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Рязанский губернатор поручил помочь пострадавшим при пожаре в больнице

Рязанский губернатор поручил помочь пострадавшим при пожаре в больнице - РИА Новости, 09.06.2021

Рязанский губернатор поручил помочь пострадавшим при пожаре в больнице

Губернатор Рязанской области Николай Любимов дал ряд поручений после пожара в больнице имени Семашко, в их числе помощь семьям погибших и пострадавшим, сообщило РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T08:10

2021-06-09T08:10

2021-06-09T08:29

пожар в больнице в рязани

рязань

рязанская область

происшествия

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РЯЗАНЬ, 9 июн - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Николай Любимов дал ряд поручений после пожара в больнице имени Семашко, в их числе помощь семьям погибших и пострадавшим, сообщило правительство региона.В ночь на среду в реанимационном отделении рязанской больницы имени Семашко произошел пожар. По данным властей региона, три человека погибли, восемь пострадали, в том числе две медсестры. В правительстве региона РИА Новости сообщили, что причиной гибели людей стало отравление угарным газом. Больница продолжает работать штатно."Губернатор Николай Любимов​ поручил оказать​ всю необходимую помощь​ семьям погибших и пострадавшим", - говорится в сообщении."От имени правительства Рязанской области выражаю глубокие соболезнования родственникам погибших. Им обязательно будет оказана помощь", - приводит сайт правительства региона слова Любимова.Также глава региона поручил провести внеплановые проверки всех учреждений здравоохранения на предмет пожарной безопасности и оказать "всю возможную помощь специалистам, которые будут устанавливать причины пожара". Любимов отметил, что "надо самым тщательным образом разобраться в причинах этого ЧП".Министру здравоохранения области дано поручение обеспечить бесперебойную работу больницы им. Н.А. Семашко и грамотную маршрутизацию пациентов, уточняет правительство региона.

https://ria.ru/20210609/pozhary-1736234721.html

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пожар в больнице в рязани, рязань, рязанская область, происшествия