https://ria.ru/20210609/pozhar-1736238334.html

Названы возможные причины пожара в рязанской больнице

Названы возможные причины пожара в рязанской больнице - РИА Новости, 09.06.2021

Названы возможные причины пожара в рязанской больнице

Специалисты рассматривают две версии ЧП в Рязани. РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T08:50

2021-06-09T08:50

2021-06-09T09:08

николай любимов

рязань

пожар в больнице в рязани

россия

происшествия

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Специалисты рассматривают две версии ЧП в Рязани."Основная причина — возгорание аппарата ИВЛ, подключенного к пациенту", — сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. Второй предполагаемый сценарий — короткое замыкание в одной из палат.В ночь на среду в реанимационном отделении рязанской больницы имени Семашко произошел пожар. Три человека погибли от отравления угарным газом, восемь пострадали, в том числе две медсестры, которые участвовали в спасении людей. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Больница продолжает работать штатно. Губернатор Николай Любимов поручил оказать помощь семьям умерших и пострадавшим, проверить местные медучреждения на предмет противопожарной безопасности и оказать содействие следствию.

https://ria.ru/20210609/pozhary-1736234721.html

рязань

россия

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2021

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николай любимов, рязань, пожар в больнице в рязани, россия, происшествия