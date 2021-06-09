https://ria.ru/20210609/prigovor-1736318734.html
Мужчина, убивший гея на Курском вокзале, получил девять лет колонии
Мужчина, убивший гея на Курском вокзале, получил девять лет колонии - РИА Новости, 09.06.2021
Мужчина, убивший гея на Курском вокзале, получил девять лет колонии
Басманный районный суд Москвы вынес решение по делу Антона Бережного, который напал на геев на Курском вокзале, в результате чего один из них погиб, сообщила... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T15:54
2021-06-09T15:54
2021-06-09T16:39
россия
курский вокзал
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/21239/65/212396545_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_02a12da568b3776b68fcc4c32b9c9100.jpg
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Басманный районный суд Москвы вынес решение по делу Антона Бережного, который напал на геев на Курском вокзале, в результате чего один из них погиб, сообщила РИА Новости пресс-секретарь инстанции.Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима, а до вступления приговора в силу — в СИЗО.Ранее присяжные единодушно признали Бережного виновным. При этом, по их мнению, подсудимый заслуживает снисхождения.В суде он заявил, что раскаивается, а также извинился перед потерпевшими.Следствие установило, что в июне 2019 года Бережной с ножом напал на двух мужчин из-за их сексуальной ориентации: одного убил, другой отделался легким ранением. Сейчас дело слушалось повторно: в первый раз присяжные оправдали подсудимого по эпизоду убийства, после чего его освободили из-под стражи.Апелляцию подали и прокурор, и представитель потерпевших. Мосгорсуд отменил оправдательный приговор, а дело передали на новое рассмотрение, но уже по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее по неосторожности смерть". Максимальная санкция — до 15 лет лишения свободы. Помимо этого, ему вменяют нанесение побоев.Перед вынесением вердикта Бережной просто ушел из здания суда. Его объявили в розыск, а спустя несколько дней задержали и арестовали.
https://ria.ru/20210609/ubiystvo-1736308395.html
https://ria.ru/20201007/kriminal-1578559541.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/21239/65/212396545_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_eac192fcfaba82800790f2bf172313be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курский вокзал, москва, происшествия
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Басманный районный суд Москвы вынес решение по делу Антона Бережного, который напал на геев на Курском вокзале, в результате чего один из них погиб, сообщила РИА Новости пресс-секретарь инстанции.
"Суд приговорил Бережного к лишению свободы сроком на девять лет", — сказали там.
Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима, а до вступления приговора в силу — в СИЗО.
Ранее присяжные единодушно признали Бережного виновным. При этом, по их мнению, подсудимый заслуживает снисхождения.
В суде он заявил, что раскаивается, а также извинился перед потерпевшими.
Следствие установило, что в июне 2019 года Бережной с ножом напал на двух мужчин из-за их сексуальной ориентации: одного убил, другой отделался легким ранением.
Сейчас дело слушалось повторно: в первый раз присяжные оправдали подсудимого по эпизоду убийства, после чего его освободили из-под стражи.
Апелляцию подали и прокурор, и представитель потерпевших. Мосгорсуд отменил оправдательный приговор, а дело передали на новое рассмотрение, но уже по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее по неосторожности смерть". Максимальная санкция — до 15 лет лишения свободы. Помимо этого, ему вменяют нанесение побоев.
Перед вынесением вердикта Бережной просто ушел из здания суда. Его объявили в розыск, а спустя несколько дней задержали и арестовали.