https://ria.ru/20210609/orekhi-1736309521.html

На Ставрополье высадят 27 гектаров ореховых деревьев

На Ставрополье высадят 27 гектаров ореховых деревьев - РИА Новости, 09.06.2021

На Ставрополье высадят 27 гектаров ореховых деревьев

На Ставрополье в текущем году на поддержку садоводства выделят 580 миллионов рублей, аграрии высадят 27 гектаров ореховых деревьев, сообщает министерство... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T15:26

2021-06-09T15:26

2021-06-09T15:26

ставропольский край

россия

ставропольский край

экономика

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СТАВРОПОЛЬ, 8 июня – РИА Новости. На Ставрополье в текущем году на поддержку садоводства выделят 580 миллионов рублей, аграрии высадят 27 гектаров ореховых деревьев, сообщает министерство сельского хозяйства Ставропольского края По данным ведомства, на Ставрополье с каждым годом увеличиваются площади под ореховые культуры. На сегодняшний день на территории края возделывается около 600 гектаров орехов разных сортов. Более 150 гектаров приходится на промышленные посадки, три четверти ореховых культур сосредоточены в личных подсобных хозяйствах. За последние пять лет площадь орехоплодовых культур в крае увеличилась на 48 гектаров."Несмотря на жаркий засушливый климат, потенциал для выращивания орехоплодовых культур у Ставрополья есть. К тому же на территории края действует одна из крупнейших питомниководческих организаций в России ООО "Плодообъединение "Сады Ставрополья". Помимо традиционных семечковых и косточковых культур, на предприятии выращивают саженцы и орехоплодовых культур, в частности, миндаля. Их реализуют не только внутри края, но и в другие садоводческие регионы России", - отметил и.о министра сельского хозяйства региона Владимир Ситников.Господдержку садоводству оказывают в рамках государственной программы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства". В настоящее время общая площадь многолетних насаждений в сельхозпредприятиях региона составляет около 6 тысяч гектаров.

https://ria.ru/20210602/trudoustroystvo-1735249546.html

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россия, ставропольский край, экономика