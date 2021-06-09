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Морская держава
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Не только Медный всадник: сколько в России памятников Петру I
Не только Медный всадник: сколько в России памятников Петру I - РИА Новости, 09.06.2021
Не только Медный всадник: сколько в России памятников Петру I
Удивительно, но до петровской эпохи памятники на российской земле не были широко распространены. Когда царь-реформатор привез эту традицию из-за границы, он сам РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T10:39
2021-06-09T10:39
россия
морская держава
морская держава
петр i
зураб церетели
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Удивительно, но до петровской эпохи памятники на российской земле не были широко распространены. Когда царь-реформатор привез эту традицию из-за границы, он сам стал одним из главных героев скульптурных изваяний.Историк Сергей Минаев попытался посчитать, сколько построено памятников Петру I, и понять, в чем секрет его популярности.Как появились памятники в РоссииПетр I основал множество городов, заводов, верфей, и многие из них поставили ему памятники по собственной инициативе в последние десятилетия. Конечно, количество памятников царю-реформатору не дотягивает до общего числа памятников Ленину, но вот с Александром Сергеевичем Пушкиным Петр Алексеевич Романов потягаться очень даже может. Но не будь у нас Петра, у нас, скорее всего, вообще не было бы памятников – скульптурных изображений реальных людей в общественных местах, отмечает Минаев.В традициях допетровской Руси скульптуры занимали достаточно скромное место: церковь в разные периоды истории то объявляла любые изваяния идолами и запрещала их, то поощряла скульптурные изображения святых (как правило, из дерева). Но представить памятник светскому человеку в русском городе XVII века достаточно сложно.Петр I, побывав за границей, привез оттуда несколько статуй – копий древнегреческих оригиналов. В Воронежском адмиралтействе, где строился флот для войны с турками, эти статуи появились во дворе царского дворца и вызвали острое неприятие местного митрополита Митрофана. Легенда гласит, что тот спорил с царем весьма смело: "Пока государь не прикажет снять идолов, соблазняющих весь народ, я не могу войти в его дворец". И победил – статуи спрятали. Об итальянских корнях скульптурной традиции в РоссииПостепенно Петр I пришел к мысли о пользе монументов – благо в Европе были сравнительно новые образцы статуй действующих монархов. Например, в Париже, на площади Побед, с 1686 года стоял золоченый Людовик XIV, над которым богиня Победы держала лавровый венок. Эта статуя простояла до Великой французской революции, когда была свергнута, а в 1822-м ее заменили конной статуей – по мнению парижан, созданной под влиянием петербургского Медного всадника.После кончины Людовика XIV в 1715 году многие скульпторы и архитекторы, работавшие при его дворе, оказались не у дел, чем и воспользовался Петр: он направил своему агенту во Франции распоряжение найти специалиста, готового к переезду, и заключить с ним контракт. Так Санкт-Петербург заполучил Бартоломео Растрелли – старшего, а с ним и более известного младшего – он приехал с отцом. Нельзя сказать, что на новом месте у него все складывалось просто. Но, как отмечает Сергей Минаев, Растрелли подошел к делу грамотно – в результате в Эрмитаже теперь стоит бюст Меньшикова, выполненный в 1716 году. С Петра Растрелли тоже сделал бюст – в 1723 году. Он стал основой для множества копий. Но главный проект Растрелли – конная статуя Петра – так и не был отлит до смерти императора и самого скульптора.