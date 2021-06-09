https://ria.ru/20210609/muzey-usadba-1736263938.html

Екатерина Толстая: за сто лет "Ясная Поляна" закрывалась лишь в пандемию

Екатерина Толстая: за сто лет "Ясная Поляна" закрывалась лишь в пандемию - РИА Новости, 09.06.2021

Екатерина Толстая: за сто лет "Ясная Поляна" закрывалась лишь в пандемию

Музей-усадьба "Ясная Поляна" в Тульской области, где родился и прожил большую часть своей жизни Лев Толстой, 10 июня отмечает 100-летие. Накануне юбилея... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T13:00

2021-06-09T13:00

2021-06-09T14:58

культура

екатерина толстая

лев толстой (писатель)

ясная поляна (музей)

тульская область

интервью

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Музей-усадьба "Ясная Поляна" в Тульской области, где родился и прожил большую часть своей жизни Лев Толстой, 10 июня отмечает 100-летие. Накануне юбилея директор музея Екатерина Толстая рассказала в интервью РИА Новости, как музей, не прекращавший экскурсии даже во время Великой Отечественной войны, пережил остановку работы во время пандемии, почему экскурсоводов в "Ясную Поляну" отбирают по конкурсу, в каких странах сейчас живут потомки писателя, и почему они всегда возвращаются в усадьбу. Беседовала Екатерина Абрамова.– Екатерина Александровна, 10 июня музей-усадьба "Ясная Поляна" отметит 100-летний юбилей. Расскажите, как пройдет праздник? Каких гостей ожидаете?– Главным событием этого дня станет открытие уличной выставки "Первый век музейной эры", отражающей столетнюю историю музея в лицах, событиях и фактах. Ее основные темы – история музея, его структура, награды и достижения, знаменитые гости и отзывы посетителей разных лет.В Доме Волконского начнет свою работу выставка "Искусство Марки" – совместный проект Российской академии художеств, Союза художников России и акционерного общества "Марка". На ней будут представлены работы ведущих мастеров издательства "Марка", в основном посвященные Ясной Поляне и достопримечательностям Тульского края. Также в этот день состоится гашение марки, выпущенной специально к столетнему юбилею музея Почтой России.В числе гостей, которых мы ожидаем на праздник, – министр культуры РФ Ольга Любимова, спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, депутаты Государственной думы и Тульской областной думы. Конечно, будут и друзья-музейщики, например, директор Государственного музея А.С. Пушкина Евгений Богатырев, директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак, директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин и другие.– Ожидаете ли рост числа посетителей в связи с юбилейным годом музея?– Надо отметить, что за последние несколько лет туристический поток в принципе вырос – прежде всего за счет того, что сейчас бурно развивается внутренний туризм. Увеличилась посещаемость Тульского региона в целом, и это во многом связано с развитием туристской инфраструктуры и появлением новых достопримечательностей. Многие туристы, приезжающие в Тулу, обязательно посещают "Ясную Поляну". Даже сейчас, когда приходится ограничивать пропускную способность музея, все равно заметно, что поток желающих приехать к нам растет.– Иностранные туристы у вас частые гости?– Если говорить про иностранных туристов – в минувшие годы их число составляло несколько процентов от общего потока. Сейчас, конечно, их совсем немного из-за закрытых границ.– Усадьба "Ясная Поляна" – это место, куда приезжают целыми семьями, здесь приятно погулять, подышать свежим воздухом. Чем музей может заинтересовать детей?– У нас разработаны экскурсии и образовательные программы для разной аудитории. Для детей мы разработали целый цикл занятий, знакомящих с историей Ясной Поляны и жизнью Льва Толстого, дворянскими традициями и народным бытом. В музее можно узнать, как праздновали Рождество и Пасху, изготовить куколку-закрутку и поучаствовать в масленичных забавах, покататься в пролетке и выпить чаю с пирогами. Все дети очень любят занятия в Кучерской избе – здесь можно потрогать все предметы и даже забраться на настоящую русскую печь.Также мы предлагаем детям квест-игру "Тайна зеленой палочки", которая знакомит участников с живописными лесными уголками Ясной Поляны. Важно, что при прохождении этого квеста ребенок включает свою фантазию. Еще одна возможность познакомиться с усадьбой – детские путеводители для разных возрастов.– Расскажите про сегодняшний коллектив музея. Сколько старожилов, много ли молодежи?– На сегодняшний момент в музее работает более 400 человек, и наш коллектив представляет собой оптимальное сочетание представителей разных поколений. При этом заслуженные сотрудники выступают в роли наставников для музейной молодежи. У нас работает много молодых людей – в том числе и в экскурсионном отделе. Нужно сказать, что многие научные сотрудники проходят школу экскурсоводов, досконально изучают биографию и творчество Толстого, учатся работать с посетителями.