https://ria.ru/20210609/production-1736107944.html

Стартовали съемки сиквела "Зловещих мертвецов"

Стартовали съемки сиквела "Зловещих мертвецов" - РИА Новости, 09.06.2021

Стартовали съемки сиквела "Зловещих мертвецов"

Ирландский режиссер Ли Кронин разместил в Twitter первый закулисный кадр из предстоящего фильма "Evil dead rise" ("Возрождение зловещих мертвецов"), чем... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T01:06

2021-06-09T01:06

2021-06-09T01:06

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Ирландский режиссер Ли Кронин разместил в Twitter первый закулисный кадр из предстоящего фильма "Evil dead rise" ("Возрождение зловещих мертвецов"), чем подтвердил начало съемок долгожданной четвертой части культовой франшизы Сэма Рейми. В издании Collider отмечают, что режиссер, который знаком поклонникам хорроров по фильму "Другой" (2019), также написал сценарий. Продюсируют картину Сэм Рейми и Брюс Кэмпбелл — исполнитель роли Эша в предыдущих фильмах о "Зловещих мертвецах". Сиквел, как сообщается, разрабатывают исключительно для платформы HBO Max.О сюжете известно лишь, что в центре событий окажутся две разлученные сестры в исполнении Алиссы Сазерленд ("Викинги") и Лили Салливан ("Пикник у Висячей скалы"). Обе по очереди будут сражаться с Дедитами — демонами, которые сеют хаос и обращают людей в зомби. Дату выхода фильма ужасов пока не объявили.

https://ria.ru/20210529/kino-1734599997.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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