Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210609/prigovor-1736318734.html
Мужчина, убивший гея на Курском вокзале, получил девять лет колонии
Мужчина, убивший гея на Курском вокзале, получил девять лет колонии - РИА Новости, 09.06.2021
Мужчина, убивший гея на Курском вокзале, получил девять лет колонии
Басманный районный суд Москвы вынес решение по делу Антона Бережного, который напал на геев на Курском вокзале, в результате чего один из них погиб, сообщила... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T15:54
2021-06-09T16:39
россия
курский вокзал
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/21239/65/212396545_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_02a12da568b3776b68fcc4c32b9c9100.jpg
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Басманный районный суд Москвы вынес решение по делу Антона Бережного, который напал на геев на Курском вокзале, в результате чего один из них погиб, сообщила РИА Новости пресс-секретарь инстанции.Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима, а до вступления приговора в силу — в СИЗО.Ранее присяжные единодушно признали Бережного виновным. При этом, по их мнению, подсудимый заслуживает снисхождения.В суде он заявил, что раскаивается, а также извинился перед потерпевшими.Следствие установило, что в июне 2019 года Бережной с ножом напал на двух мужчин из-за их сексуальной ориентации: одного убил, другой отделался легким ранением. Сейчас дело слушалось повторно: в первый раз присяжные оправдали подсудимого по эпизоду убийства, после чего его освободили из-под стражи.Апелляцию подали и прокурор, и представитель потерпевших. Мосгорсуд отменил оправдательный приговор, а дело передали на новое рассмотрение, но уже по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее по неосторожности смерть". Максимальная санкция — до 15 лет лишения свободы. Помимо этого, ему вменяют нанесение побоев.Перед вынесением вердикта Бережной просто ушел из здания суда. Его объявили в розыск, а спустя несколько дней задержали и арестовали.
https://ria.ru/20210609/ubiystvo-1736308395.html
https://ria.ru/20201007/kriminal-1578559541.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/21239/65/212396545_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_eac192fcfaba82800790f2bf172313be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, курский вокзал, москва, происшествия

Мужчина, убивший гея на Курском вокзале, получил девять лет колонии

15:54 09.06.2021 (обновлено: 16:39 09.06.2021)
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Басманный районный суд Москвы вынес решение по делу Антона Бережного, который напал на геев на Курском вокзале, в результате чего один из них погиб, сообщила РИА Новости пресс-секретарь инстанции.

"Суд приговорил Бережного к лишению свободы сроком на девять лет", — сказали там.

Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима, а до вступления приговора в силу — в СИЗО.
Ранее присяжные единодушно признали Бережного виновным. При этом, по их мнению, подсудимый заслуживает снисхождения.
В суде он заявил, что раскаивается, а также извинился перед потерпевшими.
Следствие установило, что в июне 2019 года Бережной с ножом напал на двух мужчин из-за их сексуальной ориентации: одного убил, другой отделался легким ранением.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
15:06
Новосибирский экс-полицейский ответит в суде за убийство друга-трансгендера
Сейчас дело слушалось повторно: в первый раз присяжные оправдали подсудимого по эпизоду убийства, после чего его освободили из-под стражи.
Апелляцию подали и прокурор, и представитель потерпевших. Мосгорсуд отменил оправдательный приговор, а дело передали на новое рассмотрение, но уже по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее по неосторожности смерть". Максимальная санкция — до 15 лет лишения свободы. Помимо этого, ему вменяют нанесение побоев.
Перед вынесением вердикта Бережной просто ушел из здания суда. Его объявили в розыск, а спустя несколько дней задержали и арестовали.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
7 октября 2020, 09:48
Саратовец получил 13 лет за убийство соседа, назвавшего его геем
 
РоссияКурский вокзалМоскваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:42Посол США в Белоруссии анонсировала новые санкции против республики
17:40В США проверят иностранные приложения на наличие угроз нацбезопасности
17:39В МИД Украины заявили о готовности к разговору в "нормандской формате"
17:38В Воронеже мужчина сломал нос полицейскому из-за замечания
17:37Кубанец взыскал деньги с больницы за ошибочно удаленную часть кишечника
17:35Госдума приняла законы по развитию федеральной территории "Сириус"
17:33Байден отменил указ Трампа о запрете TikTok и WeСhat
17:31Пользователи Instagram пожаловались на сбои в работе соцсети
17:30В Германии назвали условие для завершения "Северного потока — 2"
17:29Раввин пояснил, когда иудеям нельзя требовать возврат долга
17:29Белоруссия изучает риски на случай расширения санкций Запада
17:25В бундестаге заявили, что Европа немыслима без России
17:24В МИД ответили на заявления Швеции в адрес России
17:22"Единая Россия" не закончит деятельность как КПСС, заявил Медведев
17:21Мосгорсуд утвердил приговор бывшему аспиранту МГУ за поджог офиса ЕР
17:20Арктические станции "Снежинка" построят на Ямале и в Мурманской области
17:20Священник рассказал, как в монастырях и храмах относятся к кошкам
17:20В Татарстане оштрафовали женщину, упавшую с годовалым ребенком с самоката
17:19ГД приняла закон о компенсациях семьям погибших пожарных и таможенников
17:17В Якутии возбудили дела после случаев издевательств в школе-интернате
Лента новостейМолния