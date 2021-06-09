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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210609/podmoskove-1736274478.html
Более 300 мероприятий ко Дню России пройдет в Подмосковье
Более 300 мероприятий ко Дню России пройдет в Подмосковье - РИА Новости, 09.06.2021
Более 300 мероприятий ко Дню России пройдет в Подмосковье
Свыше 300 мероприятий проведут в культурно-досуговых учреждениях Московской области, посвященных Дню России, сообщает пресс-служба министерства культуры... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T12:33
2021-06-09T13:06
новости подмосковья
балашиха
красногорск
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Свыше 300 мероприятий проведут в культурно-досуговых учреждениях Московской области, посвященных Дню России, сообщает пресс-служба министерства культуры Подмосковья."В культурно-досуговых учреждениях Московской области проведут более 300 мероприятий, посвященных Дню России: фестивали, концертные программы, танцевальные флешмобы, онлайн-челленджи, мастер-классы, конкурсы, на мероприятиях ожидается около 120 тысяч человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что более 30 домов культуры организуют для жителей региона бесплатные кинопоказы. В ДК "Подмосковье" городского округа Красногорск с 6 по 13 июня пройдет фестиваль-конкурс современного театрального искусства и уличного театра "За гранью софитов". В ДК "Савинский" Орехово-Зуевского городского округа 11 июня можно поучаствовать в военно-патриотической игре "Зарница", а 12 июня посостязаться в русской народной игре "Городки", и многие другие мероприятия.
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балашиха
красногорск
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балашиха, красногорск, московская область (подмосковье)

Более 300 мероприятий ко Дню России пройдет в Подмосковье

12:33 09.06.2021 (обновлено: 13:06 09.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновВид на город Красногорск Московской области
Вид на город Красногорск Московской области - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Свыше 300 мероприятий проведут в культурно-досуговых учреждениях Московской области, посвященных Дню России, сообщает пресс-служба министерства культуры Подмосковья.
"В культурно-досуговых учреждениях Московской области проведут более 300 мероприятий, посвященных Дню России: фестивали, концертные программы, танцевальные флешмобы, онлайн-челленджи, мастер-классы, конкурсы, на мероприятиях ожидается около 120 тысяч человек", - говорится в сообщении.
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Вчера, 17:05Новости Подмосковья
Власти Подмосковья советуют прогулки на воздухе в новых местах отдыха
Отмечается, что более 30 домов культуры организуют для жителей региона бесплатные кинопоказы. В ДК "Подмосковье" городского округа Красногорск с 6 по 13 июня пройдет фестиваль-конкурс современного театрального искусства и уличного театра "За гранью софитов". В ДК "Савинский" Орехово-Зуевского городского округа 11 июня можно поучаствовать в военно-патриотической игре "Зарница", а 12 июня посостязаться в русской народной игре "Городки", и многие другие мероприятия.
"В ДЦ "Солнышко" городского округа Балашиха запустят тематический онлайн-челлендж в социальных сетях с хэштегом #СолнечныеРифмы, а в Instagram-аккаунте КЦ "Подмосковные вечера" любой желающий сможет принять участие в сторис-викторине "Люди России", - говорится в сообщении.
 
Новости ПодмосковьяБалашихаКрасногорскМосковская область (Подмосковье)
 
 
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