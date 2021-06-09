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Губернатор рассказал о погибших при пожаре в рязанской больнице

Губернатор рассказал о погибших при пожаре в рязанской больнице - РИА Новости, 09.06.2021

Губернатор рассказал о погибших при пожаре в рязанской больнице

При пожаре в Рязанской областной больнице имени Семашко погибли тяжелые пациенты, которые были на ИВЛ, сообщил губернатор Рязанской области Николай Любимов. РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T09:54

2021-06-09T09:54

2021-06-09T10:02

пожар в больнице в рязани

николай любимов

рязанская область

происшествия

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. При пожаре в Рязанской областной больнице имени Семашко погибли тяжелые пациенты, которые были на ИВЛ, сообщил губернатор Рязанской области Николай Любимов."Произошла трагедия. Три человека в результате погибли. Это как раз пациенты, тяжелые, которые были на ИВЛ. Один пациент из той самой палаты, в которой произошло возгорание. И два пациента из других палат. При отключении ИВЛ и при, соответственно, эвакуации произошла остановка сердца", - сказал губернатор в эфире телеканала "Россия 24".В ночь на среду в реанимационном отделении рязанской больницы имени Семашко произошел пожар. По данным властей региона, три человека погибли, восемь пострадали, в том числе две медсестры, которые участвовали в спасении людей. Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, рассматриваются две версии причины пожара: возгорание работающего аппарата ИВЛ и короткое замыкание в палате.

рязанская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Кадры больницы им. Семашко в Рязани после пожара Четверо из восьми пострадавших при пожаре в больнице имени Семашко в Рязани переведены в другой корпус, еще четверо направлены в другие медучреждения. Решается вопрос о транспортировке одной из пострадавших медсестер в Москву. 2021-06-09T09:54 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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