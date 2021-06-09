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Global Times: Россию никто не сможет сделать своим "младшим партнером"
Global Times: Россию никто не сможет сделать своим "младшим партнером" - РИА Новости, 09.06.2021
Global Times: Россию никто не сможет сделать своим "младшим партнером"
Благодаря сближению c Пекином Россия не только защищает свой суверенитет, но и обладает огромным преимуществом в борьбе с давлением со стороны США, пишет... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T15:09
2021-06-09T15:47
россия
майкл макфол
китай
сша
политика
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Благодаря сближению c Пекином Россия не только защищает свой суверенитет, но и обладает огромным преимуществом в борьбе с давлением со стороны США, пишет китайская газета Global Times.Как полагает автор статьи Юй Нин, усиление сотрудничества России и Китая вызывает тревогу у заокеанских коллег, которые пытаются вбить между ними клин. В пример он привел недавнее заявление бывшего американского посла в Москве Майкла Макфола, который написал в Twitter, что "Россия всегда будет младшим партнером Китая". Как считает обозреватель, дипломат недооценивает международный статус и положение России в современном мире. "Москва не позволит себе быть "младшим партнером" какой-то другой страны", — пишет он.Вашингтон смотрит на российско-китайские отношения так же, как на собственные отношения с союзниками, — то есть ставит личные интересы выше интересов так называемых партнеров, подчеркнул Юй Нин.В итоге автор делает вывод, что Соединенные Штаты по-прежнему будут считать и Китай, и Россию препятствиями для себя и тем не менее попытаются вынудить Москву отвернуться от Пекина.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20210528/milli-1734595718.html
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россия, майкл макфол, китай, сша, политика

Global Times: Россию никто не сможет сделать своим "младшим партнером"

15:09 09.06.2021 (обновлено: 15:47 09.06.2021)
 
© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Благодаря сближению c Пекином Россия не только защищает свой суверенитет, но и обладает огромным преимуществом в борьбе с давлением со стороны США, пишет китайская газета Global Times.
Как полагает автор статьи Юй Нин, усиление сотрудничества России и Китая вызывает тревогу у заокеанских коллег, которые пытаются вбить между ними клин.
В пример он привел недавнее заявление бывшего американского посла в Москве Майкла Макфола, который написал в Twitter, что "Россия всегда будет младшим партнером Китая". Как считает обозреватель, дипломат недооценивает международный статус и положение России в современном мире.
"Москва не позволит себе быть "младшим партнером" какой-то другой страны", — пишет он.
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Он такой Милли. Генерал США выступил против войны с Россией и Китаем
Вашингтон смотрит на российско-китайские отношения так же, как на собственные отношения с союзниками, — то есть ставит личные интересы выше интересов так называемых партнеров, подчеркнул Юй Нин.

"Похоже, что взаимное уважение не входит в словарь дипломатии США, но служит основой для отношений России и Китая", — отметил он.

В итоге автор делает вывод, что Соединенные Штаты по-прежнему будут считать и Китай, и Россию препятствиями для себя и тем не менее попытаются вынудить Москву отвернуться от Пекина.
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РоссияМайкл МакфолКитайСШАПолитика
 
 
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