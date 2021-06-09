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Липецкая область
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День поля пройдет в Липецкой области
День поля пройдет в Липецкой области - РИА Новости, 09.06.2021
День поля пройдет в Липецкой области
День Липецкого поля пройдёт 15 и 16 июля в формате выставки-демонстрации сельскохозяйственной техники и технологий под открытым небом, площадкой для форума... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T14:13
2021-06-09T14:13
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
экономика
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ЛИПЕЦК, 9 июн – РИА Новости. День Липецкого поля пройдёт 15 и 16 июля в формате выставки-демонстрации сельскохозяйственной техники и технологий под открытым небом, площадкой для форума станет Липецкая государственная сортоиспытательная станция в деревне Бруслановке, сообщил глава региона Игорь АртамоновПо его словам, программа Дня Липецкого поля включает осмотр статической экспозиции и делянок с селекционными достижениями различных сельскохозяйственных культур, проведение полевой демонстрации новейших образцов сельхозтехники как отечественного, так и импортного производства, а также современных технологий возделывания сельхозкультур, знакомство с результатами проведения эксперимента по внесению удобрений.Артамонов отметил, что на выставке покажут, как улучшить плодородие почв с помощью органического земледелия, познакомят с новыми направлениями в селекции зерновых, масличных и картофеля."Агропромышленный комплекс Липецкой области сегодня – пример внедрения инноваций и эффективного управления отраслью. В хозяйствах используется современная техника и лучшие в мире методики выращивания культур. Упорный труд аграриев области дает хорошие результаты", - сказал Артамонов.
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игорь артамонов, липецкая область, экономика

День поля пройдет в Липецкой области

14:13 09.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Поготов / Перейти в фотобанкСотрудники сельскохозяйственного предприятия готовят технику к внесению удобрений на поле озимой пшеницы в Зерноградском районе Ростовской области
Сотрудники сельскохозяйственного предприятия готовят технику к внесению удобрений на поле озимой пшеницы в Зерноградском районе Ростовской области - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Александр Поготов
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ЛИПЕЦК, 9 июн – РИА Новости. День Липецкого поля пройдёт 15 и 16 июля в формате выставки-демонстрации сельскохозяйственной техники и технологий под открытым небом, площадкой для форума станет Липецкая государственная сортоиспытательная станция в деревне Бруслановке, сообщил глава региона Игорь Артамонов
По его словам, программа Дня Липецкого поля включает осмотр статической экспозиции и делянок с селекционными достижениями различных сельскохозяйственных культур, проведение полевой демонстрации новейших образцов сельхозтехники как отечественного, так и импортного производства, а также современных технологий возделывания сельхозкультур, знакомство с результатами проведения эксперимента по внесению удобрений.
Артамонов отметил, что на выставке покажут, как улучшить плодородие почв с помощью органического земледелия, познакомят с новыми направлениями в селекции зерновых, масличных и картофеля.
"Агропромышленный комплекс Липецкой области сегодня – пример внедрения инноваций и эффективного управления отраслью. В хозяйствах используется современная техника и лучшие в мире методики выращивания культур. Упорный труд аграриев области дает хорошие результаты", - сказал Артамонов.
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Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая областьЭкономика
 
 
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