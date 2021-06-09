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Ледовую арену Навки и академию хоккея Овечкина построят в Москве
Ледовую арену Навки и академию хоккея Овечкина построят в Москве - РИА Новости, 09.06.2021
Ледовую арену Навки и академию хоккея Овечкина построят в Москве
Спортивный кластер площадью более 500 тысяч квадратных метров, где будет ледовая арена Татьяны Навки и академия хоккея Александра Овечкина, построят в... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T12:03
2021-06-09T12:03
2021-06-09T12:13
стройкомплекс москвы
андрей бочкарев
москва
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МОСКВА, 9 июн - РИА Недвижимость. Спортивный кластер площадью более 500 тысяч квадратных метров, где будет ледовая арена Татьяны Навки и академия хоккея Александра Овечкина, построят в Мневниковской пойме, сказал заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев."На территории Мнёвниковской поймы появится один из крупнейших спортивных кластеров Москвы - в общей сложности здесь запланировано строительство более 500 тысяч квадратных метров спортивных объектов различного назначения", – рассказал он.По словам заммэра, здесь появится ледовая арена Навки и профессиональная академия хоккея Овечкина с детской школой, бассейном, центрами физподготовки и реабилитации, большой серфинг-парк, центр водных видов спорта с глубоководным бассейном, центр керлинга. Он также уточнил, что в спорткластере запланированы две крупные арены - стадион для занятий регби на 130 тысяч квадратных метров и многофункциональный спортивный центр ЦСКА площадью 220 тысяч "квадратов".Он сообщил, что еще там появятся зоны для занятий спортом на открытом воздухе - несколько гребных баз, площадка для волейбола, баскетбола и воркаута, открытые площадки для тенниса и пляжных видов спорта.Как сообщал ранее заммэра, одним из драйвером развития территории Мневниковской поймы будет открытие станции "Мневники" западного участка Большой кольцевой линии метро (БКЛ).
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стройкомплекс москвы, андрей бочкарев, москва
МОСКВА, 9 июн - РИА Недвижимость.
Спортивный кластер площадью более 500 тысяч квадратных метров, где будет ледовая арена Татьяны Навки и академия хоккея Александра Овечкина, построят в Мневниковской пойме, сказал заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев
.
"На территории Мнёвниковской поймы появится один из крупнейших спортивных кластеров Москвы - в общей сложности здесь запланировано строительство более 500 тысяч квадратных метров спортивных объектов различного назначения", – рассказал он.
По словам заммэра, здесь появится ледовая арена Навки и профессиональная академия хоккея Овечкина с детской школой, бассейном, центрами физподготовки и реабилитации, большой серфинг-парк, центр водных видов спорта с глубоководным бассейном, центр керлинга. Он также уточнил, что в спорткластере запланированы две крупные арены - стадион для занятий регби на 130 тысяч квадратных метров и многофункциональный спортивный центр ЦСКА площадью 220 тысяч "квадратов".
"Кроме того, запланировано строительство легкоатлетического манежа, центра экстремальных видов спорта, скейтпарка, центра прыжков на батуте, спортивной школы и центра раннего физического развития", – отметил Бочкарев.
Он сообщил, что еще там появятся зоны для занятий спортом на открытом воздухе - несколько гребных баз, площадка для волейбола, баскетбола и воркаута, открытые площадки для тенниса и пляжных видов спорта.
Как сообщал ранее заммэра, одним из драйвером развития территории Мневниковской поймы будет открытие станции "Мневники" западного участка Большой кольцевой линии метро (БКЛ).