Статую в итоге отлил сын Растрелли, Бартоломео, в 1747-м, но место в городе ей нашлось не сразу. Сначала хотели поставить статую на Васильевском острове, затем – в Кронштадте, но в итоге уже при Павле I в 1800 году ей определили место перед фасадом Михайловского замка. В это время Медный всадник работы Этьена Фальконе уже 18 лет стоял на Сенатской площади. Инициатором его создания и установки была Екатерина II. Как росло число "Петров"Двухсотлетие со дня рождения Петра I в 1872 году привело к появлению нового стандарта – памятника-модели Марка Антокольского. Памятники по этой модели в точности или с вариациями были установлены в Петергофе в 1883 году, в Таганроге в 1903-м, в Петербурге у Сампсониевского собора в 1909-м, в Архангельске в 1914-м, в Шлиссельбурге в 1957 году и в Астрахани в 2007 году. В 1875 году бюст Петра поставили у мемориального Домика Петра на Петровской набережной Санкт-Петербурга. В 1883 году бюст Петра на Крестовском острове поставил Санкт-Петербургский речной яхт-клуб, учрежденный царем в 1718 году как Партикулярная верфь. Увеличить количество "Петров" удалось Николаю II и скульптору Леопольду Бернштаму в 1910 году – Санкт-Петербург украсили юный Царь-плотник и зрелый Царь, спасающий рыбаков. Простояли они недолго, но в 1996 году юный Царь-плотник на Адмиралтейскую набережную вернулся. Третья работа Бернштама, отлитая во Франции, теперь стоит в Петергофе – она напоминает о визите царя в Париж, где он подержал на руках юного Людовика XV. За пределами Санкт-Петербурга (если не брать в расчет его современные границы) памятники Петру I ставили с середины XIX века - статуя работы Теодора Жака появилась в 1841 году в Кронштадте, основанному царем. В 1860 году Петр работы Антона Шварца пришел в Воронеж, где он создал судостроительную отрасль – знаменитое "Воронежское адмиралтейство". В 1873 году Петр работы Ивана Шредера встал в Петрозаводске – еще одном городе, своим возникновением обязанным Петру. Не все статуи Петру I благополучно пережили события XX века. Наверное, наиболее трудной стала судьба рижской конной статуи императора, поставленной в 1910 году по проекту Густава Шмидта-Касселя в честь 200-летия взятия Риги в Северной войне. В 1914 году с началом Первой мировой войны статую решено было эвакуировать морем, но судно с ней было потоплено в районе Моонзунда. В 1934 году статую достали со дна эстонцы и продали латышам – но по частям. Процесс сборки статуи и отливки недостающих частей занял некоторое время, и в 1977 году уже в советской Латвии ее снова решили установить на постамент. И установили бы в 1990 году, но к этому времени советской власти уже почти не было. В XIX веке бюсты Петра I были поставлены в дальнем зарубежье – в Брюсселе и Карлсбаде (Карловых Варах). В первом городе он побывал в 1717 году проездом в Париж, во втором – лечился на водах."Ренессанс" петровских памятников в 1990-еНовая волна установки и восстановления монументов Петру I накрыла Россию в 90-е годы XX века. Особую известность получили гигантский памятник в честь 300-летия российского флота в Москве (работа Зураба Церетели) и небольшой, но тоже достаточно противоречивый памятник в Петропавловской крепости (работа Михаила Шемякина). За рубежом тоже появились новые памятники – шемякинский Петр обосновался в лондонском пригороде Дептфорде. Как подчеркивает Минаев, за последние 30 лет число памятников Петру удвоилось.Он считает, что памятники Петру I еще будут появляться – в следующем году отмечается 350-летие первого императора России.
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россия, морская держава, петр i, зураб церетели

