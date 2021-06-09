https://ria.ru/20210609/produkty-1736259972.html

Инфекционист назвала самые полезные продукты для переболевших COVID-19

Инфекционист назвала самые полезные продукты для переболевших COVID-19 - РИА Новости, 09.06.2021

Инфекционист назвала самые полезные продукты для переболевших COVID-19

Людям, переболевшим коронавирусом, важно добавлять в свой рацион сложные углеводы, йогурты, зеленые овощи, рассказала врач-инфекционист, заведующая отделением... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T11:26

2021-06-09T11:26

2021-06-09T12:01

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коронавирус covid-19

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Людям, переболевшим коронавирусом, важно добавлять в свой рацион сложные углеводы, йогурты, зеленые овощи, рассказала врач-инфекционист, заведующая отделением восстановительного лечения Видновской районной клинической больницы Светлана Малиновская."Таким людям очень важно добавлять в свой рацион сложные углеводы, например, цельнозерновые продукты. Также нужно употреблять больше йогуртов, соленых огурцов и бобов, зеленых овощей и зелени, кушать салаты кейл, романо и другие, заменить привычное подсолнечное масло льняным, а еще рекомендуется пить чайный гриб, мечниковскую простоквашу, бифилайф и бифидок", - приводит слова Малиновской пресс-служба Видновской РКБ.По словам специалиста, эти продукты способствуют восстановлению микрофлоры кишечника и укрепляют иммунитет."Утром к привычному завтраку можно добавить грецкие орехи, миндаль и тыквенные семечки. В них много омега-3-полиненасыщенных жирных кислот. Также очень важно спать по 8-9 часов в сутки. Это еще один способ укрепить иммунитет", - говорит инфекционист.Для восстановления естественного водного баланса в организме специалист советует пить много воды с соком лимона.

https://ria.ru/20210413/koronavirus-1728012436.html

https://ria.ru/20210609/premiya-1736257155.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество