден, владимир путин, женева (город), сша, в мире