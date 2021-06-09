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В больнице в Рязани произошел пожар, погибли три человека
В больнице в Рязани произошел пожар, погибли три человека - РИА Новости, 09.06.2021
В больнице в Рязани произошел пожар, погибли три человека
При пожаре в реанимационном отделении больницы имени Семашко в Рязани погибли три человека, передает оперативная группа правительства региона. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T05:23
2021-06-09T05:23
2021-06-09T07:13
пожар в больнице в рязани
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
рязанская область
россия
рязань
происшествия
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РЯЗАНЬ, 9 июн — РИА Новости. При пожаре в реанимационном отделении больницы имени Семашко в Рязани погибли три человека, передает оперативная группа правительства региона.Как заявили РИА Новости в ГУ МЧС по региону, из медучреждения эвакуировали 35 человек, пострадали 11 человек, из них двое погибли, остальных госпитализировали. Позднее еще один из пострадавших скончался в скорой помощи. По предварительной информации, все трое погибших умерли из-за отравления угарным газом.Там также добавили, что больница продолжает работать в штатном режиме.В 4.04 спасатели локализовали пожар на площади около 15 квадратных метров, в 4.19 — полностью потушили. Причина возникновения огня и ущерб уточняются. В ГУ МЧС по региону подчеркнули, что все системы пожарной защиты сработали во время возгорания.На месте происшествия работают врио начальника главного управления МЧС России по Рязанской области Александр Савуков, заместитель председателя регионального правительства Роман Петряев, а также министр здравоохранения Андрей Прилуцкий.Как сообщили агентству в управлении СК по Рязанской области, следователи приступили к проверке для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
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пожар в больнице в рязани, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), рязанская область, россия, рязань, происшествия
РЯЗАНЬ, 9 июн — РИА Новости.
При пожаре в реанимационном отделении больницы имени Семашко в Рязани
погибли три человека, передает оперативная группа правительства региона.
"По данным МЧС
по Рязанской области
, в 3.36 поступило сообщение о загорании в "ОКБ им.Н.А.Семашко". По предварительной информации, пожар произошел в реанимационном отделении", — говорится в сообщении.
Как заявили РИА Новости в ГУ МЧС по региону, из медучреждения эвакуировали 35 человек, пострадали 11 человек, из них двое погибли, остальных госпитализировали. Позднее еще один из пострадавших скончался в скорой помощи. По предварительной информации, все трое погибших умерли из-за отравления угарным газом.
"Одна медсестра среди пострадавших. Она среди тех из персонала, кто оказывали помощь при спасении людей. Остальные все пациенты", — уточнили в правительстве области, подчеркнув, что медсестра жива.
Там также добавили, что больница продолжает работать в штатном режиме.
В 4.04 спасатели локализовали пожар на площади около 15 квадратных метров, в 4.19 — полностью потушили. Причина возникновения огня и ущерб уточняются. В ГУ МЧС по региону подчеркнули, что все системы пожарной защиты сработали во время возгорания.
На месте происшествия работают врио начальника главного управления МЧС России
по Рязанской области Александр Савуков, заместитель председателя регионального правительства Роман Петряев, а также министр здравоохранения Андрей Прилуцкий.
Как сообщили агентству в управлении СК по Рязанской области, следователи приступили к проверке для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.