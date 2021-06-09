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Губернатор рассказал о погибших при пожаре в рязанской больнице
Губернатор рассказал о погибших при пожаре в рязанской больнице - РИА Новости, 09.06.2021
Губернатор рассказал о погибших при пожаре в рязанской больнице
При пожаре в Рязанской областной больнице имени Семашко погибли тяжелые пациенты, которые были на ИВЛ, сообщил губернатор Рязанской области Николай Любимов. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T09:54
2021-06-09T10:02
пожар в больнице в рязани
николай любимов
рязанская область
происшествия
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. При пожаре в Рязанской областной больнице имени Семашко погибли тяжелые пациенты, которые были на ИВЛ, сообщил губернатор Рязанской области Николай Любимов."Произошла трагедия. Три человека в результате погибли. Это как раз пациенты, тяжелые, которые были на ИВЛ. Один пациент из той самой палаты, в которой произошло возгорание. И два пациента из других палат. При отключении ИВЛ и при, соответственно, эвакуации произошла остановка сердца", - сказал губернатор в эфире телеканала "Россия 24".В ночь на среду в реанимационном отделении рязанской больницы имени Семашко произошел пожар. По данным властей региона, три человека погибли, восемь пострадали, в том числе две медсестры, которые участвовали в спасении людей. Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, рассматриваются две версии причины пожара: возгорание работающего аппарата ИВЛ и короткое замыкание в палате.
рязанская область
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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60
Кадры больницы им. Семашко в Рязани после пожара
Четверо из восьми пострадавших при пожаре в больнице имени Семашко в Рязани переведены в другой корпус, еще четверо направлены в другие медучреждения. Решается вопрос о транспортировке одной из пострадавших медсестер в Москву.
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видео, пожар в больнице в рязани, николай любимов, рязанская область, происшествия
Губернатор рассказал о погибших при пожаре в рязанской больнице
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. При пожаре в Рязанской областной больнице имени Семашко погибли тяжелые пациенты, которые были на ИВЛ, сообщил губернатор Рязанской области Николай Любимов.
2021-06-09T09:54
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Губернатор рассказал о погибших при пожаре в рязанской больнице

09:54 09.06.2021 (обновлено: 10:02 09.06.2021)
 
© Фото : ГУ МЧС России по Рязанской областиМашины и сотрудники пожарной службы возле больницы в Рязани, где произошел пожар в реанимационном отделении
Машины и сотрудники пожарной службы возле больницы в Рязани, где произошел пожар в реанимационном отделении - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Рязанской области
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. При пожаре в Рязанской областной больнице имени Семашко погибли тяжелые пациенты, которые были на ИВЛ, сообщил губернатор Рязанской области Николай Любимов.
"Произошла трагедия. Три человека в результате погибли. Это как раз пациенты, тяжелые, которые были на ИВЛ. Один пациент из той самой палаты, в которой произошло возгорание. И два пациента из других палат. При отключении ИВЛ и при, соответственно, эвакуации произошла остановка сердца", - сказал губернатор в эфире телеканала "Россия 24".
В ночь на среду в реанимационном отделении рязанской больницы имени Семашко произошел пожар. По данным властей региона, три человека погибли, восемь пострадали, в том числе две медсестры, которые участвовали в спасении людей. Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, рассматриваются две версии причины пожара: возгорание работающего аппарата ИВЛ и короткое замыкание в палате.
 
Пожар в больнице в РязаниНиколай ЛюбимовРязанская областьПроисшествия
 
 
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