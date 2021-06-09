https://ria.ru/20210609/meksika-1736371784.html

В Мексике семь человек погибли в ДТП с туристическим автобусом

В Мексике семь человек погибли в ДТП с туристическим автобусом - РИА Новости, 09.06.2021

В Мексике семь человек погибли в ДТП с туристическим автобусом

Семь человек погибли в результате аварии с туристическим автобусом в мексиканском городе Тихуана на западе страны, сообщил телеканал Milenio. РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T21:06

2021-06-09T21:06

2021-06-09T21:06

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БУЭНОС-АЙРЕС, 9 июн – РИА Новости. Семь человек погибли в результате аварии с туристическим автобусом в мексиканском городе Тихуана на западе страны, сообщил телеканал Milenio."Туристический автобус перевернулся в Тихуане, штат Нижняя Калифорния… В результате погибли семь человек, были ранены шесть человек", - отмечает СМИ.Трагедия произошла накануне вечером. В автобусе находилось более 50 человекПока личности погибших не определены, однако известно, что они были сотрудниками баров района, где произошла авария.

https://ria.ru/20210602/rossiyanka-1735337506.html

нижняя калифорния (мексика)

тихуана

мексика

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нижняя калифорния (мексика), тихуана, мексика, в мире