Не только Медный всадник: сколько в России памятников Петру I

10:39 09.06.2021
 
© РИА Новости / Александр ПоляковПамятник Петру I в центральном парке Кронштадта
Памятник Петру I в центральном парке Кронштадта - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Александр Поляков
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Удивительно, но до петровской эпохи памятники на российской земле не были широко распространены. Когда царь-реформатор привез эту традицию из-за границы, он сам стал одним из главных героев скульптурных изваяний.
Историк Сергей Минаев попытался посчитать, сколько построено памятников Петру I, и понять, в чем секрет его популярности.

Как появились памятники в России

Петр I основал множество городов, заводов, верфей, и многие из них поставили ему памятники по собственной инициативе в последние десятилетия. Конечно, количество памятников царю-реформатору не дотягивает до общего числа памятников Ленину, но вот с Александром Сергеевичем Пушкиным Петр Алексеевич Романов потягаться очень даже может.
Но не будь у нас Петра, у нас, скорее всего, вообще не было бы памятников – скульптурных изображений реальных людей в общественных местах, отмечает Минаев.
© РИА Новости / Юрий КаверПамятник Петру Великому в Петровском сквере в Воронеже
Памятник Петру Великому в Петровском сквере в Воронеже - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Юрий Кавер
Памятник Петру Великому в Петровском сквере в Воронеже
В традициях допетровской Руси скульптуры занимали достаточно скромное место: церковь в разные периоды истории то объявляла любые изваяния идолами и запрещала их, то поощряла скульптурные изображения святых (как правило, из дерева). Но представить памятник светскому человеку в русском городе XVII века достаточно сложно.
Петр I, побывав за границей, привез оттуда несколько статуй – копий древнегреческих оригиналов. В Воронежском адмиралтействе, где строился флот для войны с турками, эти статуи появились во дворе царского дворца и вызвали острое неприятие местного митрополита Митрофана. Легенда гласит, что тот спорил с царем весьма смело: "Пока государь не прикажет снять идолов, соблазняющих весь народ, я не могу войти в его дворец". И победил – статуи спрятали.

"Но Петр остался верен себе и продолжал заказывать статуи за границей через торговых агентов, что называется, для личного пользования", – говорит историк.

Об итальянских корнях скульптурной традиции в России

Постепенно Петр I пришел к мысли о пользе монументов – благо в Европе были сравнительно новые образцы статуй действующих монархов. Например, в Париже, на площади Побед, с 1686 года стоял золоченый Людовик XIV, над которым богиня Победы держала лавровый венок.
Эта статуя простояла до Великой французской революции, когда была свергнута, а в 1822-м ее заменили конной статуей – по мнению парижан, созданной под влиянием петербургского Медного всадника.
© РИА Новости / Юрий КаплунБронзовый бюст Петра I, отлитый в 1723-1729 годах. Скульптор Б.К. Растрелли
Бронзовый бюст Петра I, отлитый в 1723-1729 годах. Скульптор Б.К. Растрелли - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Юрий Каплун
Бронзовый бюст Петра I, отлитый в 1723-1729 годах. Скульптор Б.К. Растрелли
После кончины Людовика XIV в 1715 году многие скульпторы и архитекторы, работавшие при его дворе, оказались не у дел, чем и воспользовался Петр: он направил своему агенту во Франции распоряжение найти специалиста, готового к переезду, и заключить с ним контракт.
Так Санкт-Петербург заполучил Бартоломео Растрелли – старшего, а с ним и более известного младшего – он приехал с отцом. Нельзя сказать, что на новом месте у него все складывалось просто.
Но, как отмечает Сергей Минаев, Растрелли подошел к делу грамотно – в результате в Эрмитаже теперь стоит бюст Меньшикова, выполненный в 1716 году. С Петра Растрелли тоже сделал бюст – в 1723 году. Он стал основой для множества копий. Но главный проект Растрелли – конная статуя Петра – так и не был отлит до смерти императора и самого скульптора.
Статую в итоге отлил сын Растрелли, Бартоломео, в 1747-м, но место в городе ей нашлось не сразу. Сначала хотели поставить статую на Васильевском острове, затем – в Кронштадте, но в итоге уже при Павле I в 1800 году ей определили место перед фасадом Михайловского замка.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПамятник Петру I ("Медный всадник") на Сенатской площади
Памятник Петру I (Медный всадник) на Сенатской площади - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Памятник Петру I ("Медный всадник") на Сенатской площади
В это время Медный всадник работы Этьена Фальконе уже 18 лет стоял на Сенатской площади. Инициатором его создания и установки была Екатерина II.

Как росло число "Петров"

