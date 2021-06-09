https://ria.ru/20210609/pogoda-1736229179.html

Москвичей предупредили о "вызывающей недомогание" погоде

Москвичей предупредили о "вызывающей недомогание" погоде - РИА Новости, 09.06.2021

Москвичей предупредили о "вызывающей недомогание" погоде

В течение недели жителей столицы ожидает неустойчивая погода с обилием дождей, грозами и порывами ветра до восемнадцати метров в секунду, заявила в беседе с... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T03:08

2021-06-09T03:08

2021-06-09T03:08

россия

татьяна позднякова

погода

москва

общество

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В течение недели жителей столицы ожидает неустойчивая погода с обилием дождей, грозами и порывами ветра до восемнадцати метров в секунду, заявила в беседе с телеканалом "Москва 24" главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.Метеоролог обратила внимание, что метеочувствительные люди могут почувствовать недомогание из-за низкого содержания кислорода в воздухе.Синоптик прогнозирует, что днем в среднем воздух прогреется до 23-25 градусов тепла, ночью — до 13-15 градусов выше нуля.Позднякова заключила, что во время длинных выходных москвичей ожидает тепло с "июньскими дождями.

https://ria.ru/20210607/zamorozki-1735929444.html

россия

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2021

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россия, татьяна позднякова, погода, москва, общество