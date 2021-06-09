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Под Красноярском локализовали пожар на животноводческой ферме
Под Красноярском локализовали пожар на животноводческой ферме - РИА Новости, 09.06.2021
Под Красноярском локализовали пожар на животноводческой ферме
Пожар на животноводческой ферме в Красноярском крае локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров, эвакуировано 220 животных, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T23:27
2021-06-09T23:27
красноярский край
происшествия
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Пожар на животноводческой ферме в Красноярском крае локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров, эвакуировано 220 животных, сообщает МЧС РФ.Ранее сообщалось, что частная животноводческая ферма загорелась на площади порядка 1,5 тысячи квадратных метров в Канском районе Красноярского края, идет эвакуация животных."Благодаря оперативным и профессиональным действиям пожарно-спасательных подразделений животные не пострадали, из горящей фермы было эвакуировано 220 голов. В 22.32 пожар локализован на площади 1500 квадратных метров. На месте работают 39 человек и 13 единиц техники", - говорится в сообщении.
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красноярский край, происшествия

Под Красноярском локализовали пожар на животноводческой ферме

23:27 09.06.2021
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники аэромобильной группировки МЧС России
Сотрудники аэромобильной группировки МЧС России - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Пожар на животноводческой ферме в Красноярском крае локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров, эвакуировано 220 животных, сообщает МЧС РФ.
Ранее сообщалось, что частная животноводческая ферма загорелась на площади порядка 1,5 тысячи квадратных метров в Канском районе Красноярского края, идет эвакуация животных.
"Благодаря оперативным и профессиональным действиям пожарно-спасательных подразделений животные не пострадали, из горящей фермы было эвакуировано 220 голов. В 22.32 пожар локализован на площади 1500 квадратных метров. На месте работают 39 человек и 13 единиц техники", - говорится в сообщении.
Машины и сотрудники пожарной службы возле больницы в Рязани, где в результате пожара в реанимационном отделении погибли два человека - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
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