Власти рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в Рязани
13:24 09.06.2021 (обновлено: 14:42 09.06.2021)
© Фото : ГУ МЧС России по Рязанской областиАвтомобиль МЧС России на месте пожара в больнице имени Семашко в Рязани
ЯРОСЛАВЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Медики оценивают состояние пострадавших при пожаре в больнице имени Семашко в Рязани как стабильно тяжелое и удовлетворительное, сообщает правительство региона.
В ночь на среду в реанимационном отделении рязанской больницы имени Семашко произошел пожар. По данным властей региона, три человека погибли, девять пострадали, в том числе две медсестры, которые участвовали в спасении людей, и еще одна медсестра обратилась за помощью позже. Губернатор Николай Любимов сообщил, что произошло возгорание аппарата ИВЛ. СУСК по региону возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
По данным регионального министерства здравоохранения, состояние одной из трех пострадавших медсестер, 27 лет, оценивается как стабильно тяжелое. Сейчас она находится в ожоговом отделении областной клинической больницы. "Совместно с Минздравом РФ принято решение о ее переводе в Ожоговый центр при НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского (в Москве – ред.)", - говорится в сообщении.
Еще две медсестры, 25 и 26 лет, находятся в удовлетворительном состоянии и проходят лечение в Областной клинической больнице. Кроме того, там находится 61-летняя пациентка реанимационного отделения больницы им. Семашко. Ее состояние стабильно тяжелое.
"После чрезвычайного происшествия в третьем корпусе больницы имени Семашко была оперативно развернута палата для проведения интенсивной терапии тяжелых больных, куда были переведены четыре пациента 54, 63, 89 лет и 71 года. Все они находятся в стабильно тяжелом состоянии", - информируют власти.
В оториноларингологическое отделение горбольницы №11 эвакуирована пациентка 49 лет, которая находилась в реанимационном отделении больницы имени Семашко после операции. По информации врачей, она находится в стабильном состоянии. Аналогично оценивается состояние 59-летнего пациента, эвакуированного из ОКБ имени Семашко, говорится в сообщении.