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Под Красноярском локализовали пожар на животноводческой ферме

Под Красноярском локализовали пожар на животноводческой ферме - РИА Новости, 09.06.2021

Под Красноярском локализовали пожар на животноводческой ферме

Пожар на животноводческой ферме в Красноярском крае локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров, эвакуировано 220 животных, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T23:27

2021-06-09T23:27

2021-06-09T23:27

красноярский край

происшествия

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Пожар на животноводческой ферме в Красноярском крае локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров, эвакуировано 220 животных, сообщает МЧС РФ.Ранее сообщалось, что частная животноводческая ферма загорелась на площади порядка 1,5 тысячи квадратных метров в Канском районе Красноярского края, идет эвакуация животных."Благодаря оперативным и профессиональным действиям пожарно-спасательных подразделений животные не пострадали, из горящей фермы было эвакуировано 220 голов. В 22.32 пожар локализован на площади 1500 квадратных метров. На месте работают 39 человек и 13 единиц техники", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210609/pozhar-1736231420.html

красноярский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красноярский край, происшествия