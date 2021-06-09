https://ria.ru/20210609/pozhar-1736284962.html

Власти рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в Рязани

Власти рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в Рязани - РИА Новости, 09.06.2021

Власти рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в Рязани

Медики оценивают состояние пострадавших при пожаре в больнице имени Семашко в Рязани как стабильно тяжелое и удовлетворительное, сообщает правительство региона. РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T13:24

2021-06-09T13:24

2021-06-09T14:42

пожар в больнице в рязани

россия

рязань

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Медики оценивают состояние пострадавших при пожаре в больнице имени Семашко в Рязани как стабильно тяжелое и удовлетворительное, сообщает правительство региона.В ночь на среду в реанимационном отделении рязанской больницы имени Семашко произошел пожар. По данным властей региона, три человека погибли, девять пострадали, в том числе две медсестры, которые участвовали в спасении людей, и еще одна медсестра обратилась за помощью позже. Губернатор Николай Любимов сообщил, что произошло возгорание аппарата ИВЛ. СУСК по региону возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.По данным регионального министерства здравоохранения, состояние одной из трех пострадавших медсестер, 27 лет, оценивается как стабильно тяжелое. Сейчас она находится в ожоговом отделении областной клинической больницы. "Совместно с Минздравом РФ принято решение о ее переводе в Ожоговый центр при НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского (в Москве – ред.)", - говорится в сообщении.Еще две медсестры, 25 и 26 лет, находятся в удовлетворительном состоянии и проходят лечение в Областной клинической больнице. Кроме того, там находится 61-летняя пациентка реанимационного отделения больницы им. Семашко. Ее состояние стабильно тяжелое."После чрезвычайного происшествия в третьем корпусе больницы имени Семашко была оперативно развернута палата для проведения интенсивной терапии тяжелых больных, куда были переведены четыре пациента 54, 63, 89 лет и 71 года. Все они находятся в стабильно тяжелом состоянии", - информируют власти.В оториноларингологическое отделение горбольницы №11 эвакуирована пациентка 49 лет, которая находилась в реанимационном отделении больницы имени Семашко после операции. По информации врачей, она находится в стабильном состоянии. Аналогично оценивается состояние 59-летнего пациента, эвакуированного из ОКБ имени Семашко, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210609/medsestra-1736295645.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210609/pozhar-1736247765.html

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россия

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пожар в больнице в рязани, россия, рязань, происшествия