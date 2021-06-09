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В Оренбурге вынесли приговор подросткам, насмерть забившим прохожего
В Оренбурге вынесли приговор подросткам, насмерть забившим прохожего - РИА Новости, 09.06.2021
В Оренбурге вынесли приговор подросткам, насмерть забившим прохожего
Трое подростков, до смерти избивших жителя Оренбурга, осуждены на сроки 3,5 и 4,5 года колонии, сообщает региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T18:53
2021-06-09T18:53
россия
следственный комитет россии (ск рф)
оренбург
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 июн - РИА Новости. Трое подростков, до смерти избивших жителя Оренбурга, осуждены на сроки 3,5 и 4,5 года колонии, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Следствием и судом установлено, что трое юношей 2002, 2003, 2004 годов рождения, будучи в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений, используя малозначительный повод для конфликта, ночью 18 февраля 2020 года избили 33-летнего прохожего. В результате полученных травм он скончался в больнице.Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений, группой лиц, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Двое обвиняемых в период следствия были заключены под стражу, третий помещен под домашний арест."Приговором суда одному из фигурантов назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, двоим фигурантам назначены наказания в виде 4 лет 6 месяцев и 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), оренбург, происшествия

В Оренбурге вынесли приговор подросткам, насмерть забившим прохожего

18:53 09.06.2021
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 июн - РИА Новости. Трое подростков, до смерти избивших жителя Оренбурга, осуждены на сроки 3,5 и 4,5 года колонии, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Следствием и судом установлено, что трое юношей 2002, 2003, 2004 годов рождения, будучи в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений, используя малозначительный повод для конфликта, ночью 18 февраля 2020 года избили 33-летнего прохожего. В результате полученных травм он скончался в больнице.
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Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений, группой лиц, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Двое обвиняемых в период следствия были заключены под стражу, третий помещен под домашний арест.
"Приговором суда одному из фигурантов назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, двоим фигурантам назначены наказания в виде 4 лет 6 месяцев и 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении регионального СУСК.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)ОренбургПроисшествия
 
 
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