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В МИД не видят оснований для обмена Уилана
В МИД не видят оснований для обмена Уилана - РИА Новости, 09.06.2021
В МИД не видят оснований для обмена Уилана
Оснований для включения осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана в возможные списки на обмен заключенными нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T19:50
2021-06-09T20:04
константин ярошенко
россия
пол уилан
совет европы
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Оснований для включения осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана в возможные списки на обмен заключенными нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы постоянно напоминаем им о задействовании механизма конвенции Совета Европы 1983 года о передаче осужденных лиц. Это не обмен, знаете, на чекпойнт "Чарли" (самый известный КПП в Берлине, созданный после разделения города Берлинской стеной - ред.) - кого-то там на кого-то обменяли. Но в ситуации конкретно с Полом Уиланом оснований для постановки его в этот контекст совершенно нет, потому что он осужден по статье, которая трактует его деяния как очень серьезное преступление", - сказал Рябков журналистам.Параллелей в решении судеб осужденного в США Константина Ярошенко и осужденного в России за шпионаж Пола Уилана нет, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Здесь невозможны параллели, здесь нужно проявить здравый смысл",- сказал Рябков.Он пояснил, что Уилан был осужден по статье, "которая трактует его деяние как очень серьезное преступление"."В отличие от того, что мы считаем надуманными и политизированными обвинениями и в ряде случаев просто противозаконными действиями американских силовых структур - в случае с Ярошенко, просто захвата нашего гражданина... Мы американцам варианты того, кого на кого можно было бы рассмотреть (для обмена) в порядке задействования конвенции (совета Европы 1983 года) много раз передавали. Они не готовы к предметному обсуждению этих схем. Посмотрим, что будет дальше",- отметил Рябков.Мосгорсуд в июне 2020 года приговорил бывшего американского морпеха Уилана к 16 годам колонии за шпионаж. Следствие фабулу дела официально не раскрывает: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад. В начале августа Уилан был доставлен в Мордовию, он отбывает наказание в колонии № 17 в поселке Озерный в Зубово-Полянском районе.
https://ria.ru/20210609/uilan-1736309842.html
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константин ярошенко, россия, пол уилан, совет европы, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша

В МИД не видят оснований для обмена Уилана

19:50 09.06.2021 (обновлено: 20:04 09.06.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан в Московском городском суде
Гражданин США Пол Уилан в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Оснований для включения осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана в возможные списки на обмен заключенными нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы постоянно напоминаем им о задействовании механизма конвенции Совета Европы 1983 года о передаче осужденных лиц. Это не обмен, знаете, на чекпойнт "Чарли" (самый известный КПП в Берлине, созданный после разделения города Берлинской стеной - ред.) - кого-то там на кого-то обменяли. Но в ситуации конкретно с Полом Уиланом оснований для постановки его в этот контекст совершенно нет, потому что он осужден по статье, которая трактует его деяния как очень серьезное преступление", - сказал Рябков журналистам.
Гражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
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Параллелей в решении судеб осужденного в США Константина Ярошенко и осужденного в России за шпионаж Пола Уилана нет, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Здесь невозможны параллели, здесь нужно проявить здравый смысл",- сказал Рябков.
Он пояснил, что Уилан был осужден по статье, "которая трактует его деяние как очень серьезное преступление".
"В отличие от того, что мы считаем надуманными и политизированными обвинениями и в ряде случаев просто противозаконными действиями американских силовых структур - в случае с Ярошенко, просто захвата нашего гражданина... Мы американцам варианты того, кого на кого можно было бы рассмотреть (для обмена) в порядке задействования конвенции (совета Европы 1983 года) много раз передавали. Они не готовы к предметному обсуждению этих схем. Посмотрим, что будет дальше",- отметил Рябков.
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Мосгорсуд в июне 2020 года приговорил бывшего американского морпеха Уилана к 16 годам колонии за шпионаж. Следствие фабулу дела официально не раскрывает: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад. В начале августа Уилан был доставлен в Мордовию, он отбывает наказание в колонии № 17 в поселке Озерный в Зубово-Полянском районе.
 
Константин ЯрошенкоРоссияПол УиланСовет ЕвропыФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Сергей РябковМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)США
 
 
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