– Любовь к произведениям Толстого для кандидатов в экскурсоводы обязательна?– При поступлении на работу в "Ясную Поляну" необязательно любить произведения Толстого – достаточно иметь интерес к его личности, его эпохе. Со временем этот интерес может перерасти в настоящее увлечение. Мы очень тщательно готовим экскурсоводов: это единственная должность, на которую принимают по результатам конкурсного отбора. Важно не только много знать и хорошо говорить, важно быть индивидуальным. Важно уметь заинтересовать посетителя, чтобы он захотел прочитать Толстого и вернуться к нам снова.– В музее около 50 тысяч единиц хранения. Приблизительно 43 тысячи предметов являются мемориальными – они принадлежали Льву Николаевичу и его семье. Это очень большая цифра для музея-усадьбы. Как удалось собрать и сохранить такое количество мемориальных вещей?– Фактически Ясная Поляна стала музеем уже в 1911 году. После смерти Толстого его вдова Софья Андреевна начала описывать предметы в доме, систематизировала библиотеку. Она же принимала первых посетителей, показывая им кабинет и спальню Льва Николаевича. Именно Софья Андреевна высказала идею сохранить обстановку во всех комнатах по последнему году жизни писателя.В 1921 году все вещи в доме Толстых были признаны национальным достоянием и составили мемориальную коллекцию музея. Первым директором "Ясной Поляны" стала младшая дочь Толстого Александра Львовна, отдавшая много сил становлению и развитию музея. Ее дело продолжила ее племянница – внучка писателя Софья Андреевна Толстая-Есенина. Осенью 1941 года, когда над "Ясной Поляной" нависла угроза немецкой оккупации, она приняла судьбоносное решение отправить экспонаты музея в глубокий тыл. Благодаря этому наша коллекция была сохранена.Обстановку Дома Толстого можно действительно назвать уникальной: в открытом хранении здесь находятся тысячи подлинных экспонатов. В мире очень мало аналогичных мемориальных музеев.– Какие экспонаты, на ваш взгляд, являются самыми ценными?– Самыми ценными можно назвать предметы, принадлежавшие еще родителям Льва Николаевича, – старинную мебель, фамильные портреты. Портретная галерея в доме писателя является ценной и в контексте семейной истории: она показывает связь времен, связь поколений. Также хотелось бы сделать акцент на библиотеке Льва Толстого, которая в 2011 году вошла в реестр ЮНЕСКО "Память мира". Многие из этих книг – а всего их более 22 тысяч – хранят следы чтения писателя, его пометы.– Ваш супруг Владимир Толстой – праправнук Льва Толстого. Чем для него является музей? Есть ли у вас семейные традиции, связанные с усадьбой?– Владимир Ильич был директором яснополянского музея на протяжении 18 лет, с 1994 по 2012 годы. За это время он заложил основные направления современного развития музея. С "Ясной Поляной" он познакомился еще ребенком – он приезжал сюда с родителями, читал воспоминания своего прадеда, второго сына писателя Ильи Львовича Толстого, и воспринимал это место как родное.Музей для него и сейчас – важная часть жизни, он знает обо всем, что происходит в Ясной Поляне. Я часто советуюсь с ним, и многие решения мы принимаем вместе. Несмотря на то, что уже около десяти лет Владимир Ильич является советником президента и живет в Москве, он часто приезжает в наш дом в деревне Ясная Поляна. Да и все остальные члены семьи стараются собираться здесь каждые выходные. Вот, пожалуй, одна из наших семейных традиций. Еще одна – совместные походы за грибами.– Как музей пережил пик пандемии в прошлом году?– Мы не принимали посетителей почти три месяца – с конца марта по середину июня 2020 года. Это практически беспрецедентный случай в истории музея: экскурсии в "Ясной" проводились даже во время Великой Отечественной войны.Конечно, перевести на удаленный режим буквально все наши службы было невозможно. Усадьба – это живой организм, и ухаживать за лошадьми и растениями нужно каждый день. Поэтому сотрудники конюшни, мемориальной теплицы, леса, парка и сада выходили на работу по определенному графику. В наших мемориальных зданиях – Доме Толстого и Флигеле Кузминских – необходимо поддерживать определенный температурно-влажностный режим. Для этого хранители регулярно приезжали и проветривали помещения, в которых находятся экспозиции.Стоит признать, что карантин дал нам и новые возможности. Работа с посетителями перешла в виртуальный формат: мы общались в социальных сетях, проводили прямые эфиры, записывали онлайн-экскурсии и подкасты, устраивали флешмобы. Даже девяносто девятый день рождения "Ясной Поляны" был отпразднован в режиме онлайн с хештегом #почти100.