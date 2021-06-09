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Москвичей попросили не стоять и не парковаться под деревьями в непогоду
Москвичей попросили не стоять и не парковаться под деревьями в непогоду - РИА Новости, 10.06.2021
Москвичей попросили не стоять и не парковаться под деревьями в непогоду
Москвичей просят быть внимательными на улице в связи с прогнозируемой непогодой, грозой и порывистым ветром: не стоит укрываться и парковаться под деревьями,... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-09T13:57
2021-06-10T17:58
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
telegram (приложение)
общество
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Москвичей просят быть внимательными на улице в связи с прогнозируемой непогодой, грозой и порывистым ветром: не стоит укрываться и парковаться под деревьями, говорится в сообщении столичного комплекса городского хозяйства в Telegram."По прогнозам синоптиков, с 13:30 и до конца дня в городе ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Будьте внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - отмечается в сообщении.
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городское хозяйство москвы, telegram (приложение), общество

Москвичей попросили не стоять и не парковаться под деревьями в непогоду

13:57 09.06.2021 (обновлено: 17:58 10.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Москвичей просят быть внимательными на улице в связи с прогнозируемой непогодой, грозой и порывистым ветром: не стоит укрываться и парковаться под деревьями, говорится в сообщении столичного комплекса городского хозяйства в Telegram.
"По прогнозам синоптиков, с 13:30 и до конца дня в городе ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Будьте внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - отмечается в сообщении.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыTelegram (приложение)Общество
 
 
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