https://ria.ru/20210609/provokatsiya-1736304592.html
Слуцкий допустил провокацию со стороны Украины перед женевским саммитом
Слуцкий допустил провокацию со стороны Украины перед женевским саммитом - РИА Новости, 09.06.2021
Слуцкий допустил провокацию со стороны Украины перед женевским саммитом
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не исключает провокаций со стороны властей Украины перед встречей президентов России и США. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T14:55
2021-06-09T14:55
2021-06-09T14:55
россия
леонид слуцкий (политик)
игорь конашенков
госдума рф
нато
джо байден
женева (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572771146_0:0:2942:1656_1920x0_80_0_0_e6e07de55021ae7253fa9a086bd4277c.jpg
ЛИВАДИЯ (Крым), 9 июн – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не исключает провокаций со стороны властей Украины перед встречей президентов России и США.Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена запланирована на 16 июня в Женеве."Стоит ожидать (провокаций) всегда. Сегодняшняя Украина не останавливается не перед чем… Любые блоки, в том числе военные, позиционируются как блоки против России или на случай нападения России… Какие бы ни были провокации, давайте заранее настроимся на то, чтобы не обращать на них внимание. Те, кто настроен на конструктив, на провокации не поддаются", - сказал Слуцкий журналистам.Он выразил уверенность, что в будущем отношения России с Украиной, во главе которой будет "нормальное руководство", будут восставлены.Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что под прикрытием учений Sea Breeze НАТО поставит на Украину современное оружие, которое в дальнейшем будет передано войскам и национальным батальонам в Донбассе.
https://ria.ru/20210609/bayden-1736193818.html
https://ria.ru/20210608/torg-1736102363.html
россия
женева (город)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572771146_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_8b8b3ca818db9020766d19abde1fbfec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, леонид слуцкий (политик), игорь конашенков, госдума рф, нато, джо байден, женева (город), сша, в мире