https://ria.ru/20210609/pole-1736295910.html

День поля пройдет в Липецкой области

День поля пройдет в Липецкой области - РИА Новости, 09.06.2021

День поля пройдет в Липецкой области

День Липецкого поля пройдёт 15 и 16 июля в формате выставки-демонстрации сельскохозяйственной техники и технологий под открытым небом, площадкой для форума... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T14:13

2021-06-09T14:13

2021-06-09T14:13

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

экономика

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ЛИПЕЦК, 9 июн – РИА Новости. День Липецкого поля пройдёт 15 и 16 июля в формате выставки-демонстрации сельскохозяйственной техники и технологий под открытым небом, площадкой для форума станет Липецкая государственная сортоиспытательная станция в деревне Бруслановке, сообщил глава региона Игорь АртамоновПо его словам, программа Дня Липецкого поля включает осмотр статической экспозиции и делянок с селекционными достижениями различных сельскохозяйственных культур, проведение полевой демонстрации новейших образцов сельхозтехники как отечественного, так и импортного производства, а также современных технологий возделывания сельхозкультур, знакомство с результатами проведения эксперимента по внесению удобрений.Артамонов отметил, что на выставке покажут, как улучшить плодородие почв с помощью органического земледелия, познакомят с новыми направлениями в селекции зерновых, масличных и картофеля."Агропромышленный комплекс Липецкой области сегодня – пример внедрения инноваций и эффективного управления отраслью. В хозяйствах используется современная техника и лучшие в мире методики выращивания культур. Упорный труд аграриев области дает хорошие результаты", - сказал Артамонов.

https://ria.ru/20210608/festival-1736127232.html

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов, липецкая область, экономика