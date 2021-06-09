https://ria.ru/20210609/predprinimatelstvo-1736310193.html

В школах Подмосковья создаются предпринимательские классы

В школах Подмосковья создаются предпринимательские классы - РИА Новости, 09.06.2021

В школах Подмосковья создаются предпринимательские классы

С нового учебного года более чем в 200 школах Подмосковья будут открыты предпринимательские классы, в 300 школах предпринимательство дети будут изучать во... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T15:14

2021-06-09T15:14

2021-06-09T15:14

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/152342/91/1523429122_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_3bf4aadb1b6418653ae336dcd92c7eb9.jpg

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. С нового учебного года более чем в 200 школах Подмосковья будут открыты предпринимательские классы, в 300 школах предпринимательство дети будут изучать во внеурочное время, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области."С нового учебного года в 300 школах Подмосковья ребята во внеурочное время начнут изучать предпринимательство, из них в 200 школах планируется открыть профильные предпринимательские классы", – сообщила заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина, слова которой приводятся в сообщении.По словам зампреда, на занятиях такого формата ребята будут узнавать основы предпринимательской деятельности, разрабатывать собственные проекты и план по их реализации.Она отметила, для этого будут привлекаться новые педагогические кадры.

https://ria.ru/20210608/mnogodetnye-1736179929.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), общество