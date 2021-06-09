https://ria.ru/20210609/prigovor-1736318734.html

Мужчина, убивший гея на Курском вокзале, получил девять лет колонии

Мужчина, убивший гея на Курском вокзале, получил девять лет колонии - РИА Новости, 09.06.2021

Мужчина, убивший гея на Курском вокзале, получил девять лет колонии

Басманный районный суд Москвы вынес решение по делу Антона Бережного, который напал на геев на Курском вокзале, в результате чего один из них погиб, сообщила... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T15:54

2021-06-09T15:54

2021-06-09T16:39

россия

курский вокзал

москва

происшествия

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Басманный районный суд Москвы вынес решение по делу Антона Бережного, который напал на геев на Курском вокзале, в результате чего один из них погиб, сообщила РИА Новости пресс-секретарь инстанции.Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима, а до вступления приговора в силу — в СИЗО.Ранее присяжные единодушно признали Бережного виновным. При этом, по их мнению, подсудимый заслуживает снисхождения.В суде он заявил, что раскаивается, а также извинился перед потерпевшими.Следствие установило, что в июне 2019 года Бережной с ножом напал на двух мужчин из-за их сексуальной ориентации: одного убил, другой отделался легким ранением. Сейчас дело слушалось повторно: в первый раз присяжные оправдали подсудимого по эпизоду убийства, после чего его освободили из-под стражи.Апелляцию подали и прокурор, и представитель потерпевших. Мосгорсуд отменил оправдательный приговор, а дело передали на новое рассмотрение, но уже по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее по неосторожности смерть". Максимальная санкция — до 15 лет лишения свободы. Помимо этого, ему вменяют нанесение побоев.Перед вынесением вердикта Бережной просто ушел из здания суда. Его объявили в розыск, а спустя несколько дней задержали и арестовали.

https://ria.ru/20210609/ubiystvo-1736308395.html

https://ria.ru/20201007/kriminal-1578559541.html

россия

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россия, курский вокзал, москва, происшествия