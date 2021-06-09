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Власти оценили действия персонала рязанской больницы, где произошел пожар
Власти оценили действия персонала рязанской больницы, где произошел пожар - РИА Новости, 09.06.2021
Власти оценили действия персонала рязанской больницы, где произошел пожар
Персонал рязанской больницы, где произошел пожар в реанимационном отделении, сработал оперативно, сообщило правительство региона. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T08:50
2021-06-09T08:50
2021-06-09T08:54
пожар в больнице в рязани
россия
николай любимов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
рязанская область
происшествия
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РЯЗАНЬ, 9 июн - РИА Новости. Персонал рязанской больницы, где произошел пожар в реанимационном отделении, сработал оперативно, сообщило правительство региона.В ночь на среду в реанимационном отделении рязанской больницы имени Семашко произошел пожар. По данным властей региона, три человека погибли, восемь пострадали, в том числе две медсестры, которые участвовали в спасении людей. В правительстве региона РИА Новости сообщили, что причиной гибели людей стало отравление угарным газом. Больница продолжает работать штатно. Губернатор Николай Любимов поручил оказать помощь семьям погибших и пострадавшим, проверить больницы региона на предмет противопожарной безопасности, оказать содействие следствию в установлении причин ЧП."По данным МЧС России по Рязанской области, в ОКБ им. Семашко все системы противопожарной защиты при возгорании сработали своевременно. Персонал действовал оперативно и в соответствии с установленными требованиями", - сказано в сообщении."Реанимация, где произошло возгорание, имеет две зоны: красную, где размещаются пациенты с COVID-19, и зелёную", - добавили в правительстве.
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пожар в больнице в рязани, россия, николай любимов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), рязанская область, происшествия