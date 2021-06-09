https://ria.ru/20210609/podmoskove-1736274478.html

Более 300 мероприятий ко Дню России пройдет в Подмосковье

Более 300 мероприятий ко Дню России пройдет в Подмосковье - РИА Новости, 09.06.2021

Более 300 мероприятий ко Дню России пройдет в Подмосковье

Свыше 300 мероприятий проведут в культурно-досуговых учреждениях Московской области, посвященных Дню России, сообщает пресс-служба министерства культуры... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T12:33

2021-06-09T12:33

2021-06-09T13:06

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балашиха

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Свыше 300 мероприятий проведут в культурно-досуговых учреждениях Московской области, посвященных Дню России, сообщает пресс-служба министерства культуры Подмосковья."В культурно-досуговых учреждениях Московской области проведут более 300 мероприятий, посвященных Дню России: фестивали, концертные программы, танцевальные флешмобы, онлайн-челленджи, мастер-классы, конкурсы, на мероприятиях ожидается около 120 тысяч человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что более 30 домов культуры организуют для жителей региона бесплатные кинопоказы. В ДК "Подмосковье" городского округа Красногорск с 6 по 13 июня пройдет фестиваль-конкурс современного театрального искусства и уличного театра "За гранью софитов". В ДК "Савинский" Орехово-Зуевского городского округа 11 июня можно поучаствовать в военно-патриотической игре "Зарница", а 12 июня посостязаться в русской народной игре "Городки", и многие другие мероприятия.

https://ria.ru/20210608/otdykh-1736177635.html

балашиха

красногорск

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балашиха, красногорск, московская область (подмосковье)