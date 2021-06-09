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В ЛНР предложили пригласить Зеленского на минские переговоры
В ЛНР предложили пригласить Зеленского на минские переговоры - РИА Новости, 09.06.2021
В ЛНР предложили пригласить Зеленского на минские переговоры
Полпред самопровозглашенной Луганской народной республики в контактной группе по Донбассу Владислав Дейнего предложил пригласить к участию в минских переговорах РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T15:49
2021-06-09T15:49
ситуация в днр и лнр
родион мирошник
луганская народная республика
леонид кравчук
владимир зеленский
сша
киев
в мире
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ЛУГАНСК, 9 июн - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Луганской народной республики в контактной группе по Донбассу Владислав Дейнего предложил пригласить к участию в минских переговорах президента Украины Владимира Зеленского, сообщил представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник.Ранее глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Киев ведет консультации об участии США в переговорном процессе относительно конфликта в регионе, но это пока не в публичной плоскости. Глава делегации Киева высказал мнение, что сейчас минский и "нормандский" формат не работают."В ходе заседания контактной группы глава украинской делегации Леонид Кравчук сообщил присутствующим, что он "всего лишь глава украинской делегации... и не более", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.По словам Мирошника, Кравчук заявил, что у него нет "полномочий согласовывать документы за Украину" и пояснил, что по украинской конституции представлять Украину может только президент Украины, а он сам лишь назначен указом президента."На что от полномочного представителя ЛНР в контактной группе Владислава Дейнего поступило предложение: тогда, чтобы выполнить формулу минских соглашений "в обсуждении и по согласованию", приглашайте в контактную группу Зеленского, раз уж ни у кого другого от Украины таких полномочий нет", - написал Мирошник.
https://ria.ru/20210608/donbass-1736170507.html
https://ria.ru/20210608/kravchuk-1736171819.html
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ситуация в днр и лнр, родион мирошник, луганская народная республика, леонид кравчук, владимир зеленский, сша, киев, в мире

В ЛНР предложили пригласить Зеленского на минские переговоры

15:49 09.06.2021
 
© REUTERS / Gleb GaranichПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© REUTERS / Gleb Garanich
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ЛУГАНСК, 9 июн - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Луганской народной республики в контактной группе по Донбассу Владислав Дейнего предложил пригласить к участию в минских переговорах президента Украины Владимира Зеленского, сообщил представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник.
Ранее глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Киев ведет консультации об участии США в переговорном процессе относительно конфликта в регионе, но это пока не в публичной плоскости. Глава делегации Киева высказал мнение, что сейчас минский и "нормандский" формат не работают.
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"В ходе заседания контактной группы глава украинской делегации Леонид Кравчук сообщил присутствующим, что он "всего лишь глава украинской делегации... и не более", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
По словам Мирошника, Кравчук заявил, что у него нет "полномочий согласовывать документы за Украину" и пояснил, что по украинской конституции представлять Украину может только президент Украины, а он сам лишь назначен указом президента.
"На что от полномочного представителя ЛНР в контактной группе Владислава Дейнего поступило предложение: тогда, чтобы выполнить формулу минских соглашений "в обсуждении и по согласованию", приглашайте в контактную группу Зеленского, раз уж ни у кого другого от Украины таких полномочий нет", - написал Мирошник.
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Ситуация в ДНР и ЛНРРодион МирошникЛуганская Народная РеспубликаЛеонид КравчукВладимир ЗеленскийСШАКиевВ мире
 
 
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