Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210609/pozhar-1736284962.html
Власти рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в Рязани
Власти рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в Рязани - РИА Новости, 09.06.2021
Власти рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в Рязани
Медики оценивают состояние пострадавших при пожаре в больнице имени Семашко в Рязани как стабильно тяжелое и удовлетворительное, сообщает правительство региона. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T13:24
2021-06-09T14:42
пожар в больнице в рязани
россия
рязань
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/09/1736299982_0:197:1280:917_1920x0_80_0_0_cacf80cfd4b2f3d3dcbe526b395bbf04.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Медики оценивают состояние пострадавших при пожаре в больнице имени Семашко в Рязани как стабильно тяжелое и удовлетворительное, сообщает правительство региона.В ночь на среду в реанимационном отделении рязанской больницы имени Семашко произошел пожар. По данным властей региона, три человека погибли, девять пострадали, в том числе две медсестры, которые участвовали в спасении людей, и еще одна медсестра обратилась за помощью позже. Губернатор Николай Любимов сообщил, что произошло возгорание аппарата ИВЛ. СУСК по региону возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.По данным регионального министерства здравоохранения, состояние одной из трех пострадавших медсестер, 27 лет, оценивается как стабильно тяжелое. Сейчас она находится в ожоговом отделении областной клинической больницы. "Совместно с Минздравом РФ принято решение о ее переводе в Ожоговый центр при НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского (в Москве – ред.)", - говорится в сообщении.Еще две медсестры, 25 и 26 лет, находятся в удовлетворительном состоянии и проходят лечение в Областной клинической больнице. Кроме того, там находится 61-летняя пациентка реанимационного отделения больницы им. Семашко. Ее состояние стабильно тяжелое."После чрезвычайного происшествия в третьем корпусе больницы имени Семашко была оперативно развернута палата для проведения интенсивной терапии тяжелых больных, куда были переведены четыре пациента 54, 63, 89 лет и 71 года. Все они находятся в стабильно тяжелом состоянии", - информируют власти.В оториноларингологическое отделение горбольницы №11 эвакуирована пациентка 49 лет, которая находилась в реанимационном отделении больницы имени Семашко после операции. По информации врачей, она находится в стабильном состоянии. Аналогично оценивается состояние 59-летнего пациента, эвакуированного из ОКБ имени Семашко, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210609/medsestra-1736295645.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210609/pozhar-1736247765.html
https://ria.ru/20210609/pozhary-1736234721.html
россия
рязань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/09/1736299982_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4c3178cf6edbbe95955eee8ac2d1ddf5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пожар в больнице в рязани, россия, рязань, происшествия

Власти рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в Рязани

13:24 09.06.2021 (обновлено: 14:42 09.06.2021)
 
© Фото : ГУ МЧС России по Рязанской областиАвтомобиль МЧС России на месте пожара в больнице имени Семашко в Рязани
Автомобиль МЧС России на месте пожара в больнице имени Семашко в Рязани - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Рязанской области
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Медики оценивают состояние пострадавших при пожаре в больнице имени Семашко в Рязани как стабильно тяжелое и удовлетворительное, сообщает правительство региона.
В ночь на среду в реанимационном отделении рязанской больницы имени Семашко произошел пожар. По данным властей региона, три человека погибли, девять пострадали, в том числе две медсестры, которые участвовали в спасении людей, и еще одна медсестра обратилась за помощью позже. Губернатор Николай Любимов сообщил, что произошло возгорание аппарата ИВЛ. СУСК по региону возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Сотрудник СК на месте пожара в больнице имени Семашко в Рязани - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
14:12
Пострадавшую при пожаре в Рязани медсестру эвакуировали в Москву
По данным регионального министерства здравоохранения, состояние одной из трех пострадавших медсестер, 27 лет, оценивается как стабильно тяжелое. Сейчас она находится в ожоговом отделении областной клинической больницы. "Совместно с Минздравом РФ принято решение о ее переводе в Ожоговый центр при НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского (в Москве – ред.)", - говорится в сообщении.
Еще две медсестры, 25 и 26 лет, находятся в удовлетворительном состоянии и проходят лечение в Областной клинической больнице. Кроме того, там находится 61-летняя пациентка реанимационного отделения больницы им. Семашко. Ее состояние стабильно тяжелое.
Машины и сотрудники пожарной службы возле больницы в Рязани, где в результате пожара в реанимационном отделении погибли два человека - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
10:28В России
Семьям погибших при пожаре в больнице Рязани выплатят по миллиону рублей
"После чрезвычайного происшествия в третьем корпусе больницы имени Семашко была оперативно развернута палата для проведения интенсивной терапии тяжелых больных, куда были переведены четыре пациента 54, 63, 89 лет и 71 года. Все они находятся в стабильно тяжелом состоянии", - информируют власти.
В оториноларингологическое отделение горбольницы №11 эвакуирована пациентка 49 лет, которая находилась в реанимационном отделении больницы имени Семашко после операции. По информации врачей, она находится в стабильном состоянии. Аналогично оценивается состояние 59-летнего пациента, эвакуированного из ОКБ имени Семашко, говорится в сообщении.
Машины противопожарной службы у больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
07:43
Крупные пожары в больницах в России в 2012-2021 годах
 
Пожар в больнице в РязаниРоссияРязаньПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:42Посол США в Белоруссии анонсировала новые санкции против республики
17:40В США проверят иностранные приложения на наличие угроз нацбезопасности
17:39В МИД Украины заявили о готовности к разговору в "нормандской формате"
17:38В Воронеже мужчина сломал нос полицейскому из-за замечания
17:37Кубанец взыскал деньги с больницы за ошибочно удаленную часть кишечника
17:35Госдума приняла законы по развитию федеральной территории "Сириус"
17:33Байден отменил указ Трампа о запрете TikTok и WeСhat
17:31Пользователи Instagram пожаловались на сбои в работе соцсети
17:30В Германии назвали условие для завершения "Северного потока — 2"
17:29Раввин пояснил, когда иудеям нельзя требовать возврат долга
17:29Белоруссия изучает риски на случай расширения санкций Запада
17:25В бундестаге заявили, что Европа немыслима без России
17:24В МИД ответили на заявления Швеции в адрес России
17:22"Единая Россия" не закончит деятельность как КПСС, заявил Медведев
17:21Мосгорсуд утвердил приговор бывшему аспиранту МГУ за поджог офиса ЕР
17:20Арктические станции "Снежинка" построят на Ямале и в Мурманской области
17:20Священник рассказал, как в монастырях и храмах относятся к кошкам
17:20В Татарстане оштрафовали женщину, упавшую с годовалым ребенком с самоката
17:19ГД приняла закон о компенсациях семьям погибших пожарных и таможенников
17:17В Якутии возбудили дела после случаев издевательств в школе-интернате
Лента новостейМолния