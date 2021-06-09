https://ria.ru/20210609/moshenniki-1736229634.html
Сбербанк подсчитал, сколько мошенники крадут со счетов россиян в месяц
Сбербанк подсчитал, сколько мошенники крадут со счетов россиян в месяц - РИА Новости, 09.06.2021
Сбербанк подсчитал, сколько мошенники крадут со счетов россиян в месяц
Телефонные мошенники ежемесячно крадут со счетов россиян 3,5-5 миллиардов рублей, а средний чек их успешной операции составляет около 8 тысяч рублей, рассказал... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T03:08
2021-06-09T03:08
2021-06-09T03:08
петербургский международный экономический форум
станислав кузнецов
петербургский международный экономический форум (фонд)
сбербанк россии
центральный банк рф (цб рф)
общество
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн - РИА Новости. Телефонные мошенники ежемесячно крадут со счетов россиян 3,5-5 миллиардов рублей, а средний чек их успешной операции составляет около 8 тысяч рублей, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.Он добавил, что один мошеннический колл-центр осуществляет от 3 до 7 тысяч звонков в сутки, при этом в половине случаев операторы колл-центров не дозваниваются - срабатывает только 1% звонков.По данным ЦБ, число атак на клиентов банков с использованием методов социальной инженерии в 2020 году выросло почти в 2 раза (на 88%) по сравнению с 2019 годом. В подавляющем большинстве случаев (84%) мошенники связываются со своими жертвами по телефону.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходил 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210609/moshenniki-1736228582.html
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станислав кузнецов, петербургский международный экономический форум (фонд), сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф), общество, происшествия