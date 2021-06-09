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Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду
Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 09.06.2021
Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду
Облачная погода с неустойчивыми прояснениями, кратковременные дожди, гроза и до 21 тепла ожидается в Москве в среду, выпадет до 6 миллиметров осадков, сообщила... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T08:13
2021-06-09T08:13
россия
елена волосюк
центр "фобос"
москва
общество
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Облачная погода с неустойчивыми прояснениями, кратковременные дожди, гроза и до 21 тепла ожидается в Москве в среду, выпадет до 6 миллиметров осадков, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый до 12 метров в секунду. Атмосферное давление изменится незначительно и останется близким к норме - 745 миллиметров ртутного столба.Волосюк уточнила, что, по предварительным данным, в Москве может выпасть от 3 до 6 миллиметров осадков, при норме 80 миллиметров.
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россия, елена волосюк, центр "фобос", москва, общество

Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду

08:13 09.06.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Облачная погода с неустойчивыми прояснениями, кратковременные дожди, гроза и до 21 тепла ожидается в Москве в среду, выпадет до 6 миллиметров осадков, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Сегодня столичный регион по прежнему будет оставаться на дальней окраине южного циклона. В таких условиях в Москве облачно с неустойчивыми прояснениями, кратковременные дожи, местами гроза. Максимальная температура в столице составит плюс 19-21, в Подмосковье плюс 18-23", — сообщила Волосюк.
Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый до 12 метров в секунду. Атмосферное давление изменится незначительно и останется близким к норме - 745 миллиметров ртутного столба.
Волосюк уточнила, что, по предварительным данным, в Москве может выпасть от 3 до 6 миллиметров осадков, при норме 80 миллиметров.
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
03:08
Москвичей предупредили о "вызывающей недомогание" погоде
 
РоссияЕлена ВолосюкЦентр "Фобос"МоскваОбщество
 
 
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