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Губернатор уточнил, что спасло пациентов при пожаре в рязанской больнице
Губернатор уточнил, что спасло пациентов при пожаре в рязанской больнице - РИА Новости, 09.06.2021
Губернатор уточнил, что спасло пациентов при пожаре в рязанской больнице
Пациентов при пожаре в областной клинической больнице имени Семашко в Рязани спасли кислородные маски, потому что было очень сильное задымление, заявил... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T11:06
2021-06-09T14:43
пожар в больнице в рязани
рязань
рязанская область
происшествия
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Пациентов при пожаре в областной клинической больнице имени Семашко в Рязани спасли кислородные маски, потому что было очень сильное задымление, заявил губернатор Рязанской области Николай Любимов.В ночь на среду в реанимационном отделении рязанской больницы имени Семашко произошел пожар. По данным властей региона, три человека погибли, восемь пострадали, в том числе две медсестры, которые участвовали в спасении людей. По информации экстренных служб, пострадавших девять.Любимов сообщил, что пожар произошел из-за возгорания аппарата ИВЛ. СУСК по региону возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.Позже Минпромторг уточнил, что российских аппаратов ИВЛ в горевшей больнице не было."Минпромторг России сообщает, что в рамках государственного контракта Минпромторга России с Рязанской областью в Областную клиническую больницу имени Н.А. Семашко аппараты ИВЛ российского производства не поставлялись", - сообщили в министерстве.В пресс-службе указали, что губернатор Рязанской области Николай Любимов уже сделал официальное заявление, в котором подчеркнул, что воспламенившееся в больнице медицинское оборудование было иностранного производства. "По сообщению администрации больницы, речь идет об аппарате ИВЛ китайского происхождения", - добавили в Минпромторге.
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пожар в больнице в рязани, рязань, рязанская область, происшествия

Губернатор уточнил, что спасло пациентов при пожаре в рязанской больнице

11:06 09.06.2021 (обновлено: 14:43 09.06.2021)
 
© Фото : ГУ МЧС России по Рязанской областиМашины и сотрудники пожарной службы возле больницы в Рязани, где в результате пожара в реанимационном отделении погибли два человека
Машины и сотрудники пожарной службы возле больницы в Рязани, где в результате пожара в реанимационном отделении погибли два человека - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Рязанской области
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Пациентов при пожаре в областной клинической больнице имени Семашко в Рязани спасли кислородные маски, потому что было очень сильное задымление, заявил губернатор Рязанской области Николай Любимов.

"Как говорят сотрудники противопожарной службы, задымление было очень сильным и быстрым… Но как раз многих (пациентов – ред.) спасло то, что они были в кислородных масках, хотя подача кислорода уже прекратилась", - сказал Любимов в эфире телеканала "России 24".

В ночь на среду в реанимационном отделении рязанской больницы имени Семашко произошел пожар. По данным властей региона, три человека погибли, восемь пострадали, в том числе две медсестры, которые участвовали в спасении людей. По информации экстренных служб, пострадавших девять.
Любимов сообщил, что пожар произошел из-за возгорания аппарата ИВЛ. СУСК по региону возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Позже Минпромторг уточнил, что российских аппаратов ИВЛ в горевшей больнице не было.
"Минпромторг России сообщает, что в рамках государственного контракта Минпромторга России с Рязанской областью в Областную клиническую больницу имени Н.А. Семашко аппараты ИВЛ российского производства не поставлялись", - сообщили в министерстве.
В пресс-службе указали, что губернатор Рязанской области Николай Любимов уже сделал официальное заявление, в котором подчеркнул, что воспламенившееся в больнице медицинское оборудование было иностранного производства. "По сообщению администрации больницы, речь идет об аппарате ИВЛ китайского происхождения", - добавили в Минпромторге.
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