День поля пройдет в Липецкой области
© РИА Новости / Александр Поготов / Перейти в фотобанкСотрудники сельскохозяйственного предприятия готовят технику к внесению удобрений на поле озимой пшеницы в Зерноградском районе Ростовской области
ЛИПЕЦК, 9 июн – РИА Новости. День Липецкого поля пройдёт 15 и 16 июля в формате выставки-демонстрации сельскохозяйственной техники и технологий под открытым небом, площадкой для форума станет Липецкая государственная сортоиспытательная станция в деревне Бруслановке, сообщил глава региона Игорь Артамонов
По его словам, программа Дня Липецкого поля включает осмотр статической экспозиции и делянок с селекционными достижениями различных сельскохозяйственных культур, проведение полевой демонстрации новейших образцов сельхозтехники как отечественного, так и импортного производства, а также современных технологий возделывания сельхозкультур, знакомство с результатами проведения эксперимента по внесению удобрений.
Артамонов отметил, что на выставке покажут, как улучшить плодородие почв с помощью органического земледелия, познакомят с новыми направлениями в селекции зерновых, масличных и картофеля.
"Агропромышленный комплекс Липецкой области сегодня – пример внедрения инноваций и эффективного управления отраслью. В хозяйствах используется современная техника и лучшие в мире методики выращивания культур. Упорный труд аграриев области дает хорошие результаты", - сказал Артамонов.