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Инфекционист назвала самые полезные продукты для переболевших COVID-19
Инфекционист назвала самые полезные продукты для переболевших COVID-19 - РИА Новости, 09.06.2021
Инфекционист назвала самые полезные продукты для переболевших COVID-19
Людям, переболевшим коронавирусом, важно добавлять в свой рацион сложные углеводы, йогурты, зеленые овощи, рассказала врач-инфекционист, заведующая отделением... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T11:26
2021-06-09T12:01
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здоровье - общество
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Людям, переболевшим коронавирусом, важно добавлять в свой рацион сложные углеводы, йогурты, зеленые овощи, рассказала врач-инфекционист, заведующая отделением восстановительного лечения Видновской районной клинической больницы Светлана Малиновская."Таким людям очень важно добавлять в свой рацион сложные углеводы, например, цельнозерновые продукты. Также нужно употреблять больше йогуртов, соленых огурцов и бобов, зеленых овощей и зелени, кушать салаты кейл, романо и другие, заменить привычное подсолнечное масло льняным, а еще рекомендуется пить чайный гриб, мечниковскую простоквашу, бифилайф и бифидок", - приводит слова Малиновской пресс-служба Видновской РКБ.По словам специалиста, эти продукты способствуют восстановлению микрофлоры кишечника и укрепляют иммунитет."Утром к привычному завтраку можно добавить грецкие орехи, миндаль и тыквенные семечки. В них много омега-3-полиненасыщенных жирных кислот. Также очень важно спать по 8-9 часов в сутки. Это еще один способ укрепить иммунитет", - говорит инфекционист.Для восстановления естественного водного баланса в организме специалист советует пить много воды с соком лимона.
https://ria.ru/20210413/koronavirus-1728012436.html
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество

Инфекционист назвала самые полезные продукты для переболевших COVID-19

11:26 09.06.2021 (обновлено: 12:01 09.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМосковский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское"
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Людям, переболевшим коронавирусом, важно добавлять в свой рацион сложные углеводы, йогурты, зеленые овощи, рассказала врач-инфекционист, заведующая отделением восстановительного лечения Видновской районной клинической больницы Светлана Малиновская.
"Таким людям очень важно добавлять в свой рацион сложные углеводы, например, цельнозерновые продукты. Также нужно употреблять больше йогуртов, соленых огурцов и бобов, зеленых овощей и зелени, кушать салаты кейл, романо и другие, заменить привычное подсолнечное масло льняным, а еще рекомендуется пить чайный гриб, мечниковскую простоквашу, бифилайф и бифидок", - приводит слова Малиновской пресс-служба Видновской РКБ.
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По словам специалиста, эти продукты способствуют восстановлению микрофлоры кишечника и укрепляют иммунитет.
"Утром к привычному завтраку можно добавить грецкие орехи, миндаль и тыквенные семечки. В них много омега-3-полиненасыщенных жирных кислот. Также очень важно спать по 8-9 часов в сутки. Это еще один способ укрепить иммунитет", - говорит инфекционист.
Для восстановления естественного водного баланса в организме специалист советует пить много воды с соком лимона.
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