https://ria.ru/20210609/prilozhenie-1736342709.html

В США проверят иностранные приложения на наличие угроз нацбезопасности

В США проверят иностранные приложения на наличие угроз нацбезопасности - РИА Новости, 09.06.2021

В США проверят иностранные приложения на наличие угроз нацбезопасности

Администрация действующего главы США Джо Байдена намерена провести собственную проверку приложений, разработанных и контролируемых "иностранными противниками",... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T17:40

2021-06-09T17:40

2021-06-09T17:56

tiktok

джо байден

в мире

китай

сша

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ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Администрация действующего главы США Джо Байдена намерена провести собственную проверку приложений, разработанных и контролируемых "иностранными противниками", в том числе КНР, которые, по мнению американских властей, представляют угрозу для нацбезопасности, иностранной политики и экономики США."На основании этой оценки министр торговли должна принять соответствующие меры", - отмечается в тексте указа, опубликованном на сайте Белого дома.Администрация Трампа обвиняла TikTok в том, что приложение может передавать данные американцев властям Китая. Его владелец - компания ByteDance - это отрицала. Трамп в августе прошлого года подписал исполнительный указ "О борьбе с угрозой TikTok", в котором давал примерно месяц на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с ByteDance. Этот срок несколько раз продлевался. Суды в США неоднократно блокировали запрет властей США на работу TikTok в стране.

https://ria.ru/20210524/vecherinka-1733583784.html

китай

сша

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tiktok, джо байден, в мире, китай, сша