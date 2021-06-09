https://ria.ru/20210609/pazhetnov-1736369550.html

Биолог рассказала о методике реабилитации медвежат-сирот Пажетнова

Биолог рассказала о методике реабилитации медвежат-сирот Пажетнова - РИА Новости, 09.06.2021

Биолог рассказала о методике реабилитации медвежат-сирот Пажетнова

Метод реабилитации медвежат-сирот, предложенный ученым Валентином Пажетновым, изменил представления о возможности возвращения зверей в дикую природу и лег в... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T20:52

2021-06-09T20:52

2021-06-09T20:52

россия

красноярский край

общество

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Метод реабилитации медвежат-сирот, предложенный ученым Валентином Пажетновым, изменил представления о возможности возвращения зверей в дикую природу и лег в основу методов реабилитации тигров и леопардов, рассказала РИА Новости биолог, международный эксперт Мария Воронцова.Ранее стало известно, что Пажетнов погиб на 85-м году жизни, отправившись один на рыбалку. Его родственница Эльвира Пажетнова сообщила РИА Новости, что ученого похоронят в пятницу, 11 июня.Как пояснила агентству Воронцова, экс-глава Международного фонда защиты диких животных (IFAW), Пажетнов разработал методику адаптации медвежат-сирот. Она легла в основу всех центров реабилитации детенышей медведей в России, а также в Румынии и других странах мира. Кроме того, методика стала использоваться для реабилитации других видов животных, например, тигров и леопардов.Она рассказала, что в молодости Пажетнов был промысловым охотником в Красноярском крае и учился в пушно-меховом институте на специалиста.В МГУ его наставником стал знаменитый этолог (ученый, изучающий поведение и инстинкты животных) - профессор Леонид Крушинский, именно он разработал методику тренировки собак, которые выносили раненых с поля боя.Крушинский предложил Пажетнову заняться бурыми медведями: стать им "суррогатной матерью".Основа методики состоит в том, что медвежата не видят человека, а когда они подрастают, их выпускают в дикую природу. По словам эксперта, сначала международное сообщество не принимало работы Пажетнова. Десятки лет ушло на то, чтобы доказать: диких зверей можно адаптировать и выпустить в природу, они выживают и не выходят к людям."Критика шла на международном уровне вплоть до 2000-х годов. Считалось, что бурый медведь - опасный хищник, и он будет представлять опасность после реабилитации, но оказалось, что медведи уходят и не выходят к людям. Был показательный случай с медведицей, которая прожила 14 лет и попадалась только в фотоловушки, хотя тоже была реабилитирована", - отметила Воронцова.По данным Центра реабилитации диких медведей, который основал Валентин Пажетнов в 1994 году, за время работы было выпущено более 230 медведей."Все прекрасно, и дело его жизни будет продолжаться. Сейчас центр существует на пожертвования компаний и частных лиц. Работу с медведями ведут сын и внук Пажетнова", - рассказала Воронцова.

россия

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, красноярский край, общество