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Губернатор уточнил, что спасло пациентов при пожаре в рязанской больнице

Губернатор уточнил, что спасло пациентов при пожаре в рязанской больнице - РИА Новости, 09.06.2021

Губернатор уточнил, что спасло пациентов при пожаре в рязанской больнице

Пациентов при пожаре в областной клинической больнице имени Семашко в Рязани спасли кислородные маски, потому что было очень сильное задымление, заявил... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T11:06

2021-06-09T11:06

2021-06-09T14:43

пожар в больнице в рязани

рязань

рязанская область

происшествия

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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Пациентов при пожаре в областной клинической больнице имени Семашко в Рязани спасли кислородные маски, потому что было очень сильное задымление, заявил губернатор Рязанской области Николай Любимов.В ночь на среду в реанимационном отделении рязанской больницы имени Семашко произошел пожар. По данным властей региона, три человека погибли, восемь пострадали, в том числе две медсестры, которые участвовали в спасении людей. По информации экстренных служб, пострадавших девять.Любимов сообщил, что пожар произошел из-за возгорания аппарата ИВЛ. СУСК по региону возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.Позже Минпромторг уточнил, что российских аппаратов ИВЛ в горевшей больнице не было."Минпромторг России сообщает, что в рамках государственного контракта Минпромторга России с Рязанской областью в Областную клиническую больницу имени Н.А. Семашко аппараты ИВЛ российского производства не поставлялись", - сообщили в министерстве.В пресс-службе указали, что губернатор Рязанской области Николай Любимов уже сделал официальное заявление, в котором подчеркнул, что воспламенившееся в больнице медицинское оборудование было иностранного производства. "По сообщению администрации больницы, речь идет об аппарате ИВЛ китайского происхождения", - добавили в Минпромторге.

https://ria.ru/20210609/pozhary-1736234721.html

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пожар в больнице в рязани, рязань, рязанская область, происшествия