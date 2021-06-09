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Москвичей предупредили о "вызывающей недомогание" погоде
Москвичей предупредили о "вызывающей недомогание" погоде - РИА Новости, 09.06.2021
Москвичей предупредили о "вызывающей недомогание" погоде
В течение недели жителей столицы ожидает неустойчивая погода с обилием дождей, грозами и порывами ветра до восемнадцати метров в секунду, заявила в беседе с... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T03:08
2021-06-09T03:08
россия
татьяна позднякова
погода
москва
общество
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В течение недели жителей столицы ожидает неустойчивая погода с обилием дождей, грозами и порывами ветра до восемнадцати метров в секунду, заявила в беседе с телеканалом "Москва 24" главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.Метеоролог обратила внимание, что метеочувствительные люди могут почувствовать недомогание из-за низкого содержания кислорода в воздухе.Синоптик прогнозирует, что днем в среднем воздух прогреется до 23-25 градусов тепла, ночью — до 13-15 градусов выше нуля.Позднякова заключила, что во время длинных выходных москвичей ожидает тепло с "июньскими дождями.
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россия, татьяна позднякова, погода, москва, общество

Москвичей предупредили о "вызывающей недомогание" погоде

03:08 09.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В течение недели жителей столицы ожидает неустойчивая погода с обилием дождей, грозами и порывами ветра до восемнадцати метров в секунду, заявила в беседе с телеканалом "Москва 24" главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Метеоролог обратила внимание, что метеочувствительные люди могут почувствовать недомогание из-за низкого содержания кислорода в воздухе.
"Что касается интенсивности дождей, их на этой неделе действительно может выпасть много. Некоторые модели показывают, что за эту неделю выпадет до половины месячной нормы осадков", — пояснила Позднякова.
Синоптик прогнозирует, что днем в среднем воздух прогреется до 23-25 градусов тепла, ночью — до 13-15 градусов выше нуля.
"В начале выходных дней характер погоды существенно не изменится", — подчеркнула специалист.
Позднякова заключила, что во время длинных выходных москвичей ожидает тепло с "июньскими дождями.
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