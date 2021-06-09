https://ria.ru/20210609/pushkov-1736226954.html

Пушков предостерег Байдена от "игры мускулами" на встрече с Путиным

Пушков предостерег Байдена от "игры мускулами" на встрече с Путиным - РИА Новости, 09.06.2021

Пушков предостерег Байдена от "игры мускулами" на встрече с Путиным

Сенатор Алексей Пушков дал в Telegram совет президенту США Джо Байдену перед встречей с Владимиром Путиным. РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T01:35

2021-06-09T01:35

2021-06-09T10:30

россия

алексей пушков

джо байден

владимир путин

женева (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков дал в Telegram совет президенту США Джо Байдену перед встречей с Владимиром Путиным.Парламентарий выразил надежду, что глава Белого дома не станет пытаться навязать президенту России свои требования и условия, так как, по мнению сенатора, это лишь сорвет саммит двух лидеров.Саммит Россия — США запланирован на 16 июня в Женеве.

https://ria.ru/20210608/torg-1736102363.html

россия

женева (город)

сша

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2021

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россия, алексей пушков, джо байден, владимир путин, женева (город), сша, в мире