В школах Подмосковья создаются предпринимательские классы
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. С нового учебного года более чем в 200 школах Подмосковья будут открыты предпринимательские классы, в 300 школах предпринимательство дети будут изучать во внеурочное время, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
"С нового учебного года в 300 школах Подмосковья ребята во внеурочное время начнут изучать предпринимательство, из них в 200 школах планируется открыть профильные предпринимательские классы", – сообщила заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина, слова которой приводятся в сообщении.
По словам зампреда, на занятиях такого формата ребята будут узнавать основы предпринимательской деятельности, разрабатывать собственные проекты и план по их реализации.
"Начиная с этого года внеурочная деятельность в подмосковных школах будет переформатирована. Эту задачу поставил губернатор перед системой образования во время своего обращения. Во внеурочную деятельность будут внедрены пять новых направлений: математика, скрэтч-программирование, python или java, предпринимательская или финансовая грамотность, решение олимпиадных задач",– рассказала Каклюгина, которую цитирует пресс-служба.
Она отметила, для этого будут привлекаться новые педагогические кадры.
"В почти 500 классах социально-экономического профиля уже были реализованы курсы по основам финансовой и предпринимательской грамотности. У ребят новые знания нашли большой отклик. Полученная информация пригодится в жизни каждому. С сентября мы расширим этот проект, а уже на более массовый уровень программа выйдет с 2022 года – тогда мы задействуем уже около тысячи учебных заведений региона",– добавила Каклюгина.