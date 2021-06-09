https://ria.ru/20210609/prilozhenie-1736342709.html
В США проверят иностранные приложения на наличие угроз нацбезопасности
В США проверят иностранные приложения на наличие угроз нацбезопасности - РИА Новости, 09.06.2021
В США проверят иностранные приложения на наличие угроз нацбезопасности
Администрация действующего главы США Джо Байдена намерена провести собственную проверку приложений, разработанных и контролируемых "иностранными противниками",... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T17:40
2021-06-09T17:40
2021-06-09T17:56
tiktok
джо байден
в мире
китай
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599748855_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_536bbe7f825916b42f4e0c8f32a8577b.jpg
ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Администрация действующего главы США Джо Байдена намерена провести собственную проверку приложений, разработанных и контролируемых "иностранными противниками", в том числе КНР, которые, по мнению американских властей, представляют угрозу для нацбезопасности, иностранной политики и экономики США."На основании этой оценки министр торговли должна принять соответствующие меры", - отмечается в тексте указа, опубликованном на сайте Белого дома.Администрация Трампа обвиняла TikTok в том, что приложение может передавать данные американцев властям Китая. Его владелец - компания ByteDance - это отрицала. Трамп в августе прошлого года подписал исполнительный указ "О борьбе с угрозой TikTok", в котором давал примерно месяц на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с ByteDance. Этот срок несколько раз продлевался. Суды в США неоднократно блокировали запрет властей США на работу TikTok в стране.
https://ria.ru/20210524/vecherinka-1733583784.html
китай
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599748855_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_6e29c3cdd2723353f0d47113f68eb78b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
tiktok, джо байден, в мире, китай, сша