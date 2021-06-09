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Авиакомпанию "Победа" оштрафовали за отказ перевозить ребенка-инвалида
Авиакомпанию "Победа" оштрафовали за отказ перевозить ребенка-инвалида - РИА Новости, 09.06.2021
Авиакомпанию "Победа" оштрафовали за отказ перевозить ребенка-инвалида
Ространснадзор привлек авиакомпанию "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") к административной ответственности за отказ перевозить ребенка-инвалида, говорится в... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T15:55
2021-06-09T16:05
россия
победа (авиакомпания)
аэрофлот
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Ространснадзор привлек авиакомпанию "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") к административной ответственности за отказ перевозить ребенка-инвалида, говорится в сообщении ведомства."Третьего июня 2021 года Ространснадзор привлек ООО "Авиакомпания "Победа" к административной ответственности по ст. 9.13 Кодекса РФ об административной ответственности... за уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для ребенка-инвалида объектов транспортной инфраструктуры, права беспрепятственного доступа к объектам транспортной инфраструктуры, возможности самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты транспортной инфраструктуры, и как следствие отказа в одностороннем порядке со стороны ООО "Авиакомпания "Победа" в перевозке на рейсе", - говорится в сообщении.О каком именно случае идёт речь, Ространснадзор не уточнил.Ведомство отмечает, что с 26 по 28 мая также объявило предостережения в отношении авиакомпаний Nordstar, "Руслайн", S7, Smartavia по признакам нарушений обязательных требований Федеральных авиационных правил "Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требований к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей, утвержденных приказом Минтранса России от 28.06.2007 № 82 в части перевозки ручной клади"."Данные предостережения являются профилактической мерой, позволяющей снизить административную нагрузку на бизнес, и обеспечивают возможность хозяйствующим субъектам своевременно принимать предупредительные меры по соблюдению обязательных требований", - говорится в сообщении."В предостережении о недопустимости нарушений обязательных требований юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предлагается принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, и уведомить об этом Ространснадзор, в срок не менее 60 дней", - добавляет ведомство.
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россия, победа (авиакомпания), аэрофлот, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)

Авиакомпанию "Победа" оштрафовали за отказ перевозить ребенка-инвалида

15:55 09.06.2021 (обновлено: 16:05 09.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПассажиры проходят на посадку в самолет авиакомпании "Победа" в аэропорту Внуково
Пассажиры проходят на посадку в самолет авиакомпании Победа в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Ространснадзор привлек авиакомпанию "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") к административной ответственности за отказ перевозить ребенка-инвалида, говорится в сообщении ведомства.
"Третьего июня 2021 года Ространснадзор привлек ООО "Авиакомпания "Победа" к административной ответственности по ст. 9.13 Кодекса РФ об административной ответственности... за уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для ребенка-инвалида объектов транспортной инфраструктуры, права беспрепятственного доступа к объектам транспортной инфраструктуры, возможности самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты транспортной инфраструктуры, и как следствие отказа в одностороннем порядке со стороны ООО "Авиакомпания "Победа" в перевозке на рейсе", - говорится в сообщении.
О каком именно случае идёт речь, Ространснадзор не уточнил.
Ведомство отмечает, что с 26 по 28 мая также объявило предостережения в отношении авиакомпаний Nordstar, "Руслайн", S7, Smartavia по признакам нарушений обязательных требований Федеральных авиационных правил "Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требований к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей, утвержденных приказом Минтранса России от 28.06.2007 № 82 в части перевозки ручной клади".
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Глава "Победы" сообщил, что не все авиакомпании переживут кризис
"Данные предостережения являются профилактической мерой, позволяющей снизить административную нагрузку на бизнес, и обеспечивают возможность хозяйствующим субъектам своевременно принимать предупредительные меры по соблюдению обязательных требований", - говорится в сообщении.
"В предостережении о недопустимости нарушений обязательных требований юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предлагается принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, и уведомить об этом Ространснадзор, в срок не менее 60 дней", - добавляет ведомство.
 
РоссияПобеда (авиакомпания)АэрофлотФедеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)
 
 
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