– Правда ли, что из-за пандемии сорвалась встреча потомков Льва Николаевича в Ясной Поляне? Когда она состоится?– Когда началась пандемия, мы решили перенести Международный съезд Толстых на 2021 год, приурочив его к юбилею музея. Но так как эпидемиологическая обстановка остается нестабильной, родственники попросили нас отложить встречу еще на год, так что все мы увидимся в Ясной Поляне следующим летом. Как и всегда, мы пригласим на съезд прямых потомков Льва Толстого с семьями – и надеемся, что многие из них смогут приехать.– Расскажите о потомках Толстого – сколько их, где живут? Как проходят ваши встречи?– В настоящее время насчитывается более 300 потомков писателя, которые живут в разных странах мира – Франции, Италии, Швеции, Германии, Чехии, США, Канаде, Уругвае, Бразилии. Не все из них сохранили родовую фамилию и свободно говорят по-русски, но все они испытывают живой интерес к своим корням и считают семейным гнездом именно Ясную Поляну. Во время встреч мы много общаемся, обмениваемся новостями, знакомимся с новыми членами семьи. Радостно, что наши дети подхватывают эту эстафету общения и продолжают переписываться и встречаться уже вне съездов. Зарубежные Толстые часто привозят в музей свои семейные фотографии, документы, чтобы передать их в наши фонды.– Из-за пандемии театральный фестиваль "Толстой" в 2020 году пришлось отменить. Расскажите, пройдет ли он в этом году, и если да, то в каком формате?– В этом году фестиваль "Толстой" пройдет в "живом" формате, однако зарубежные коллективы не будут принимать в нем участие. Тем не менее, фестиваль сохраняет статус международного, а с этого года он будет проходить под эгидой комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.В программе фестиваля будут широко представлены спектакли региональных театров. У нас заявлены постановки из Перми, Ижевска, Зеленограда, Твери и Кирова. Также мы подготовили ряд специальных проектов – это спектакль по документальной пьесе Ярославы Пулинович и Светланы Баженовой, посвященной нашему музею и работающим в нем людям, проект Дмитрия Волкострелова "Война и мир" своими шагами", постановка Виктора Рыжакова "Бал Толстого". На тульском заводе "Октава" будет поставлен спектакль Елены Ненашевой "Сила слова" с участием слабослышащих людей.– Екатерина Александровна, вы работаете в музее с 1995 года, начинали научным сотрудником. Как с тех пор преобразился музей, по вашим наблюдениям?– На моих глазах происходили многие важные события: у музея появилась своя инфраструктура – кафе, ресторан, гостиница. В структуру музея вошли принадлежавшие Толстым усадьбы Никольское-Вяземское, Малое Пирогово, Покровское, мы начали возрождать исторический центр старинного уездного города Крапивна. Были открыты исторические железнодорожные станции Козлова Засека и Ясенки. За этот период в событийном календаре музея появились фестиваль мастеров народного творчества "Пестрая Поляна" и Фестиваль Крапивы. На протяжении семи лет в усадьбе проводился международный арт-фестиваль "Сад гениев", который перерос в театральный фестиваль "Толстой".Одним из самых милых моему сердцу начинаний стало открытие в деревне Ясная Поляна детского сада "Муравейное братство", работающего по принципам толстовской педагогики. Десять лет назад в деревне появился Дом культуры, в котором проводятся интересные разноплановые события – лекции, концерты, кинопоказы, встречи с творческими людьми. Словом, за прошедшие 25 лет Ясная Поляна стала крупным музейным комплексом, который продолжает расти. В год 100-летия музея будут открыты еще два филиала – культурно-выставочный центр "Л.Н.Т." в музейном квартале Тулы и музей земского самоуправления в Крапивне.– Во время празднования юбилея музея планируется закладка капсулы времени с обращением будущим поколениям музейщиков 2121 года. Что будет в послании? Какой вы видите "Ясную Поляну" через 100 лет?– Текст обращения подготовлен Владимиром Ильичом Толстым и будет озвучен в день рождения музея, 10 июня. Конечно, нам очень хотелось бы, чтобы и через 100 лет усадьба оставалась неизменной – такой, какой в свое время ее видел Лев Николаевич, и какой ее видим мы сейчас. А вот музей должен развиваться и быть современным и интересным для посетителя.– После юбилея музея нас ждет новая дата – 200-летие со дня рождения Льва Толстого…– Да, в 2028 году. И после проведения праздничных мероприятий мы сразу же начнем готовиться к этой дате. Подготовка займет семь лет – и это символичный срок, потому что Лев Николаевич измерял свою жизнь семилетиями.

https://ria.ru/20210526/tolstoy-1734297092.html

https://ria.ru/20190728/1556653482.html

https://ria.ru/20210608/turizm-1736010148.html

https://ria.ru/20190909/1558362948.html

https://ria.ru/20210608/yasnayapolyana-1736094962.html

https://ria.ru/20190813/1557440758.html

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