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Губернатор рассказал о погибших при пожаре в рязанской больнице
Губернатор рассказал о погибших при пожаре в рязанской больнице - РИА Новости, 09.06.2021
Губернатор рассказал о погибших при пожаре в рязанской больнице
При пожаре в Рязанской областной больнице имени Семашко погибли тяжелые пациенты, которые были на ИВЛ, сообщил губернатор Рязанской области Николай Любимов. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T09:54
2021-06-09T09:54
2021-06-09T10:02
пожар в больнице в рязани
николай любимов
рязанская область
происшествия
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. При пожаре в Рязанской областной больнице имени Семашко погибли тяжелые пациенты, которые были на ИВЛ, сообщил губернатор Рязанской области Николай Любимов."Произошла трагедия. Три человека в результате погибли. Это как раз пациенты, тяжелые, которые были на ИВЛ. Один пациент из той самой палаты, в которой произошло возгорание. И два пациента из других палат. При отключении ИВЛ и при, соответственно, эвакуации произошла остановка сердца", - сказал губернатор в эфире телеканала "Россия 24".В ночь на среду в реанимационном отделении рязанской больницы имени Семашко произошел пожар. По данным властей региона, три человека погибли, восемь пострадали, в том числе две медсестры, которые участвовали в спасении людей. Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, рассматриваются две версии причины пожара: возгорание работающего аппарата ИВЛ и короткое замыкание в палате.
рязанская область
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Кадры больницы им. Семашко в Рязани после пожара
Четверо из восьми пострадавших при пожаре в больнице имени Семашко в Рязани переведены в другой корпус, еще четверо направлены в другие медучреждения.
Решается вопрос о транспортировке одной из пострадавших медсестер в Москву.
2021-06-09T09:54
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РИА Новости
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