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Причиной гибели людей в рязанской больнице стало отравление угарным газом
Причиной гибели людей в рязанской больнице стало отравление угарным газом - РИА Новости, 09.06.2021
Причиной гибели людей в рязанской больнице стало отравление угарным газом
При пожаре в реанимации рязанской больницы люди отравились угарным газом, заявили РИА Новости в местном правительстве. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T06:59
2021-06-09T08:56
пожар в больнице в рязани
россия
рязань
происшествия
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РЯЗАНЬ, 9 июн — РИА Новости. При пожаре в реанимации рязанской больницы люди отравились угарным газом, заявили РИА Новости в местном правительстве.Сообщение о возгорании в "ОКБ имени Н. А. Семашко" поступило в 03:36. Из медучреждения эвакуировали 35 человек, пострадали медсестра и десять пациентов, трое из которых погибли.В 04:04 спасатели локализовали пожар на площади около 15 квадратных метров, в 04:19 — полностью потушили. Причина возникновения огня и ущерб уточняются. В ГУ МЧС по региону подчеркнули, что сработали все системы пожарной защиты.На месте происшествия находятся врио начальника главного управления МЧС России по Рязанской области Александр Савуков, заместитель председателя регионального правительства Роман Петряев, а также министр здравоохранения Андрей Прилуцкий.Больница функционирует в штатном режиме.Как сообщили агентству в управлении СК по Рязанской области, следователи приступили к проверке для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
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пожар в больнице в рязани, россия, рязань, происшествия

Причиной гибели людей в рязанской больнице стало отравление угарным газом

06:59 09.06.2021 (обновлено: 08:56 09.06.2021)
 
© Фото : ГУ МЧС России по Рязанской областиМашины и сотрудники пожарной службы возле больницы в Рязани, где в результате пожара в реанимационном отделении погибли два человека
Машины и сотрудники пожарной службы возле больницы в Рязани, где в результате пожара в реанимационном отделении погибли два человека - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Рязанской области
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РЯЗАНЬ, 9 июн — РИА Новости. При пожаре в реанимации рязанской больницы люди отравились угарным газом, заявили РИА Новости в местном правительстве.
Сообщение о возгорании в "ОКБ имени Н. А. Семашко" поступило в 03:36. Из медучреждения эвакуировали 35 человек, пострадали медсестра и десять пациентов, трое из которых погибли.
В 04:04 спасатели локализовали пожар на площади около 15 квадратных метров, в 04:19 — полностью потушили. Причина возникновения огня и ущерб уточняются. В ГУ МЧС по региону подчеркнули, что сработали все системы пожарной защиты.
На месте происшествия находятся врио начальника главного управления МЧС России по Рязанской области Александр Савуков, заместитель председателя регионального правительства Роман Петряев, а также министр здравоохранения Андрей Прилуцкий.
Больница функционирует в штатном режиме.
Как сообщили агентству в управлении СК по Рязанской области, следователи приступили к проверке для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
 
Пожар в больнице в РязаниРоссияРязаньПроисшествия
 
 
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