Двухсотлетие со дня рождения Петра I в 1872 году привело к появлению нового стандарта – памятника-модели Марка Антокольского. Памятники по этой модели в точности или с вариациями были установлены в Петергофе в 1883 году, в Таганроге в 1903-м, в Петербурге у Сампсониевского собора в 1909-м, в Архангельске в 1914-м, в Шлиссельбурге в 1957 году и в Астрахани в 2007 году.
© РИА Новости / Б.МанушинПамятник Петру I по модели скульптора Б.К. Растрелли у Михайловского (Инженерного) замка
Памятник Петру I по модели скульптора Б.К. Растрелли у Михайловского (Инженерного) замка - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Б.Манушин
Памятник Петру I по модели скульптора Б.К. Растрелли у Михайловского (Инженерного) замка
В 1875 году бюст Петра поставили у мемориального Домика Петра на Петровской набережной Санкт-Петербурга. В 1883 году бюст Петра на Крестовском острове поставил Санкт-Петербургский речной яхт-клуб, учрежденный царем в 1718 году как Партикулярная верфь.
Увеличить количество "Петров" удалось Николаю II и скульптору Леопольду Бернштаму в 1910 году – Санкт-Петербург украсили юный Царь-плотник и зрелый Царь, спасающий рыбаков. Простояли они недолго, но в 1996 году юный Царь-плотник на Адмиралтейскую набережную вернулся. Третья работа Бернштама, отлитая во Франции, теперь стоит в Петергофе – она напоминает о визите царя в Париж, где он подержал на руках юного Людовика XV.

Были еще памятники Петру работы Бернштама в Таллине и Выборге, но таллинский был уничтожен в первые годы независимой Эстонии, а в Выборге пережил два свержения финнами (второе в годы Великой Отечественной войны), однако после освобождения Выборга в 1944 году был восстановлен.

За пределами Санкт-Петербурга (если не брать в расчет его современные границы) памятники Петру I ставили с середины XIX века - статуя работы Теодора Жака появилась в 1841 году в Кронштадте, основанному царем.
В 1860 году Петр работы Антона Шварца пришел в Воронеж, где он создал судостроительную отрасль – знаменитое "Воронежское адмиралтейство". В 1873 году Петр работы Ивана Шредера встал в Петрозаводске – еще одном городе, своим возникновением обязанным Петру.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПамятник Петру I на набережной Онеги в Петрозаводске
Памятник Петру I на набережной Онеги в Петрозаводске - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Памятник Петру I на набережной Онеги в Петрозаводске
Не все статуи Петру I благополучно пережили события XX века. Наверное, наиболее трудной стала судьба рижской конной статуи императора, поставленной в 1910 году по проекту Густава Шмидта-Касселя в честь 200-летия взятия Риги в Северной войне. В 1914 году с началом Первой мировой войны статую решено было эвакуировать морем, но судно с ней было потоплено в районе Моонзунда.
В 1934 году статую достали со дна эстонцы и продали латышам – но по частям. Процесс сборки статуи и отливки недостающих частей занял некоторое время, и в 1977 году уже в советской Латвии ее снова решили установить на постамент. И установили бы в 1990 году, но к этому времени советской власти уже почти не было.

"Дальнейшая судьба статуи трагикомична – попытки частных лиц поставить ее постоянно наталкивались на отторжение местных властей. По данным на 2019 год, конный Петр стоит на автостоянке одной из восточных окраин Риги, стараясь не привлекать внимания", – рассказывает Минаев.

В XIX веке бюсты Петра I были поставлены в дальнем зарубежье – в Брюсселе и Карлсбаде (Карловых Варах). В первом городе он побывал в 1717 году проездом в Париж, во втором – лечился на водах.

"Ренессанс" петровских памятников в 1990-е

Новая волна установки и восстановления монументов Петру I накрыла Россию в 90-е годы XX века. Особую известность получили гигантский памятник в честь 300-летия российского флота в Москве (работа Зураба Церетели) и небольшой, но тоже достаточно противоречивый памятник в Петропавловской крепости (работа Михаила Шемякина).
© РИА Новости / Максим БлиновПамятник Петру I (памятник "В ознаменование 300-летия российского флота") работы Зураба Церетели
Памятник Петру I (памятник В ознаменование 300-летия российского флота) работы Зураба Церетели - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Памятник Петру I (памятник "В ознаменование 300-летия российского флота") работы Зураба Церетели
За рубежом тоже появились новые памятники – шемякинский Петр обосновался в лондонском пригороде Дептфорде. Как подчеркивает Минаев, за последние 30 лет число памятников Петру удвоилось.

"Но эстетические особенности отдельных монументов не отменяют простого факта: фигура Петра для нас является скорее объединяющей, нежели наоборот", – говорит историк.

Он считает, что памятники Петру I еще будут появляться – в следующем году отмечается 350-летие первого императора России.
 
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