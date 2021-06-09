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Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду
Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 09.06.2021
Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду
Облачная погода с неустойчивыми прояснениями, кратковременные дожди, гроза и до 21 тепла ожидается в Москве в среду, выпадет до 6 миллиметров осадков, сообщила... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T08:13
2021-06-09T08:13
2021-06-09T08:13
россия
елена волосюк
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москва
общество
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Облачная погода с неустойчивыми прояснениями, кратковременные дожди, гроза и до 21 тепла ожидается в Москве в среду, выпадет до 6 миллиметров осадков, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый до 12 метров в секунду. Атмосферное давление изменится незначительно и останется близким к норме - 745 миллиметров ртутного столба.Волосюк уточнила, что, по предварительным данным, в Москве может выпасть от 3 до 6 миллиметров осадков, при норме 80 миллиметров.
https://ria.ru/20210609/pogoda-1736229179.html
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россия, елена волосюк, центр "фобос", москва, общество