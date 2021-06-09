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Ставропольские селекционеры представили 10 новых сортов зерновых
Ставропольские селекционеры представили 10 новых сортов зерновых - РИА Новости, 09.06.2021
Ставропольские селекционеры представили 10 новых сортов зерновых
Селекционеры Ставрополья представили десять новых сортов пшеницы на мероприятиях, посвященных Дню поля, которые проходят по всей России, сообщает министерство... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T17:34
2021-06-09T17:34
2021-06-09T17:34
ставропольский край
растениеводство
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СТАВРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Селекционеры Ставрополья представили десять новых сортов пшеницы на мероприятиях, посвященных Дню поля, которые проходят по всей России, сообщает министерство сельского хозяйства Ставропольского края."С каждым годом на Ставрополье увеличиваются площади сельхозугодий, засеянных новыми сортами пшеницы. На сегодняшний день они составляют порядка 30%. В рамках государственной программы "Развитие сельского хозяйства" в крае выделяются субсидии на поддержку элитного семеноводства. В прошлом году объем субсидий составил 93,6 миллиона рублей при ставке порядка 1 тысяча рублей на гектар, в 2021 году в бюджете заложено 85,6 миллионов рублей", - отметил первый заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Вячеслав Дридигер.Он сообщил, что на Дне поля были представлены десять новинок зерновых 2020-2021 годов, в том числе тех, которые еще не вошли в госреестр, но уже переданы на государственное сортоиспытание. "Выведенные семена востребованы от Дальнего Востока до Калининграда, ценятся за рубежом. И, разумеется, достижения селекционеров Ставрополья можно увидеть на многих полях региона", - отметил Дридигер.
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растениеводство
СТАВРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости
. Селекционеры Ставрополья
представили десять новых сортов пшеницы на мероприятиях, посвященных Дню поля, которые проходят по всей России, сообщает министерство сельского хозяйства Ставропольского края.
"С каждым годом на Ставрополье увеличиваются площади сельхозугодий, засеянных новыми сортами пшеницы. На сегодняшний день они составляют порядка 30%. В рамках государственной программы "Развитие сельского хозяйства" в крае выделяются субсидии на поддержку элитного семеноводства. В прошлом году объем субсидий составил 93,6 миллиона рублей при ставке порядка 1 тысяча рублей на гектар, в 2021 году в бюджете заложено 85,6 миллионов рублей", - отметил первый заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Вячеслав Дридигер.
Он сообщил, что на Дне поля были представлены десять новинок зерновых 2020-2021 годов, в том числе тех, которые еще не вошли в госреестр, но уже переданы на государственное сортоиспытание.
"Выведенные семена востребованы от Дальнего Востока до Калининграда, ценятся за рубежом. И, разумеется, достижения селекционеров Ставрополья можно увидеть на многих полях региона", - отметил Дридигер.