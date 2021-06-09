https://ria.ru/20210609/oproverzhenie-1736309065.html

В Якутии опровергли новость о появлении "местного" штамма коронавируса

В Якутии опровергли новость о появлении "местного" штамма коронавируса - РИА Новости, 09.06.2021

В Якутии опровергли новость о появлении "местного" штамма коронавируса

Новость о появлении "якутского штамма" коронавируса не соответствует действительности, новых мутаций вируса в регионе не выявлено, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T15:09

2021-06-09T15:09

2021-06-09T15:09

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

якутск

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ЯКУТСК, 9 июн – РИА Новости. Новость о появлении "якутского штамма" коронавируса не соответствует действительности, новых мутаций вируса в регионе не выявлено, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.Как отметили в минздраве, в одном из интернет-порталов опубликована новость о том, что появился так называемый "якутский штамм" коронавирусной инфекции. Информация распространяется в соцсети и мессенджерах, вводя людей в заблуждение."Министерство здравоохранения Якутии опровергает данную информацию, так как она является недостоверной, несоответствующей действительности. По состоянию на сегодняшний день - 9 июня 2021 года - циркуляции новых мутаций вируса, за исключением ранее распространившихся и недавно завезенного "британского" штаммов, не зафиксировано. В Якутии, как и в других регионах, ведется постоянный лабораторный мониторинг за циркуляцией новой коронавирусной инфекции", - рассказали в пресс-службе.В ведомстве напомнили гражданам о об ответственности за распространение "фейковой" информации.По данным регионального оперштаба, за последние сутки в Якутии 100 новых случаев COVID-19, в том числе в Якутске – 61.

https://ria.ru/20210525/vaktsinatsiya-1733795971.html

якутск

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коронавирус covid-19, здоровье - общество, якутск