Global Times: Россию никто не сможет сделать своим "младшим партнером"
15:09 09.06.2021 (обновлено: 15:47 09.06.2021)
© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
© AP Photo / Mark Schiefelbein
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Благодаря сближению c Пекином Россия не только защищает свой суверенитет, но и обладает огромным преимуществом в борьбе с давлением со стороны США, пишет китайская газета Global Times.
Как полагает автор статьи Юй Нин, усиление сотрудничества России и Китая вызывает тревогу у заокеанских коллег, которые пытаются вбить между ними клин.
В пример он привел недавнее заявление бывшего американского посла в Москве Майкла Макфола, который написал в Twitter, что "Россия всегда будет младшим партнером Китая". Как считает обозреватель, дипломат недооценивает международный статус и положение России в современном мире.
"Москва не позволит себе быть "младшим партнером" какой-то другой страны", — пишет он.
Вашингтон смотрит на российско-китайские отношения так же, как на собственные отношения с союзниками, — то есть ставит личные интересы выше интересов так называемых партнеров, подчеркнул Юй Нин.
"Похоже, что взаимное уважение не входит в словарь дипломатии США, но служит основой для отношений России и Китая", — отметил он.
В итоге автор делает вывод, что Соединенные Штаты по-прежнему будут считать и Китай, и Россию препятствиями для себя и тем не менее попытаются вынудить Москву отвернуться от Пекина.
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