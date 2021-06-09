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Стартовали съемки сиквела "Зловещих мертвецов"
Стартовали съемки сиквела "Зловещих мертвецов" - РИА Новости, 09.06.2021
Стартовали съемки сиквела "Зловещих мертвецов"
Ирландский режиссер Ли Кронин разместил в Twitter первый закулисный кадр из предстоящего фильма "Evil dead rise" ("Возрождение зловещих мертвецов"), чем... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T01:06
2021-06-09T01:06
2021-06-09T01:06
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Ирландский режиссер Ли Кронин разместил в Twitter первый закулисный кадр из предстоящего фильма "Evil dead rise" ("Возрождение зловещих мертвецов"), чем подтвердил начало съемок долгожданной четвертой части культовой франшизы Сэма Рейми. В издании Collider отмечают, что режиссер, который знаком поклонникам хорроров по фильму "Другой" (2019), также написал сценарий. Продюсируют картину Сэм Рейми и Брюс Кэмпбелл — исполнитель роли Эша в предыдущих фильмах о "Зловещих мертвецах". Сиквел, как сообщается, разрабатывают исключительно для платформы HBO Max.О сюжете известно лишь, что в центре событий окажутся две разлученные сестры в исполнении Алиссы Сазерленд ("Викинги") и Лили Салливан ("Пикник у Висячей скалы"). Обе по очереди будут сражаться с Дедитами — демонами, которые сеют хаос и обращают людей в зомби. Дату выхода фильма ужасов пока не объявили.
https://ria.ru/20210529/kino-1734599997.html
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hbo, кино и сериалы, новости культуры
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Ирландский режиссер Ли Кронин разместил в Twitter первый закулисный кадр из предстоящего фильма "Evil dead rise" ("Возрождение зловещих мертвецов"), чем подтвердил начало съемок долгожданной четвертой части культовой франшизы Сэма Рейми.
"День первый", — подписал Кронин фотографию с кинохлопушкой.
В издании Collider отмечают
, что режиссер, который знаком поклонникам хорроров по фильму "Другой" (2019), также написал сценарий. Продюсируют картину Сэм Рейми и Брюс Кэмпбелл — исполнитель роли Эша в предыдущих фильмах о "Зловещих мертвецах".
Сиквел, как сообщается, разрабатывают исключительно для платформы HBO Max.
О сюжете известно лишь, что в центре событий окажутся две разлученные сестры в исполнении Алиссы Сазерленд ("Викинги") и Лили Салливан ("Пикник у Висячей скалы"). Обе по очереди будут сражаться с Дедитами — демонами, которые сеют хаос и обращают людей в зомби.
Дату выхода фильма ужасов пока не объявили.