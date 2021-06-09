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В Хабаровске в 2022 году откроется новая современная поликлиника
В Хабаровске в 2022 году откроется новая современная поликлиника - РИА Новости, 09.06.2021
В Хабаровске в 2022 году откроется новая современная поликлиника
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что во втором квартале 2022 года в Хабаровске заработает новая современная детская поликлиника. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T13:24
2021-06-09T13:24
2021-06-09T13:24
хабаровский край
михаил дегтярев
хабаровск
общество
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ХАБАРОВСК, 9 июн — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что во втором квартале 2022 года в Хабаровске заработает новая современная детская поликлиника.Глава региона в среду совершил объезд Индустриального района Хабаровска, посетил в микрорайоне Прибрежном строящуюся новую современную детскую поликлинику. "Болевая точка" самого крупного района краевого центра – детская поликлиника №17. Сейчас она обслуживает почти на пять тысяч детей и подростков больше, чем рассчитана."Мы приняли решение, что в новостройку, которую возводим по программе "Стимул" на федеральные деньги, переедет полностью вся 17-я поликлиника, плюс удастся разгрузить больницу №9 на ул. Союзной. Завершить строительно-монтажные работы подрядчик обещает в срок – к концу 2021 года. Очень рассчитываем на строителей и надеемся, что к марту-апрелю следующего года здесь завершится установка оборудования и поликлиника распахнет свои двери для 23 тысяч детей и подростков", - написал Дегтярев в Telegram.По его словам, строители новой поликлиники наверстывают полугодичное отставание, виной которому в прошлом году стал коронавирус.
https://ria.ru/20210609/politseyskiy-1736280200.html
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михаил дегтярев, хабаровск, общество