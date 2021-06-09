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Медведев заявил, что пенсионная реформа в России была необходима
Медведев заявил, что пенсионная реформа в России была необходима - РИА Новости, 09.06.2021
Медведев заявил, что пенсионная реформа в России была необходима
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что решение провести в стране пенсионную реформу было непростым, однако принять его было... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T17:05
2021-06-09T17:05
россия
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что решение провести в стране пенсионную реформу было непростым, однако принять его было необходимо."Несколько слов о пенсионной реформе, которую мы начали в 2018 году. Это важно сказать именно сейчас. Это было крайне непростое решение, мы с вами его прекрасно помним, однако его нужно было принять, чтобы у нас возник постоянно действующий механизм повышения пенсий в будущем и гарантии устойчивости финансовой системы страны", - сказал Медведев на совместном заседании Высшего совета и Генсовета партии.Он напомнил, что тогда тщательно анализировался международный опыт, это показало, что абсолютное большинство стран решения такого рода приняли гораздо раньше России, поэтому партия пошла на этот шаг "осознанно, как ответственная политическая сила".При этом для защиты граждан предпенсионного возраста было сделано немало. В частности, напомнил Медведев, была введена уголовная ответственность за отказ в приеме таким лицам на работу или увольнениях с работы, принят закон о восстановлении индексации пенсий опекуна. Партии также удалось восстановить справедливость в отношении сельских пенсионеров и сохранить надбавку в 25% к пенсии тех, кто более 30 лет проработал на селе и впоследствии переехал в город.
https://ria.ru/20201120/pensii-1585552980.html
https://ria.ru/20210309/pensiya-1600414125.html
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россия, дмитрий медведев, единая россия

Медведев заявил, что пенсионная реформа в России была необходима

17:05 09.06.2021
 
© РИА Новости / Юлия Зырянова / Перейти в фотобанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Юлия Зырянова
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что решение провести в стране пенсионную реформу было непростым, однако принять его было необходимо.
Папка с символикой партии Справедливая Россия - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
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Релиз "Справедливой России" о пенсионной реформе сняли для доработки
"Несколько слов о пенсионной реформе, которую мы начали в 2018 году. Это важно сказать именно сейчас. Это было крайне непростое решение, мы с вами его прекрасно помним, однако его нужно было принять, чтобы у нас возник постоянно действующий механизм повышения пенсий в будущем и гарантии устойчивости финансовой системы страны", - сказал Медведев на совместном заседании Высшего совета и Генсовета партии.
Он напомнил, что тогда тщательно анализировался международный опыт, это показало, что абсолютное большинство стран решения такого рода приняли гораздо раньше России, поэтому партия пошла на этот шаг "осознанно, как ответственная политическая сила".
При этом для защиты граждан предпенсионного возраста было сделано немало. В частности, напомнил Медведев, была введена уголовная ответственность за отказ в приеме таким лицам на работу или увольнениях с работы, принят закон о восстановлении индексации пенсий опекуна. Партии также удалось восстановить справедливость в отношении сельских пенсионеров и сохранить надбавку в 25% к пенсии тех, кто более 30 лет проработал на селе и впоследствии переехал в город.
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РоссияДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
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