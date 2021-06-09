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Слуцкий допустил провокацию со стороны Украины перед женевским саммитом
Слуцкий допустил провокацию со стороны Украины перед женевским саммитом - РИА Новости, 09.06.2021
Слуцкий допустил провокацию со стороны Украины перед женевским саммитом
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не исключает провокаций со стороны властей Украины перед встречей президентов России и США. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T14:55
2021-06-09T14:55
россия
леонид слуцкий (политик)
игорь конашенков
госдума рф
нато
джо байден
женева (город)
сша
в мире
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ЛИВАДИЯ (Крым), 9 июн – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не исключает провокаций со стороны властей Украины перед встречей президентов России и США.Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена запланирована на 16 июня в Женеве."Стоит ожидать (провокаций) всегда. Сегодняшняя Украина не останавливается не перед чем… Любые блоки, в том числе военные, позиционируются как блоки против России или на случай нападения России… Какие бы ни были провокации, давайте заранее настроимся на то, чтобы не обращать на них внимание. Те, кто настроен на конструктив, на провокации не поддаются", - сказал Слуцкий журналистам.Он выразил уверенность, что в будущем отношения России с Украиной, во главе которой будет "нормальное руководство", будут восставлены.Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что под прикрытием учений Sea Breeze НАТО поставит на Украину современное оружие, которое в дальнейшем будет передано войскам и национальным батальонам в Донбассе.
https://ria.ru/20210609/bayden-1736193818.html
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россия
женева (город)
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россия, леонид слуцкий (политик), игорь конашенков, госдума рф, нато, джо байден, женева (город), сша, в мире

Слуцкий допустил провокацию со стороны Украины перед женевским саммитом

14:55 09.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ЛИВАДИЯ (Крым), 9 июн – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не исключает провокаций со стороны властей Украины перед встречей президентов России и США.
Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена запланирована на 16 июня в Женеве.
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"Стоит ожидать (провокаций) всегда. Сегодняшняя Украина не останавливается не перед чем… Любые блоки, в том числе военные, позиционируются как блоки против России или на случай нападения России… Какие бы ни были провокации, давайте заранее настроимся на то, чтобы не обращать на них внимание. Те, кто настроен на конструктив, на провокации не поддаются", - сказал Слуцкий журналистам.
Он выразил уверенность, что в будущем отношения России с Украиной, во главе которой будет "нормальное руководство", будут восставлены.
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Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что под прикрытием учений Sea Breeze НАТО поставит на Украину современное оружие, которое в дальнейшем будет передано войскам и национальным батальонам в Донбассе.
 
РоссияЛеонид Слуцкий (политик)Игорь КонашенковГосдума РФНАТОДжо БайденЖенева (город)СШАВ мире
 
 
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