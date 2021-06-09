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На Ставрополье высадят 27 гектаров ореховых деревьев
На Ставрополье высадят 27 гектаров ореховых деревьев - РИА Новости, 09.06.2021
На Ставрополье высадят 27 гектаров ореховых деревьев
На Ставрополье в текущем году на поддержку садоводства выделят 580 миллионов рублей, аграрии высадят 27 гектаров ореховых деревьев, сообщает министерство... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T15:26
2021-06-09T15:26
2021-06-09T15:26
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СТАВРОПОЛЬ, 8 июня – РИА Новости. На Ставрополье в текущем году на поддержку садоводства выделят 580 миллионов рублей, аграрии высадят 27 гектаров ореховых деревьев, сообщает министерство сельского хозяйства Ставропольского края По данным ведомства, на Ставрополье с каждым годом увеличиваются площади под ореховые культуры. На сегодняшний день на территории края возделывается около 600 гектаров орехов разных сортов. Более 150 гектаров приходится на промышленные посадки, три четверти ореховых культур сосредоточены в личных подсобных хозяйствах. За последние пять лет площадь орехоплодовых культур в крае увеличилась на 48 гектаров."Несмотря на жаркий засушливый климат, потенциал для выращивания орехоплодовых культур у Ставрополья есть. К тому же на территории края действует одна из крупнейших питомниководческих организаций в России ООО "Плодообъединение "Сады Ставрополья". Помимо традиционных семечковых и косточковых культур, на предприятии выращивают саженцы и орехоплодовых культур, в частности, миндаля. Их реализуют не только внутри края, но и в другие садоводческие регионы России", - отметил и.о министра сельского хозяйства региона Владимир Ситников.Господдержку садоводству оказывают в рамках государственной программы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства". В настоящее время общая площадь многолетних насаждений в сельхозпредприятиях региона составляет около 6 тысяч гектаров.
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