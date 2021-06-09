https://ria.ru/20210609/nepogoda-1736515076.html

Москвичей попросили не стоять и не парковаться под деревьями в непогоду

Москвичей попросили не стоять и не парковаться под деревьями в непогоду - РИА Новости, 10.06.2021

Москвичей попросили не стоять и не парковаться под деревьями в непогоду

Москвичей просят быть внимательными на улице в связи с прогнозируемой непогодой, грозой и порывистым ветром: не стоит укрываться и парковаться под деревьями,... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-09T13:57

2021-06-09T13:57

2021-06-10T17:58

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

telegram (приложение)

общество

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Москвичей просят быть внимательными на улице в связи с прогнозируемой непогодой, грозой и порывистым ветром: не стоит укрываться и парковаться под деревьями, говорится в сообщении столичного комплекса городского хозяйства в Telegram."По прогнозам синоптиков, с 13:30 и до конца дня в городе ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Будьте внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20210607/nepogoda-1735969738.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, telegram (приложение), общество