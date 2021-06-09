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В школах Подмосковья создаются предпринимательские классы
В школах Подмосковья создаются предпринимательские классы - РИА Новости, 09.06.2021
В школах Подмосковья создаются предпринимательские классы
С нового учебного года более чем в 200 школах Подмосковья будут открыты предпринимательские классы, в 300 школах предпринимательство дети будут изучать во... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T15:14
2021-06-09T15:14
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. С нового учебного года более чем в 200 школах Подмосковья будут открыты предпринимательские классы, в 300 школах предпринимательство дети будут изучать во внеурочное время, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области."С нового учебного года в 300 школах Подмосковья ребята во внеурочное время начнут изучать предпринимательство, из них в 200 школах планируется открыть профильные предпринимательские классы", – сообщила заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина, слова которой приводятся в сообщении.По словам зампреда, на занятиях такого формата ребята будут узнавать основы предпринимательской деятельности, разрабатывать собственные проекты и план по их реализации.Она отметила, для этого будут привлекаться новые педагогические кадры.
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московская область (подмосковье), общество

В школах Подмосковья создаются предпринимательские классы

15:14 09.06.2021
 
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. С нового учебного года более чем в 200 школах Подмосковья будут открыты предпринимательские классы, в 300 школах предпринимательство дети будут изучать во внеурочное время, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
"С нового учебного года в 300 школах Подмосковья ребята во внеурочное время начнут изучать предпринимательство, из них в 200 школах планируется открыть профильные предпринимательские классы", – сообщила заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина, слова которой приводятся в сообщении.
По словам зампреда, на занятиях такого формата ребята будут узнавать основы предпринимательской деятельности, разрабатывать собственные проекты и план по их реализации.
"Начиная с этого года внеурочная деятельность в подмосковных школах будет переформатирована. Эту задачу поставил губернатор перед системой образования во время своего обращения. Во внеурочную деятельность будут внедрены пять новых направлений: математика, скрэтч-программирование, python или java, предпринимательская или финансовая грамотность, решение олимпиадных задач",– рассказала Каклюгина, которую цитирует пресс-служба.
Она отметила, для этого будут привлекаться новые педагогические кадры.
"В почти 500 классах социально-экономического профиля уже были реализованы курсы по основам финансовой и предпринимательской грамотности. У ребят новые знания нашли большой отклик. Полученная информация пригодится в жизни каждому. С сентября мы расширим этот проект, а уже на более массовый уровень программа выйдет с 2022 года – тогда мы задействуем уже около тысячи учебных заведений региона",– добавила Каклюгина.
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