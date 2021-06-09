https://ria.ru/20210609/pozhar-1736299246.html

На Байкале загорелась детская база отдыха

На Байкале загорелась детская база отдыха - РИА Новости, 09.06.2021

На Байкале загорелась детская база отдыха

Административное здание горит на детской базе отдыха "Ангарская волна" в поселке Листвянка Иркутской области, есть угроза распространения огня, сообщает... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T14:32

2021-06-09T14:32

2021-06-09T15:57

туризм

россия

байкал

листвянка

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

иркутская область

происшествия

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ИРКУТСК, 9 июн – РИА Новости. Административное здание горит на детской базе отдыха "Ангарская волна" в поселке Листвянка Иркутской области, есть угроза распространения огня, сообщает региональное ГУМЧС.На базе отдыха "Ангарская волна" в поселке Листвянка на Байкале в 18.20 (13.20 мск) сработала автоматическая пожарная сигнализация."Горит второй этаж по всей площади, есть угроза распространения, подразделения работают по повышенному номеру. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.На месте работают 6 единиц техники и 19 человек. Площадь пожара не уточняется.Пожар в административном здании детской оздоровительной базы отдыха в поселке Листвянка Иркутской области потушен, позже сообщило региональное ГУМЧС."В 20.01 (15.01 мск) пожар локализован на площади 160 кв. м. В 20.23 (15.23 мск) ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.Погибших и пострадавших нет.

https://ria.ru/20210524/pozhar-1733691870.html

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байкал

листвянка

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туризм, россия, байкал, листвянка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), иркутская область, происшествия