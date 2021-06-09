https://ria.ru/20210609/moshenniki-1736229634.html

Сбербанк подсчитал, сколько мошенники крадут со счетов россиян в месяц

Сбербанк подсчитал, сколько мошенники крадут со счетов россиян в месяц - РИА Новости, 09.06.2021

Сбербанк подсчитал, сколько мошенники крадут со счетов россиян в месяц

Телефонные мошенники ежемесячно крадут со счетов россиян 3,5-5 миллиардов рублей, а средний чек их успешной операции составляет около 8 тысяч рублей, рассказал... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T03:08

2021-06-09T03:08

2021-06-09T03:08

петербургский международный экономический форум

станислав кузнецов

петербургский международный экономический форум (фонд)

сбербанк россии

центральный банк рф (цб рф)

общество

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587322579_189:0:3567:1900_1920x0_80_0_0_9376d305184cb4e9f59d23b851580d75.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн - РИА Новости. Телефонные мошенники ежемесячно крадут со счетов россиян 3,5-5 миллиардов рублей, а средний чек их успешной операции составляет около 8 тысяч рублей, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.Он добавил, что один мошеннический колл-центр осуществляет от 3 до 7 тысяч звонков в сутки, при этом в половине случаев операторы колл-центров не дозваниваются - срабатывает только 1% звонков.По данным ЦБ, число атак на клиентов банков с использованием методов социальной инженерии в 2020 году выросло почти в 2 раза (на 88%) по сравнению с 2019 годом. В подавляющем большинстве случаев (84%) мошенники связываются со своими жертвами по телефону.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходил 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210609/moshenniki-1736228582.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

станислав кузнецов, петербургский международный экономический форум (фонд), сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф), общество, происшествия