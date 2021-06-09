https://ria.ru/20210609/perevozka-1736319004.html

Авиакомпанию "Победа" оштрафовали за отказ перевозить ребенка-инвалида

Авиакомпанию "Победа" оштрафовали за отказ перевозить ребенка-инвалида - РИА Новости, 09.06.2021

Авиакомпанию "Победа" оштрафовали за отказ перевозить ребенка-инвалида

Ространснадзор привлек авиакомпанию "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") к административной ответственности за отказ перевозить ребенка-инвалида, говорится в... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T15:55

2021-06-09T15:55

2021-06-09T16:05

россия

победа (авиакомпания)

аэрофлот

федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155708/20/1557082013_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_87325aff8f9000fb729869c01ea9e65e.jpg

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Ространснадзор привлек авиакомпанию "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") к административной ответственности за отказ перевозить ребенка-инвалида, говорится в сообщении ведомства."Третьего июня 2021 года Ространснадзор привлек ООО "Авиакомпания "Победа" к административной ответственности по ст. 9.13 Кодекса РФ об административной ответственности... за уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для ребенка-инвалида объектов транспортной инфраструктуры, права беспрепятственного доступа к объектам транспортной инфраструктуры, возможности самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты транспортной инфраструктуры, и как следствие отказа в одностороннем порядке со стороны ООО "Авиакомпания "Победа" в перевозке на рейсе", - говорится в сообщении.О каком именно случае идёт речь, Ространснадзор не уточнил.Ведомство отмечает, что с 26 по 28 мая также объявило предостережения в отношении авиакомпаний Nordstar, "Руслайн", S7, Smartavia по признакам нарушений обязательных требований Федеральных авиационных правил "Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требований к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей, утвержденных приказом Минтранса России от 28.06.2007 № 82 в части перевозки ручной клади"."Данные предостережения являются профилактической мерой, позволяющей снизить административную нагрузку на бизнес, и обеспечивают возможность хозяйствующим субъектам своевременно принимать предупредительные меры по соблюдению обязательных требований", - говорится в сообщении."В предостережении о недопустимости нарушений обязательных требований юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предлагается принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, и уведомить об этом Ространснадзор, в срок не менее 60 дней", - добавляет ведомство.

https://ria.ru/20200422/1570413436.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, победа (авиакомпания), аэрофлот, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)