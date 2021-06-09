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Названы возможные причины пожара в рязанской больнице
Названы возможные причины пожара в рязанской больнице - РИА Новости, 09.06.2021
Названы возможные причины пожара в рязанской больнице
Специалисты рассматривают две версии ЧП в Рязани. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T08:50
2021-06-09T08:50
2021-06-09T09:08
николай любимов
рязань
пожар в больнице в рязани
россия
происшествия
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Специалисты рассматривают две версии ЧП в Рязани."Основная причина — возгорание аппарата ИВЛ, подключенного к пациенту", — сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. Второй предполагаемый сценарий — короткое замыкание в одной из палат.В ночь на среду в реанимационном отделении рязанской больницы имени Семашко произошел пожар. Три человека погибли от отравления угарным газом, восемь пострадали, в том числе две медсестры, которые участвовали в спасении людей. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Больница продолжает работать штатно. Губернатор Николай Любимов поручил оказать помощь семьям умерших и пострадавшим, проверить местные медучреждения на предмет противопожарной безопасности и оказать содействие следствию.
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николай любимов, рязань, пожар в больнице в рязани, россия, происшествия