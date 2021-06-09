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Global Times: Россию никто не сможет сделать своим "младшим партнером"

Global Times: Россию никто не сможет сделать своим "младшим партнером" - РИА Новости, 09.06.2021

Global Times: Россию никто не сможет сделать своим "младшим партнером"

Благодаря сближению c Пекином Россия не только защищает свой суверенитет, но и обладает огромным преимуществом в борьбе с давлением со стороны США, пишет... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T15:09

2021-06-09T15:09

2021-06-09T15:47

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майкл макфол

китай

сша

политика

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Благодаря сближению c Пекином Россия не только защищает свой суверенитет, но и обладает огромным преимуществом в борьбе с давлением со стороны США, пишет китайская газета Global Times.Как полагает автор статьи Юй Нин, усиление сотрудничества России и Китая вызывает тревогу у заокеанских коллег, которые пытаются вбить между ними клин. В пример он привел недавнее заявление бывшего американского посла в Москве Майкла Макфола, который написал в Twitter, что "Россия всегда будет младшим партнером Китая". Как считает обозреватель, дипломат недооценивает международный статус и положение России в современном мире. "Москва не позволит себе быть "младшим партнером" какой-то другой страны", — пишет он.Вашингтон смотрит на российско-китайские отношения так же, как на собственные отношения с союзниками, — то есть ставит личные интересы выше интересов так называемых партнеров, подчеркнул Юй Нин.В итоге автор делает вывод, что Соединенные Штаты по-прежнему будут считать и Китай, и Россию препятствиями для себя и тем не менее попытаются вынудить Москву отвернуться от Пекина.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://radiosputnik.ria.ru/20210528/milli-1734595718.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210509/ssha-1731565228.html

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китай

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россия, майкл макфол, китай, сша, политика