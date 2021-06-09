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В Минздраве оценили действия медиков во время пожара в рязанской больнице
В Минздраве оценили действия медиков во время пожара в рязанской больнице - РИА Новости, 09.06.2021
В Минздраве оценили действия медиков во время пожара в рязанской больнице
Замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев попросил рязанские власти ходатайствовать о представлении к наградам медработников больницы, которые помогали... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T15:22
2021-06-09T15:22
2021-06-09T15:22
пожар в больнице в рязани
олег гриднев
россия
николай любимов
рязанская область
происшествия
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РЯЗАНЬ, 9 июн – РИА Новости. Замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев попросил рязанские власти ходатайствовать о представлении к наградам медработников больницы, которые помогали пациентам при пожаре."Относительно медицинских работников, которые и пострадали, и принимали участие в эвакуации, я прошу, чтобы руководство министерства здравоохранения Рязанской области направило представление на награждение медицинских работников", - заявил Гриднев журналистам."Еще раз хочу акцентировать героическую роль наших медицинских работников, которые не только лечили пациентов с ковидом, но и спасали их от пожара. Они начали эвакуацию, потом уже приехали пожарные", - добавил замминистра.В ночь на среду в реанимационном отделении рязанской больницы имени Семашко произошел пожар. По данным властей региона, три человека погибли, девять пострадали, в том числе три медсестры. Губернатор Николай Любимов сообщил, что произошло возгорание аппарата ИВЛ. СУСК РФ по региону возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
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пожар в больнице в рязани, олег гриднев, россия, николай любимов, рязанская область, происшествия