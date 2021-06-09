https://ria.ru/20210609/pogoda-1736236290.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду

Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 09.06.2021

Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду

Облачная погода с неустойчивыми прояснениями, кратковременные дожди, гроза и до 21 тепла ожидается в Москве в среду, выпадет до 6 миллиметров осадков, сообщила... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T08:13

2021-06-09T08:13

2021-06-09T08:13

россия

елена волосюк

центр "фобос"

москва

общество

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Облачная погода с неустойчивыми прояснениями, кратковременные дожди, гроза и до 21 тепла ожидается в Москве в среду, выпадет до 6 миллиметров осадков, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый до 12 метров в секунду. Атмосферное давление изменится незначительно и останется близким к норме - 745 миллиметров ртутного столба.Волосюк уточнила, что, по предварительным данным, в Москве может выпасть от 3 до 6 миллиметров осадков, при норме 80 миллиметров.

https://ria.ru/20210609/pogoda-1736229179.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, елена волосюк, центр "фобос", москва, общество