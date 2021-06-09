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Причиной гибели людей в рязанской больнице стало отравление угарным газом

Причиной гибели людей в рязанской больнице стало отравление угарным газом - РИА Новости, 09.06.2021

Причиной гибели людей в рязанской больнице стало отравление угарным газом

При пожаре в реанимации рязанской больницы люди отравились угарным газом, заявили РИА Новости в местном правительстве. РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T06:59

2021-06-09T06:59

2021-06-09T08:56

пожар в больнице в рязани

россия

рязань

происшествия

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РЯЗАНЬ, 9 июн — РИА Новости. При пожаре в реанимации рязанской больницы люди отравились угарным газом, заявили РИА Новости в местном правительстве.Сообщение о возгорании в "ОКБ имени Н. А. Семашко" поступило в 03:36. Из медучреждения эвакуировали 35 человек, пострадали медсестра и десять пациентов, трое из которых погибли.В 04:04 спасатели локализовали пожар на площади около 15 квадратных метров, в 04:19 — полностью потушили. Причина возникновения огня и ущерб уточняются. В ГУ МЧС по региону подчеркнули, что сработали все системы пожарной защиты.На месте происшествия находятся врио начальника главного управления МЧС России по Рязанской области Александр Савуков, заместитель председателя регионального правительства Роман Петряев, а также министр здравоохранения Андрей Прилуцкий.Больница функционирует в штатном режиме.Как сообщили агентству в управлении СК по Рязанской области, следователи приступили к проверке для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

россия

рязань

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар в больнице в рязани, россия, рязань, происшествия