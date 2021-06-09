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В Мексике семь человек погибли в ДТП с туристическим автобусом
В Мексике семь человек погибли в ДТП с туристическим автобусом - РИА Новости, 09.06.2021
В Мексике семь человек погибли в ДТП с туристическим автобусом
Семь человек погибли в результате аварии с туристическим автобусом в мексиканском городе Тихуана на западе страны, сообщил телеканал Milenio. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T21:06
2021-06-09T21:06
2021-06-09T21:06
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БУЭНОС-АЙРЕС, 9 июн – РИА Новости. Семь человек погибли в результате аварии с туристическим автобусом в мексиканском городе Тихуана на западе страны, сообщил телеканал Milenio."Туристический автобус перевернулся в Тихуане, штат Нижняя Калифорния… В результате погибли семь человек, были ранены шесть человек", - отмечает СМИ.Трагедия произошла накануне вечером. В автобусе находилось более 50 человекПока личности погибших не определены, однако известно, что они были сотрудниками баров района, где произошла авария.
https://ria.ru/20210602/rossiyanka-1735337506.html
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