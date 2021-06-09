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Премьер Польши заявил, что Россия может препятствовать экспансии Китая
Премьер Польши заявил, что Россия может препятствовать экспансии Китая - РИА Новости, 09.06.2021
Премьер Польши заявил, что Россия может препятствовать экспансии Китая
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что со стратегической точки зрения Россия может стать препятствием расширения китайского влияния по всему... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T15:35
2021-06-09T15:35
россия
матеуш моравецкий
восточная европа
польша
китай
в мире
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что со стратегической точки зрения Россия может стать препятствием расширения китайского влияния по всему миру."С нашей стратегической точки зрения, Россия может стать одним из препятствий для дальнейшего роста Китая и расширения его влияния по всему миру. Однако чтобы это произошло, нам необходимо, чтобы Россия была по-настоящему мирной и неагрессивной страной, что сложно представить", - заявил глава польского кабмина в интервью американскому изданию Newsweek.Он также отметил, что в восточных странах Россия реже рассматривается как угроза.Отвечая на вопрос журналиста, какова политика Польши в отношении Китая, учитывая рост китайских инвестиций в Центральную и Восточную Европу и стремление китайской компании Huawei закрепиться на рынке в регионе, премьер отметил, что Польша в своих действиях будет ориентироваться на США и европейских лидеров.При этом он подчеркнул, что если Китай будет честно конкурировать на европейском рынке, не демпингуя цены, не используя "рабский труд", то это только приветствуется.Премьер-министр отметил, что отношения между Польшей и Китаем стали напряженными после того, как два года назад польская разведка арестовала двух китайских шпионов.
https://ria.ru/20210603/polsha-1735348083.html
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россия, матеуш моравецкий, восточная европа, польша, китай, в мире

Премьер Польши заявил, что Россия может препятствовать экспансии Китая

15:35 09.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Польши Матеуш Моравецки в Варшаве
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки в Варшаве - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что со стратегической точки зрения Россия может стать препятствием расширения китайского влияния по всему миру.
"С нашей стратегической точки зрения, Россия может стать одним из препятствий для дальнейшего роста Китая и расширения его влияния по всему миру. Однако чтобы это произошло, нам необходимо, чтобы Россия была по-настоящему мирной и неагрессивной страной, что сложно представить", - заявил глава польского кабмина в интервью американскому изданию Newsweek.
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Он также отметил, что в восточных странах Россия реже рассматривается как угроза.
Отвечая на вопрос журналиста, какова политика Польши в отношении Китая, учитывая рост китайских инвестиций в Центральную и Восточную Европу и стремление китайской компании Huawei закрепиться на рынке в регионе, премьер отметил, что Польша в своих действиях будет ориентироваться на США и европейских лидеров.
"Мы хотим исходить из позиции солидарности в том, что касается Huawei и других угроз, исходящих из Китая. Шаги и решения должны предприниматься коллективно или, по крайней мере, со стороны доминирующих стран. США и десять крупных стран Европы должны выработать коллективную позицию в отношении Китая", - сказал Моравецкий.
При этом он подчеркнул, что если Китай будет честно конкурировать на европейском рынке, не демпингуя цены, не используя "рабский труд", то это только приветствуется.
Премьер-министр отметил, что отношения между Польшей и Китаем стали напряженными после того, как два года назад польская разведка арестовала двух китайских шпионов.
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